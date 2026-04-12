Perú

¿A cuánto se proyecta el dólar para fines de 2026? Lo que opina el mercado

El BCRP sacó a su encuesta de expectativas macroeconómicas del mes de marzo. Con las movidas del dólar,¿cómo ha cambiado el análisi?

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Mano con billetes de 100 dólares que caen
El BCRP reveló lo que espera el mercado del precio del dólar. ¿Subiría o bajaría? - Crédito AFP

El sol peruano ha sufrido grandes depreciaciones con respecto al dólar este año, lo que ha hecho que los mercados “recalculen” su expectativa del tipo de cambio para este 2026.

Sin embargo, tanta ha sido la volatilidad que no ha habido un consenso. A fines del 2025, según la encuesta de expectativas macroeconómicas que aplica el Banco Central de Reserva (BCRP) cada fin de mes, se confiaba en un tipo de cambio mucho menor para fines de 2026; es decir, que continuará la caída.

Luego, tras el impacto de la guerra en Medio Oriente en febrero, se esperaba un valor menos bajo. Finalmente se esperaba mayor crecimiento, dado que el dólar llegó a superar los S/3,50. Ahora, la expectativa del tipo de cambio considera un valor menor.

Edificios de bancos y entidades financieras en Perú
El nuevo presidente del Perú tendrá que lidiar con las expectativas del mercado. - Crédito Andina/Ricardo Cuba

Las proyecciones hasta el 2028

El tipo de cambio, que ha sufrido gran subida a fimales de marzo. En este contexto, el BCRP revela que las respuestas del mercado es que el tipo de cambio para el cierre de 2026 pase a ubicarse en un rango de S/ 3,38 a S/ 3,45 por dólar. Para fines de 2027 se sitúa entre S/ 3,40 y S/ 3,50 por dólar, lo mismo que para el cierre de 2028.

En general, para 2026, así se dividen las opiniones sobre el valor del dólar:

  • Analistas económicos: Ven un dólar de S/3,38 para fines del 2026
  • Sistema financiero: Ven un dólar en S/3,40 para fines de 2026
  • Empresas no financieras: Ven un dólar en S/3,45 para fines de 2026.

Para 2027, así ven las proyecciones:

  • Analistas económicos: Ven un dólar de S/3,40 para fines del 2027
  • Sistema financiero: Ven un dólar en S/3,42 para fines de 2027
  • Empresas no financieras: Ven un dólar en S/3,50 para fines de 2027.

Para 2028, así están las expectativas:

  • Analistas económicos: Ven un dólar de S/3,40 para fines del 2028
  • Sistema financiero: Ven un dólar en S/3,47 para fines de 2028
  • Empresas no financieras: Ven un dólar en S/3,50 para fines de 2028.
Persona con dólares en sus manos
Marzo cerró con una caída del dólar. En abril el dólar cayó más retornando al S/3,39 e internacionalmente el conflicto en Medio Oriente parece 'enfriarse'. - Crédito Andina

A la par, así crecería el PBI

Mientras, la expectativa de crecimiento del PBI para 2026 de los grupos consultados se ubicó en un rango entre 2,9 y 3,1 por ciento. Para 2027, se espera un crecimiento entre 3,0 y 3,3 por ciento; y para 2028, entre 3,0 y 3,4 por ciento. Esto, según los datos de la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas realizada por el Banco Central de Reserva (BCR) a fines de marzo.

De este modo las entidades financieras, los analistas económicos y las empresas no financieras prevén que la economía peruana seguiría creciendo en los próximos tres años. Sin embargo, la evolución de este crecimiento se queda estancada en alrededor del 3%. Es más, los analistas económicos creen que en 2026 y 2027 habrá un menor crecimiento al que esperaban hace un mes.

“En marzo, la expectativa de crecimiento del PBI para 2026 de los grupos consultados se ubicó en un rango entre 2,9 y 3,1 por ciento. Para 2027, se espera un crecimiento entre 3,0 y 3,3 por ciento; y para 2028, entre 3,0 y 3,4 por ciento”, aclara el informe del BCRP.

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