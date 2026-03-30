Perú

Migraciones estima que 30 mil peruanos vendrán del extranjero a votar al país

El jefe de la entidad, Alberto Valladares, confirmó que se desplegó un plan de contingencia en puntos fronterizos para garantizar la fluidez de los ciudadanos que ingresarán por vía terrestre, especialmente desde Chile y Bolivia

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Alberto Balladares Ramírez, superintendente nacional de Migraciones, informa en Exitosa que se espera la llegada de aproximadamente 30,000 peruanos que viajarán al país exclusivamente para votar en las próximas elecciones. | Exitosa

En el marco de la efervescencia electoral que vive el país, la Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que se encuentra preparada para recibir un flujo masivo de compatriotas residentes en el exterior. Según las estimaciones oficiales, aproximadamente 30,000 peruanos cruzarán las fronteras nacionales con el único propósito de ejercer su derecho al voto en las mesas de sufragio instaladas dentro del territorio peruano.

Si bien existen mesas de sufragio en los consulados de países con alta densidad migratoria como Estados Unidos, España y Japón, miles de peruanos prefieren —o se ven obligados por su registro domiciliario— a viajar al Perú para sufragar.

Desde el hito fronterizo de Casabi, en la provincia de Yunguyo (Puno), donde encabezó una ceremonia de reafirmación de la soberanía nacional, el titular de Migraciones, Alberto Valladares, subrayó que el organismo actúa como el “primer filtro de la seguridad nacional” y que los cálculos de ingreso se realizaron con base en los registros históricos y las proyecciones de viaje para estas fechas.

Frontera entre Perú y Bolivia
Frontera entre Perú y Bolivia

Uno de los focos de mayor atención para las autoridades migratorias es la frontera con Chile. Valladares reveló que se espera que solo desde el país del sur ingresen entre 20,000 y 25,000 ciudadanos para las elecciones. Este movimiento se suma al flujo habitual por Semana Santa, lo que motivó reuniones binacionales con las autoridades chilenas y la Cancillería para agilizar los controles en los complejos fronterizos.

“Estamos preparados para recibirlos con la fluidez del caso por todos nuestros puntos fronterizos”, aseguró el funcionario. En el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero, por ejemplo, se incrementó la capacidad operativa pasando de cinco a siete módulos de atención, buscando reducir los tiempos de espera tanto para nacionales como para extranjeros.

Infraestructura y tecnología en el Jorge Chávez

Pese a que el flujo terrestre es el más denso para estas fechas, Migraciones también puso en marcha mejoras en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ante las quejas por la sensación de hacinamiento en las salas de control, Valladares explicó que, si bien los espacios actuales son más reducidos que en la terminal antigua, el proceso de control se mantiene ágil. Algunas de las medidas adoptadas son:

  • El incentivo del uso de e-gates para que el viajero nacional pueda realizar su control de forma automatizada en segundos.
  • Inauguración de una nueva oficina en el aeropuerto para la emisión de pasaportes de urgencia (hasta 8 horas antes del vuelo). A la fecha, más de 1,500 personas ya han obtenido su documento bajo esta modalidad.
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Abastecimiento de pasaportes y atención al ciudadano

Para aquellos peruanos que requieran renovar su documento de identidad para viajar o realizar trámites durante este periodo electoral, la entidad garantizó un stock suficiente de insumos. Valladares confirmó que cuentan con 800,000 libretas de pasaportes, lo que asegura el abastecimiento hasta mayo de 2027.

Asimismo, se informó que se han superado los inconvenientes con el sistema de citas que afectaron la atención a inicios de año. Actualmente, los centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) y las sedes de Breña y Puruchuco operan con normalidad para cubrir la demanda de los ciudadanos que ahora cuentan con un pasaporte con vigencia de 10 años.

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