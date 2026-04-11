Perú

Guía rápida: ¿Cómo ubicar tu número de mesa y aula dentro del centro de votación?

Se desplegará un operativo especial de seguridad y la ONPE mantendrá vigilancia permanente para asegurar orden, legalidad y confianza en el proceso electoral

Guardar
Las elecciones generales 2026 representan un punto de inflexión para el futuro político y social de Perú - Créditos: Andina.
Las elecciones generales 2026 representan un punto de inflexión para el futuro político y social de Perú - Créditos: Andina.

Perú vivirá una de las jornadas más decisivas de su historia reciente este domingo 12 de abril. Millones de ciudadanos acudirán a las urnas para definir no solo al próximo presidente, sino también a los nuevos representantes de la Cámara de Diputados, Senado y del Parlamento Andino.

Las elecciones generales 2026 marcan un momento clave para el futuro político y social del país, en un contexto donde la participación y la transparencia serán fundamentales.

Desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los electores tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto en más de 10 mil locales habilitados a nivel nacional. Con un despliegue especial de seguridad y la permanente vigilancia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la jornada electoral promete desarrollarse bajo estrictos estándares de orden y legalidad. La expectativa crece mientras los peruanos se preparan para decidir el rumbo de la nación.

La expectativa nacional aumenta a medida que la ciudadanía se prepara para tomar decisiones que marcarán el rumbo político y social en los próximos años - Créditos: Andina.
La expectativa nacional aumenta a medida que la ciudadanía se prepara para tomar decisiones que marcarán el rumbo político y social en los próximos años - Créditos: Andina.

Paso a paso para consultar tu local de votación

  • Para conocer tu número de mesa y aula dentro del centro de votación, ingresa a la plataforma oficial de la ONPE en https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ desde cualquier computadora, tablet o teléfono móvil.
  • Digita tu número de DNI y haz clic en la opción “Consultar”. El sistema te mostrará tus nombres, apellidos y el distrito de residencia registrado en tu documento.
  • Debajo de tus datos personales, visualizarás detalles clave del local asignado: nombre del establecimiento (colegio, instituto, universidad, etc.), dirección exacta y referencia geográfica, número de mesa de sufragio, orden en la lista de electores, pabellón, piso y aula correspondiente (si aplica).
  • El portal también indica si has sido designado como miembro de mesa, ya sea titular o suplente. Además, tendrás acceso a mapas digitales y la posibilidad de descargar el croquis del local para ubicar rápidamente tu aula y mesa.
  • Se recomienda guardar una captura de pantalla, descargar el croquis o imprimir la información. Así, podrás consultarla fácilmente el día de la elección, incluso si no cuentas con acceso a internet en la puerta del establecimiento.
  • Al llegar al centro de votación, busca los paneles informativos ubicados en la entrada, donde figuran listados de apellidos y la ubicación exacta de cada mesa. Si tienes dudas, solicita ayuda al personal de la ONPE o a los voluntarios presentes.
  • Recuerda que el horario para votar es desde las 7 hasta las 17 horas el domingo 12 de abril. Una vez concluido este periodo, las mesas se cerrarán y comenzará el conteo de los votos a nivel nacional. Lleva siempre tu DNI y verifica tus datos antes de ingresar al aula asignada para agilizar el proceso.
Elecciones Generales 2026: así será el proceso de votación en tu mesa
Más de 10 mil locales de votación abrirán sus puertas desde las 7 hasta las 17 horas - Créditos: Andina.

ONPE habilita fila preferencial

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) implementará una fila preferencial en todos los locales de votación durante las elecciones generales 2026, que se celebrarán este domingo 12 de abril.

Esta medida está dirigida a adultos mayores, mujeres gestantes, madres o padres con niños y personas con discapacidad, con el fin de agilizar el proceso y reducir el tiempo de espera para estos grupos vulnerables.

Además, la ONPE ha dispuesto el mecanismo de “voto rápido” para personal de salud, bomberos y policías que deban cumplir funciones el día de las elecciones, siempre que la entidad empleadora haya realizado una solicitud previa.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Perú 2026ONPEperu-noticias

Más Noticias

Unión Europea envía más de 150 observadores al Perú para seguir las Elecciones 2026 este domingo 12 de abril

La Misión de Observación despliega equipos en todo el país y en el extranjero para analizar transparencia, legalidad y desarrollo logístico de los comicios

Unión Europea envía más de 150 observadores al Perú para seguir las Elecciones 2026 este domingo 12 de abril

Conoce el pronóstico del clima para Chiclayo este sábado 11 de abril

Chiclayo se encuentra a unos 770 km al norte de Lima, cerca del océano Pacífico, a una altitud de aproximadamente 27 metros sobre el nivel del mar

Conoce el pronóstico del clima para Chiclayo este sábado 11 de abril

Ley seca entró en vigor en todo el Perú: ¿cuándo termina la restricción por las elecciones 2026?

Desde las 8:00 de la mañana de este sábado 11 de abril comenzó a regir la ‘Ley seca’ en todo el país, una medida electoral que suspende la venta de alcohol para prevenir incidentes y asegurar una jornada de votación ordenada y segura

Ley seca entró en vigor en todo el Perú: ¿cuándo termina la restricción por las elecciones 2026?

BTS rompe récord en Perú: más de 520 mil fans colapsaron la preventa de entradas para sus tres conciertos en Lima

La boyband surcoreana ofrecerá tres shows en el Estadio San Marcos: 7, 9 y 10 de octubre de 2026.

BTS rompe récord en Perú: más de 520 mil fans colapsaron la preventa de entradas para sus tres conciertos en Lima

Techo Propio 2026: desde el 14 de abril podrás postular a bonos de vivienda

La convocatoria contempla un proceso gratuito con requisitos específicos de ingreso y propiedad, además de condiciones diferenciadas para hogares con personas con discapacidad

Techo Propio 2026: desde el 14 de abril podrás postular a bonos de vivienda
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez designa al polémico fiscal Reggis Chávez como coordinador de las fiscalías anticorrupción

Tomás Gálvez designa al polémico fiscal Reggis Chávez como coordinador de las fiscalías anticorrupción

Elecciones 2026: partidos que ingresen al Congreso recibirán más financiamiento público

PJ congela el proceso contra Francisco Sagasti por el pase al retiro de generales PNP

Jefe de la ONPE confirma que no hay problema en que electores lleven ayuda memoria para votar

TC invita a expertos en hidrocarburos para resolver demanda contra decreto que privatiza Petroperú

ENTRETENIMIENTO

BTS rompe récord en Perú: más de 520 mil fans colapsaron la preventa de entradas para sus tres conciertos en Lima

BTS rompe récord en Perú: más de 520 mil fans colapsaron la preventa de entradas para sus tres conciertos en Lima

Leslie Stewart lanza ‘Ay Mamá’ junto a su hija Ariana Rifai, un pódcast que promueve el diálogo familiar entre generaciones

Hoy gala de eliminación en ‘La Granja VIP Perú’: Cómo votar, link oficial y quiénes podrían irse del reality

Estudiantes de San Marcos proponen reconocimiento al grupo BTS: “Por su impacto cultural”

Paco Bazán estalla contra usuaria por tildar a Susana Alvarado como su ‘nieta’: “¡A ti nunca te daría ni la hora!"

DEPORTES

Renzo Revoredo se sincera tras fracaso de Perú en Sudamericano Sub 17: “Son los mejores chicos que tenemos, no estamos listos para competir”

Renzo Revoredo se sincera tras fracaso de Perú en Sudamericano Sub 17: “Son los mejores chicos que tenemos, no estamos listos para competir”

Ignacio Buse afronta su segundo ATP 500: debut exigente en Barcelona ante el controversial Corentin Moutet, #31 del mundo

Carlos Zambrano se confiesa con Ricardo Gareca y responde si se deprimió tras ser acusado por abuso sexual: “Derramé mis lágrimas”

Gonzalo Bueno se cita en la final del Challenger de Campinas y buscará su cuarto título en el circuito ante Gustavo Heide

Partidos de hoy, sábado 11 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo