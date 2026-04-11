Perú

La gasolina más barata y más cara de Lima este 11 de abril

El valor de las gasolinas cambia todos los días, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Guardar
La plataforma Facilito actualiza los precios de las gasolinas. (Infobae)
La plataforma Facilito actualiza los precios de las gasolinas. (Infobae)

El precio de los combustibles se actualiza constantemente, por lo que es importante conocer los costos por galón y llenar el tanque en la mejor opción.

Aquí están los precios promedios de las gasolinas en la ciudad de Lima para este sábado 11 de abril, según la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), detallando las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

Es importante mencionar que los costos publicados por la Facilito son reportados por los propios operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

¿Cuánto cuesta el galón de gasolina y diésel hoy?

Fecha: 11 de abril

Ciudad: Lima

Gasohol regular

Precio máximo: 22,99 soles el galón

Precio mínimo: 18,69 soles el galón

Gasohol premium

Precio máximo: 24,99 soles el galón

Precio mínimo: 19,49 soles el galón

Diésel

Precio máximo: 27,99 soles el galón

Precio mínimo: 22,99 soles el galón

¿Cómo funciona la plataforma de Facilito?

El precio de los combustibles en Lima cambia todos los días. (Minem)
El precio de los combustibles en Lima cambia todos los días. (Minem)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer el precio de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer el valor de las gasolinas, también te dice dónde está la estación de servicio más cercana con la mejor tarifa.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Detrás de los precios de la gasolina

Distintos factores son los que definen el valor de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores más importantes que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando aumenta, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en el costo de las gasolinas. Perú es grande y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre la tarifa de las gasolinas. Estos márgenes pueden variar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyÚltimas actualizacionesPrecio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Lima

Más Noticias

Decretan días no laborables para quienes trabajen lejos de su local de votación desde hoy 11 de abril

Desde este sábado 11 de abril hasta el lunes 13, los trabajadores públicos y privados que tengan que votar lejos de sus centros de labores podrán tener derecho a no laborar, pero compensándolo luego

Decretan días no laborables para quienes trabajen lejos de su local de votación desde hoy 11 de abril

Elecciones 2026: más de 100 mil policías y militares garantizarán seguridad en los comicios este domingo 12 de abril

La estrategia busca que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en un entorno de paz, orden y plena libertad, bajo estricta vigilancia institucional

Elecciones 2026: más de 100 mil policías y militares garantizarán seguridad en los comicios este domingo 12 de abril

¿La ‘Ley seca’ prohíbe tomar bebidas alcohólicas? Esto dice realmente la norma aplica desde hoy

Desde las 8 de la mañana de hoy sábado 11 de abril entrará en vigencia la ‘Ley seca’, que realmente no es una ley, sino un artículo en la Ley orgánica de elecciones

¿La ‘Ley seca’ prohíbe tomar bebidas alcohólicas? Esto dice realmente la norma aplica desde hoy

Precio del dólar con alza en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 11 de abril

Tipo de cambio se desplomó. Su precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar con alza en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 11 de abril

Trabajadores CAS ganaron CTS y gratificación, y ahora van por aumento, escolaridad, nombramiento y más

Los CAS lograron su CTS y gratificación, la última ya se entregará desde julio. Y en la negociación colectiva que empieza el martes 14 de abril presionarán por mayores beneficios

Trabajadores CAS ganaron CTS y gratificación, y ahora van por aumento, escolaridad, nombramiento y más
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Senado 2026: Conoce la lista de candidatos por Loreto y sus agrupaciones políticas

Senado 2026: Conoce la lista de candidatos por Loreto y sus agrupaciones políticas

Elecciones 2026: ¿Quiénes son los candidatos al Senado por La Libertad? Lista completa

Los 35 candidatos presidenciales de Perú: desde un exfutbolista, un cómico, un médico prófugo y dos exalcaldes de Lima

Candidatos al Senado por el Callao: Lista oficial de partidos y postulantes para las Elecciones 2026

Keiko Fujimori anuncia la expulsión de migrantes irregulares e indocumentados en Perú

ENTRETENIMIENTO

Paco Bazán estalla contra usuaria por tildar a Susana Alvarado como su ‘nieta’: “¡A ti nunca te daría ni la hora!"

Paco Bazán estalla contra usuaria por tildar a Susana Alvarado como su ‘nieta’: “¡A ti nunca te daría ni la hora!"

Estudiantes de Universidad Mayor de San Marcos proponen reconocimiento al grupo BTS: “Por su impacto cultural”

Rebeca Escribens sorprendió al expresar su desagrado hacia Christian Domínguez: “No te quiero ver en ‘América Hoy’”

Estreno de ‘Señora del Destino’ lideró el rating y venció a ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP’

BTS rompe récord en Perú: más de 520 mil fans colapsaron la preventa de entradas para sus tres conciertos en Lima

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 11 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, sábado 11 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Perú firma una vergonzosa actuación en el Sudamericano Sub 17: eliminado sin puntos y marcado por un pisotón descalificador

Kimberly García y Evelyn Inga lideran la delegación peruana en el Mundial de Marcha Atlética 2026: día, horarios y dónde ver

‘Barbie’ Frangella se va de Regatas Lima: 3 jugadoras extranjeras no seguirán en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Jean Ferrari reafirma su postura de que Perú juegue en altura tras triunfo de la selección femenina: “Es un laboratorio”