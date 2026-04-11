Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, sábado 11 de abril de 2026

Una ilustración informativa detalla los tipos de combustible GNV, GLP, diésel y gasolina en una estación de servicio peruana con vehículos en fila, en un paisaje urbano andino de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la gasolina en Perú registra un incremento sostenido desde el pasado mes de marzo. Esta crisis internacional del petróleo que es producto del conflicto que ocurre en medio oriente ha perjudicado seriamente los bolsillos de transportistas seguidos por las amas de casa ya que, ante el alza de la gasolina, los productos de primera necesidad han registrado un aumento considerable.

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina hoy sábado 11 de abril

Facilito, la herramienta digital de OSINERGMIN, permite comparar tarifas en tiempo real y elegir el punto de venta más conveniente, una herramienta que cobra relevancia ante la dispersión de precios y el contexto de subas recientes.

Esta plataforma indica que en el Cercado de Lima el precio del gasohol regular oscila entre 18,69 y 22,99 soles, mientras que el gasohol premium varía de 19,49 a 24,99 soles. Sobre el diésel, fundamental para el transporte y la industria en general, presenta un rango de 22,99 a 27,99 soles por galón en el mismo distrito capitalino.

Dentro de Lima Metropolitana, los precios varían según el distrito donde te encuentres. En Lima Norte, por ejemplo, el gasohol regular en Ancón está de 19.09 a 23.74 soles. El gasohol premiun va de 20.09 a 25.10 soles y el diésel varía de 23 a 27.54 soles.

Todos los días varían los precios en los diferentes grifos de la capital.

En Lima Sur, como Villa el Salvador te ofrece el gasohol regular más barato ubicándolo en 18.49 a 23.49 soles mientras que el gasohol premiun va de 19.74 a 25.99 soles. Sobre el diésel se ubica en 22,50 soles a 25.79 soles el galón. Hacia Lima Este, tenemos a San Juan de Lurigancho que tiene el gasohol que va de 18.98 a 23.99 soles, mientras que el gasohol premiun 19.98 a 24.99 soles el galón y el diésel va de 22.08 a 26.99 soles por galón

En Lima Oeste y el Callao, se observan también variaciones: el diésel más accesible se ubica en La Victoria a 22,69 soles y el gasohol regular en Cercado de Lima a 18,69 soles, mientras que el Callao registra precios mínimos de 22,69 soles para diésel y 19,09 soles para gasohol de 90 octanos, según datos de Facilito.

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina al interior del país

En otras regiones peruanas, las diferencias se mantienen. Cusco ofrece el diésel a 24,39 a 25.99 soles por galón, mientras que, en Ica, específicamente en Santiago, el gasohol regular llega a 18,60 soles, de acuerdo con la información oficial. Estas brechas responden, en parte, a los costos logísticos asociados al transporte y la distribución hacia zonas alejadas o de difícil acceso.

¿Cuál es la diferencia del GNV, GLP, y Diesel?

El GNV (Gas Natural Vehicular) es gas metano comprimido, preferido por su bajo costo y menor impacto ambiental, común en vehículos urbanos y taxis. El GLP (Gas Licuado de Petróleo) combina propano y butano en estado líquido, facilita el abastecimiento y requiere tanques livianos, siendo utilizado en diferentes tipos de automóviles. El diésel, obtenido del petróleo, se emplea en motores pesados, ofrece mayor torque y rendimiento, aunque genera mayores emisiones contaminantes en comparación con el GNV y el GLP.

Un fuerte conflicto en Medio Oriente provocó el alza en combustibles que hoy afecta la economía de todos los hogares en el Perú.

¿Qué se debe hacer ante el alza de la gasolina?

Frente al aumento del precio de la gasolina, resulta clave que las autoridades económicas adopten medidas orientadas a proteger a los consumidores y evitar distorsiones en la economía. Una de las acciones principales es la activación del fondo de estabilización del precio de los combustibles.

“Uno de los grandes problemas que tiene el Perú es el alza del petróleo por la guerra con Irán. El gobierno hace nada. Cuando la inflación sube, el poder de compra de las personas cae y la economía se enfría. El ministro de Economía ha abandonado su cargo”, afirmó el extitular del MEF, Waldo Mendoza.

Expertos indican que el MEF debe intervenir ante la crisis que hay en el sector hidrocarburos Foto: Servir

Este mecanismo permite que el Estado intervenga para impedir que las alzas internacionales del petróleo se reflejen de inmediato en los precios locales, beneficiando así a los usuarios finales. El fondo opera compensando a los importadores cuando los precios internacionales suben, y recuperando esos recursos cuando los precios bajan, sin generar presión adicional sobre el gasto público.

Además, es fundamental que exista una coordinación efectiva entre el Ministerio de Economía y el Banco Central para monitorear la inflación y el desempeño económico, con el fin de anticipar escenarios de estanflación que puedan afectar el bienestar de la población. Resulta necesario fortalecer la vigilancia sobre los precios y promover el uso eficiente de los recursos energéticos. La implementación de incentivos para la diversificación energética y el fomento de alternativas al petróleo también representa una alternativa para reducir la vulnerabilidad del país frente a las variaciones del mercado internacional.

“Uno de los grandes problemas que tiene el Perú es el alza del petróleo por la guerra con Irán. El gobierno hace nada. Cuando la inflación sube, el poder de compra de las personas cae y la economía se enfría. El ministro de Economía ha abandonado su cargo”, afirmó el extitular del MEF.