Peruanos en el extranjero ya participan en Elecciones 2026: las ciudades con más votantes que podrían definir la contienda

El proceso de Elecciones Generales 2026 no solo se vive en el territorio nacional. A miles de kilómetros, miles de peruanos ya empiezan a participar en una jornada clave para el futuro político del país. Bajo el lema “#TuVotoCruzaFronteras”, la organización electoral en el extranjero avanza con la habilitación de locales y mesas en distintas ciudades del mundo, donde la comunidad peruana mantiene una presencia significativa.

De acuerdo con reportes oficiales de la Cancillería del Perú, la preparación de los centros de votación se encuentra en su etapa final en varias regiones, mientras que en otras ya se dio inicio al sufragio. La logística desplegada por consulados y misiones diplomáticas busca garantizar que el voto peruano en el exterior se realice con normalidad, orden y accesibilidad para los ciudadanos registrados.

Voto peruano en el extranjero: ciudades clave y cifras de electores

Imagen ilustrativa: IA Infobae

En Europa, ciudades con alta concentración de compatriotas ya tienen todo listo para el desarrollo de la jornada electoral. En Hamburgo, por ejemplo, se han habilitado 10 mesas para atender a 4,456 electores. En tanto, Madrid lidera la cifra con 212 mesas destinadas a 105,493 votantes, seguida de Barcelona con 162 mesas para 79,606 ciudadanos.

El despliegue también incluye importantes puntos en Italia y Francia. Milán cuenta con 132 mesas para 64,623 electores, mientras que en Roma se instalaron 52 mesas para 25,724 votantes. París, por su parte, dispone de 33 mesas para atender a 14,849 peruanos inscritos en el padrón electoral.

En América, el avance del proceso también es significativo. Buenos Aires encabeza la lista con 233 mesas para 115,097 electores, seguida muy de cerca por Santiago con 230 mesas para 113,887 ciudadanos habilitados. Otras ciudades con alta participación son Miami, con 112 mesas para 55,530 votantes; Nueva York, con 96 mesas para 47,896 electores; y Los Ángeles, donde se han dispuesto 83 mesas para 40,180 peruanos.

Asimismo, en ciudades como Córdoba y Arica, aunque con menor volumen de electores, también se han implementado los locales necesarios para garantizar el ejercicio del derecho al voto de los peruanos en el extranjero.

El trabajo coordinado entre las autoridades diplomáticas y los organismos electorales ha permitido que el proceso se desarrolle sin contratiempos, acercando el Perú a sus ciudadanos fuera del territorio nacional. De esta manera, el proceso electoral peruano se consolida como una jornada global, en la que la distancia no es impedimento para ejercer uno de los derechos fundamentales de la democracia.

Peruanos en Asia y Oceanía abren la jornada electoral con los primeros votos del 2026

Un ciudadano peruano residente en Wellington se convirtió en el primero en votar en el extranjero para las Elecciones Generales 2026, dando inicio a la participación de más de 1,2 millones de peruanos habilitados fuera del país. Fuente: X / Cancillería

La jornada de las Elecciones Generales 2026 comenzó fuera del territorio nacional debido a la diferencia horaria. Los primeros en acudir a las urnas fueron los peruanos residentes en Nueva Zelanda, donde el proceso se activó desde las 14:00 horas (hora peruana). Horas más tarde, a las 16:00, fue el turno de los ciudadanos en Australia, marcando así el inicio oficial del voto peruano en el exterior en esta parte del mundo.

En cuanto a la organización, las cifras reflejan un despliegue focalizado pero clave. En Wellington, capital neozelandesa, se habilitaron tres mesas de sufragio en la sede diplomática para atender a 841 electores. En Australia, específicamente en Sídney, se instalaron nueve mesas destinadas a recibir el voto de 4,201 ciudadanos peruanos registrados. Este avance responde al trabajo coordinado de la Cancillería del Perú para asegurar el acceso al proceso electoral.

El desarrollo continuó en Asia, donde países como Japón y Corea del Sur iniciaron la votación desde las 17:00 horas (hora peruana). En Tokio, uno de los puntos con mayor concentración, se dispusieron 25 mesas para un total de 12,031 electores. Asimismo, el cronograma contempla la apertura progresiva en otros territorios como Singapur y China, donde el proceso comenzó desde las 18:00, ampliando el alcance global de estas elecciones peruanas en el extranjero.