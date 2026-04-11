Guía rápida: ¿Cómo ubicar tu número de mesa y aula dentro del centro de votación?

Las elecciones generales 2026 representan un punto de inflexión para el futuro político y social de Perú - Créditos: Andina.

Perú vivirá una de las jornadas más decisivas de su historia reciente este domingo 12 de abril. Millones de ciudadanos acudirán a las urnas para definir no solo al próximo presidente, sino también a los nuevos representantes de la Cámara de Diputados, Senado y del Parlamento Andino.

Las elecciones generales 2026 marcan un momento clave para el futuro político y social del país, en un contexto donde la participación y la transparencia serán fundamentales.

Desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los electores tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto en más de 10 mil locales habilitados a nivel nacional. Con un despliegue especial de seguridad y la permanente vigilancia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la jornada electoral promete desarrollarse bajo estrictos estándares de orden y legalidad. La expectativa crece mientras los peruanos se preparan para decidir el rumbo de la nación.

La expectativa nacional aumenta a medida que la ciudadanía se prepara para tomar decisiones que marcarán el rumbo político y social en los próximos años - Créditos: Andina.

Paso a paso para consultar tu local de votación

ONPE en Para conocer tu número de mesa y aula dentro del centro de votación, ingresa a la plataforma oficial de laen https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ desde cualquier computadora, tablet o teléfono móvil.

Digita tu número de DNI y haz clic en la opción “Consultar”. El sistema te mostrará tus nombres, apellidos y el distrito de residencia registrado en tu documento.

Debajo de tus datos personales, visualizarás detalles clave del local asignado: nombre del establecimiento (colegio, instituto, universidad, etc.), dirección exacta y referencia geográfica, número de mesa de sufragio, orden en la lista de electores, pabellón, piso y aula correspondiente (si aplica).

El portal también indica si has sido designado como miembro de mesa, ya sea titular o suplente. Además, tendrás acceso a mapas digitales y la posibilidad de descargar el croquis del local para ubicar rápidamente tu aula y mesa.

Se recomienda guardar una captura de pantalla, descargar el croquis o imprimir la información. Así, podrás consultarla fácilmente el día de la elección, incluso si no cuentas con acceso a internet en la puerta del establecimiento.

Al llegar al centro de votación, busca los paneles informativos ubicados en la entrada, donde figuran listados de apellidos y la ubicación exacta de cada mesa. Si tienes dudas, solicita ayuda al personal de la ONPE o a los voluntarios presentes.

Recuerda que el horario para votar es desde las 7 hasta las 17 horas el domingo 12 de abril. Una vez concluido este periodo, las mesas se cerrarán y comenzará el conteo de los votos a nivel nacional. Lleva siempre tu DNI y verifica tus datos antes de ingresar al aula asignada para agilizar el proceso.

Más de 10 mil locales de votación abrirán sus puertas desde las 7 hasta las 17 horas - Créditos: Andina.

ONPE habilita fila preferencial

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) implementará una fila preferencial en todos los locales de votación durante las elecciones generales 2026, que se celebrarán este domingo 12 de abril.

Esta medida está dirigida a adultos mayores, mujeres gestantes, madres o padres con niños y personas con discapacidad, con el fin de agilizar el proceso y reducir el tiempo de espera para estos grupos vulnerables.

Además, la ONPE ha dispuesto el mecanismo de “voto rápido” para personal de salud, bomberos y policías que deban cumplir funciones el día de las elecciones, siempre que la entidad empleadora haya realizado una solicitud previa.