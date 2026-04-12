Fotos y videos muestran largas filas de electores que esperan apertura de mesas de votación en distintos distritos de Lima

Ciudadanos comprometidos, incluyendo una madre con su bebé, se organizan para instalar una mesa de votación ante la falta de personal. Se evidencia la supervisión de entidades como el JNE y la Defensoría del Pueblo | Latina TV

Hoy domingo 12 de abril, votantes de varios distritos del sur de Lima denunciaron, tanto a medios de prensa como en redes sociales, demoras en la habilitación de mesas de sufragio durante las Elecciones Generales 2026. Desde las primeras horas, numerosos ciudadanos formaron largas filas en colegios de distritos como Santiago de Surco, San Borja, Pucusana, San Bartolo y Villa El Salvador, a la espera de la llegada del material electoral necesario para iniciar la jornada.

De acuerdo con reportes de medios locales y testimonios recogidos en redes sociales, los retrasos afectaron tanto a miembros de mesa como a electores. Aunque la jornada debía comenzar a las 7:00 a.m., en varios centros de votación la instalación de mesas no fue posible incluso después de las 9:00 a.m., debido a la falta de los paquetes electorales. Esta situación generó malestar entre los votantes y preocupación por el tiempo efectivo disponible para sufragar.

Vecinos de Villa El Salvador hacen largas filas por demoras en la apertura de mesas de votación durante las Elecciones Generales 2026. (Foto: Infobae Perú / Mariana Quilca)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que 75 instituciones educativas de Lima Metropolitana presentaron demoras en la entrega del material electoral, especialmente en la zona sur de la capital. Según la entidad, las fallas se debieron a problemas en la distribución a cargo de la empresa Servicios Generales Galaga, lo que obligó a activar un plan de contingencia para normalizar el proceso en el menor tiempo posible.

Ciudadanos de diversos distritos de Lima, incluyendo Santiago de Surco y San Borja, forman largas filas por demoras en la apertura de mesas de sufragio durante las Elecciones Generales 2026. (Foto: Agencia Andina)

Retrasos en la apertura de mesas de votación marcan inicio de jornada en Lima

Durante la mañana, colegios y puntos de votación emblemáticos como el Colegio Champagnat de Santiago de Surco, instituciones educativas de San Borja y recintos de Pucusana y San Bartolo evidenciaron la magnitud del problema. En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el mayor centro de sufragio de Lima Metropolitana, la apertura de las mesas se retrasó más de una hora: el ingreso de electores comenzó a las 7:03, pese a que la instalación debía estar lista desde las 6:00.

Según la ONPE, en Lima Metropolitana y el Callao se habilitaron 2.260 locales de votación para recibir a 26.114.619 ciudadanos inscritos en el padrón nacional. No obstante, la falta de material electoral en varios centros impidió el inicio puntual de la jornada, especialmente en distritos del sur, donde la llegada tardía de los paquetes generó filas y aumentó la incertidumbre sobre el cumplimiento de los horarios oficiales.

Cientos de votantes se congregan en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para ejercer su derecho al voto, marcando un hito en el proceso democrático. (Paula Díaz Elizalde)

El retraso no solo implicó la espera para los electores, sino que también redujo el tiempo efectivo para ejercer el derecho al voto. Autoridades electorales recordaron que la votación culmina a las 17:00, lo que limita las horas disponibles para los casi 800 mil miembros de mesa y los millones de electores previstos.

Se reportan irregularidades en varios centros de votación de Lima, donde la ausencia de material electoral y fallos en los equipos de cómputo impiden el normal desarrollo de las elecciones, afectando a cientos de votantes | América Noticias

ONPE atribuye retrasos a falla logística de empresa encargada

La ONPE reconoció públicamente los retrasos y atribuyó la responsabilidad a un incumplimiento logístico de la empresa Servicios Generales Galaga, encargada del traslado del material electoral. En un comunicado, la entidad aseguró que el material ya estaba en ruta hacia los locales afectados y que se esperaba su llegada alrededor de las 8:00 a.m.

El organismo electoral precisó que los 75 locales con demoras representan el 0,72 % del total de los 10.336 centros de votación habilitados en todo el país, enfatizando que la mayoría de recintos recibió el material a tiempo y que el proceso transcurre con normalidad en otras regiones.

Ciudadanos en Lima, incluyendo adultos mayores, aguardan por horas en centros de votación ante la tardanza en la instalación de mesas de sufragio durante las Elecciones Generales 2026, causando largas filas. (Foto: Agencia Andina)

Este año, el despliegue logístico fue mayor que en comicios anteriores: se emplearon 434 vehículos para la distribución en Lima Metropolitana y Callao, frente a los 200 utilizados en 2021, debido al incremento del volumen de material y a la instalación de cerca de diez mil mesas adicionales. La ONPE exhortó a los miembros de mesa a mantenerse atentos y listos para iniciar sus funciones apenas lleguen los paquetes electorales, subrayando la importancia de la colaboración ciudadana para evitar mayores retrasos.

Juan Heredia, vocero de la ONPE, detalló que, una vez recibido el material, la instalación de las mesas puede tomar hasta 20 minutos. En esos casos, la votación comenzará de inmediato, incluso si se produce después de las 8:00 a.m. La entidad pidió paciencia y recordó que, según el cronograma, la jornada debía empezar con la instalación de mesas a las 6:00 y la apertura para votantes a partir de las 7:00.

Una jornada electoral marcada por la desorganización. Desde tempranas horas de la madrugada, votantes, incluyendo adultos mayores, se vieron obligados a formar largas filas bajo el sol, esperando la instalación de las mesas de sufragio debido a problemas logísticos | América Noticias

¿Pueden obligarme a ser miembro de mesa?

La Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859) establece que, ante la ausencia de los miembros titulares y suplentes de una mesa de sufragio, los electores presentes en la fila pueden ser designados para ocupar esos cargos. La ONPE duplicó el número de suplentes para asegurar la instalación desde las 6:00 a.m., pero en caso de inasistencia, el presidente de mesa puede requerir la participación de votantes que se encuentren en el local.

Vecinos de San Borja experimentan largas demoras en la apertura de mesas de sufragio durante las Elecciones Generales 2026. (Foto: Infobae Perú / Renato Silva)

La normativa es clara: los ciudadanos seleccionados no pueden negarse a desempeñar el cargo de miembro de mesa. En caso de negativa, la ley contempla una multa de S/ 275 (equivalente al 5 % de la UIT) y la posibilidad de que las fuerzas del orden intervengan para garantizar la constitución de la mesa. La especialista en capacitación electoral de la ONPE, Betty Luján, explicó que el presidente de mesa evalúa criterios para elegir a los reemplazantes, considerando la afluencia y condiciones de los electores en las primeras horas.

Ciudadanos esperan pacientemente en largas filas frente a una mesa de sufragio con retraso en Lima, Perú, durante las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026. (Foto: Agencia Andina)

Todos los ciudadanos que asuman el rol de miembro de mesa, ya sea por sorteo previo o por designación directa durante la jornada, recibirán una compensación económica de 165 soles (3 % de la UIT). La ONPE gestiona el pago a través de una hoja de control de asistencia y las actas electorales, y el abono suele realizarse dentro de los 15 días posteriores a los comicios.

El proceso electoral de este domingo en Lima Metropolitana evidencia los desafíos logísticos que enfrenta el sistema, especialmente en la distribución y entrega del material esencial para garantizar el derecho al voto de millones de peruanos.