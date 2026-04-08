Perú

Tren Lima–Chosica: MTC difunde video y detalla cómo se implementa un proyecto ferroviario ante presiones de la MML por autorización

El enfrentamiento público entre las gestiones del Ejecutivo y de la Municipalidad se reavivó tras la primera prueba de los trenes Caltrain en Chosica

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MTC publica video sobre etapas de un tren en medio de pedidos por Lima–Chosica. Video: MTC

¿Indirecta? En medio de la insistencia del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, para obtener autorización y trasladar los trenes Caltrain, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) difundió un video institucional en el que explica cómo se desarrolla un proyecto ferroviario.

El sector remarca que este tipo de iniciativas no puede ejecutarse sin una planificación previa. Según detalla, el proceso debe iniciar en la etapa de preinversión, donde se evalúan el alcance técnico, la demanda y la viabilidad. Recién después de definir aspectos clave como estaciones, señalización y sistemas de recaudo, y tras coordinar con entidades públicas, concesionarios y operadores, se puede avanzar hacia un servicio seguro y eficiente.

En el caso del tren Lima–Chosica, la Municipalidad Metropolitana de Lima gestionó el material rodante antes de contar con autorización y sin un diseño integral del proyecto. Aunque existen coordinaciones entre las entidades, aún no hay un avance concreto hacia la puesta en operación.

Reggiardo prueba tren Lima–Chosica y pide autorización, pero el MTC frena avances
Reggiardo prueba tren Lima–Chosica y pide autorización, pero el MTC frena avances

Esta situación ha generado tensiones entre el MTC y la comuna limeña, además de confusión sobre el estado real del proyecto. Desde la municipalidad se interpreta la demora como una traba al desarrollo de una iniciativa que, sostienen, beneficiaría a la población. En cambio, el ministerio insiste en que todavía no se cumplen las condiciones mínimas para operar.

Insistencia de la Municipalidad de Lima

La Municipalidad de Lima mantiene su pedido para avanzar con el proyecto y sostiene que los trenes ya cuentan con condiciones básicas de funcionamiento. El alcalde Renzo Reggiardo destacó sus características: “Son coches de acero inoxidable, con alta durabilidad, energía eléctrica en todas las unidades, espacio para bicicletas, baños y aire acondicionado. Han visto cómo se movilizan sin necesidad de arrastre”, afirmó.

Sin embargo, el propio burgomaestre reconoció que aún hay aspectos pendientes, como la señalización y algunas adecuaciones de infraestructura. “Todo lo que es señalización y otras incorporaciones es un tema del concesionario, que está dispuesto a iniciar esos trabajos”, añadió.

Declaraciones, permisos pendientes y procesos técnicos se cruzaron en el caso del tren Lima–Chosica. El resultado: una versión que apuntaba a un inicio de operaciones que hoy se descarta
Declaraciones, permisos pendientes y procesos técnicos se cruzaron en el caso del tren Lima–Chosica. El resultado: una versión que apuntaba a un inicio de operaciones que hoy se descarta

El pedido al Ejecutivo, a través del MTC, busca autorizar el traslado de una locomotora y cinco coches desde Chosica hasta Lima. “Reiteramos al Ministerio de Transportes que permita el desplazamiento de este importante medio de transporte masivo”, insistió.

La postura del MTC y lo que falta

El MTC ha reiterado que autorizar el traslado de los trenes no implica aprobar el inicio del servicio. Según precisa, el sistema aún no cumple con los requisitos técnicos para operar con pasajeros.

El permiso solicitado por la municipalidad se limita al movimiento del material rodante. No habilita, en ningún caso, el inicio de operaciones comerciales.

De acuerdo con la información del sector, todavía faltan obras clave, como la construcción de estaciones, la instalación de señalización y la liberación de tramos ocupados. Además, el proyecto debe seguir un proceso ordenado, con responsabilidades claras entre el Estado, el concesionario y otros actores involucrados.

Tren Lima–Chosica: MTC aclara que autorización vigente es solo para traslado, no para servicio
Tren Lima–Chosica: MTC aclara que autorización vigente es solo para traslado, no para servicio

Un proyecto en pausa y sin fecha clara

Actualmente, la mayoría de los trenes permanece almacenada y solo algunas unidades han sido acondicionadas. Entre los principales desafíos técnicos figuran el estado de las vías y la necesidad de inversiones adicionales para garantizar la seguridad del servicio.

Por ahora, el proyecto se encuentra en una etapa intermedia, con pruebas en curso pero sin una fecha definida para su puesta en funcionamiento. Las gestiones pendientes, los trabajos incompletos y las diferencias entre instituciones mantienen al tren Lima–Chosica como una promesa aún lejana para los ciudadanos.

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