Oleajes anómalos golpean al sur de Perú: suspenden viajes a Islas Ballestas y restringen la pesca en Ica

Los fuertes oleajes anómalos que afectan la costa peruana ya generan pérdidas económicas y restricciones en varias regiones del país. En Ica, la suspensión de los recorridos turísticos hacia las Islas Ballestas y las limitaciones a la actividad pesquera han golpeado a cientos de trabajadores vinculados al turismo y al mar, mientras que en Lima las autoridades ordenaron el cierre temporal de playas por razones de seguridad.

La alerta emitida por la Marina de Guerra del Perú advierte que el fenómeno continuará afectando gran parte del litoral durante los próximos días. Ante el incremento de las olas y los fuertes vientos registrados en el centro y sur del país, municipios, capitanías de puerto y operadores turísticos han adoptado medidas preventivas para evitar accidentes y reducir los riesgos para la población en diversas zonas del litoral peruano, donde permanecen vigentes las advertencias por oleaje fuerte.

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Turismo y pesca en Pisco y Chincha sufren pérdidas por cinco días de oleajes anómalos

Las provincias de Pisco y Chincha atraviesan una compleja situación debido a los fuertes oleajes que golpean el litoral de la región Ica desde hace varios días. El fenómeno marítimo ha afectado directamente a cientos de familias que dependen de actividades relacionadas con el mar, especialmente en zonas donde el turismo y la pesca representan las principales fuentes de ingresos.

Uno de los puntos más perjudicados es Paracas, uno de los destinos turísticos más visitados del país. La suspensión de los viajes hacia las Islas Ballestas y otros circuitos turísticos marítimos ha provocado una importante reducción en la llegada de visitantes y, en consecuencia, una caída de los ingresos diarios de hoteles, restaurantes, agencias de viaje, operadores turísticos y empresas de transporte.

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La paralización de estas actividades coincide con una temporada en la que muchos negocios esperan incrementar sus ventas gracias al flujo constante de turistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, las condiciones del mar han impedido que las embarcaciones puedan operar con normalidad.

El impacto también alcanza al sector pesquero. La Capitanía de Puerto de Pisco dispuso el cierre parcial de nivel V para el puerto de Tambo de Mora, medida que restringe las actividades de pesca artesanal e industrial debido al riesgo que representan las actuales condiciones oceánicas.

Las autoridades marítimas explicaron que la decisión se basa en evaluaciones hidro-oceanográficas que advierten sobre posibles peligros para la navegación y para quienes desarrollan labores en el mar. A ello se suma el incremento de los vientos característicos de esta época del año en la zona de Paracas, factor que contribuye a empeorar el escenario para pescadores y operadores turísticos.

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Mientras tanto, los monitoreos continúan de manera permanente para determinar cuándo las condiciones permitirán el reinicio seguro de las actividades económicas en la región.

Cierran nueve playas de Miraflores y alertan por olas de hasta tres metros en la costa peruana

La Municipalidad de Miraflores cerró el acceso a sus nueve playas por oleajes anómalos en la Costa Verde para proteger a residentes y visitantes. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

La emergencia no se limita a Ica. En Lima, la Municipalidad de Miraflores ordenó el cierre temporal de las nueve playas ubicadas en su jurisdicción como medida preventiva ante la presencia de oleajes anómalos en la Costa Verde.

La restricción entró en vigor la noche del sábado 6 de junio y se mantendrá hasta la mañana del lunes 8 de junio, aunque las autoridades no descartan extenderla si las condiciones marítimas continúan representando un peligro para la población.

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La medida fue adoptada luego de que la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra advirtiera sobre el incremento de la intensidad del oleaje frente a las costas peruanas. Según los reportes técnicos, en algunos sectores expuestos las olas podrían alcanzar hasta tres metros de altura.

Ante este escenario, las autoridades exhortaron a bañistas, surfistas y visitantes a respetar las restricciones establecidas y evitar ingresar al mar. También recomendaron mantenerse alejados de zonas consideradas de mayor riesgo, como la orilla, espigones, rompientes y formaciones rocosas.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.° 22-26, vigente hasta el 11 de junio, el fenómeno afectará gran parte del litoral peruano con distinta intensidad. En el litoral centro, que comprende desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, el oleaje evolucionó de ligero a moderado y posteriormente alcanzó una intensidad fuerte.

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En el litoral sur, las proyecciones son más severas. Los reportes indican que las condiciones podrían alcanzar niveles muy fuertes antes de iniciar una disminución progresiva en los próximos días.

La Marina también informó que las playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste son las que presentan mayor exposición al impacto de las olas. Asimismo, explicó que el monitoreo incluye factores atmosféricos y oceánicos que influyen en la generación y propagación del oleaje.

A este panorama se suma la presencia de fuertes vientos en el litoral centro y sur del país. Según el Aviso Especial de Viento N.° 04-26, las ráfagas podrían alcanzar velocidades de hasta 22 nudos cerca de la costa y hasta 25 nudos en mar abierto, especialmente entre las localidades de Cerro Azul y Atico.

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Las autoridades reiteraron que las embarcaciones menores, trabajadores portuarios, pescadores y personas que realizan actividades deportivas o recreativas en el mar deben extremar las medidas de precaución mientras permanezcan vigentes las alertas emitidas para el litoral peruano.