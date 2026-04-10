Tula Rodríguez se sincera y explica por qué no podrá votar este domingo: “Es un momento crucial para mi familia”

Tula Rodríguez se conecta con sus seguidores desde el extranjero, donde se encuentra instalando a su hija Valentina para sus estudios. Aprovecha para agradecer los buenos deseos y comparte su sentir sobre las elecciones en Perú, lamentando que el viaje le impida votar en esta ocasión.

Tula Rodríguez atraviesa uno de los episodios más emotivos de su vida personal y profesional. A través de sus redes sociales, la popular conductora compartió la razón por la que este domingo 12 de abril no podrá votar en las Elecciones 2026: está acompañando a su hija Valentina al extranjero, donde iniciará una nueva etapa académica.

Su testimonio ha generado una ola de apoyo y empatía, mostrando el lado más humano y sensible de la exbailarina.

Tula Rodríguez prioriza a su hija

En una serie de historias en Instagram, Tula Rodríguez relató que, aunque valora profundamente su deber cívico, esta vez la vida la ha llevado por otro camino: “Ya llegamos al destino donde Valicha va a estudiar, todavía no estamos en el campus… gracias por los buenos deseos, por estar siempre pendientes y sus oraciones”, contó a sus seguidores con visible emoción.

La conductora explicó que el viaje coincidió con la fecha de las elecciones generales en Perú, por lo que no podrá regresar a tiempo para cumplir con el sufragio.

“Viene un fin de semana complejo, de votaciones, lamentablemente no voy a poder votar, no estoy en Perú evidentemente, porque tenía que venir a dejar a Valentina, a instalarla y justo calzó en las mismas fechas de las elecciones. Pero con fe de que quien salga sea lo mejor para el Perú”, afirmó.

Tula Rodríguez se sincera y explica por qué no podrá votar este domingo.

Tula Rodríguez expresa tristeza, orgullo y confianza en su hija

La partida de Valentina al extranjero ha sido un proceso cargado de nostalgia y orgullo para Tula. La exconductora no ocultó la tristeza que le produce separarse de su única hija, fruto de su relación con el recordado Javier Carmona, pero también expresó su confianza en la educación y los valores que le ha inculcado.

“Me apena, pero me alegra porque estoy segura y confiada de que ella está bien criada, con los valores como tiene que ser. Estoy segura de que a Valentina le vienen cosas maravillosas y ahora me tocará ver de lejos sus triunfos y sus caídas también”, compartió.

Tula Rodríguez compartió un emotivo video despidiéndose de su hija Valentina, quien parte a estudiar al extranjero.

Cumpliendo el deber cívico: “En segunda vuelta tengo que estar”

Aunque lamentó no poder ejercer su voto en esta primera vuelta, Tula Rodríguez se comprometió a estar presente en el caso de que haya una segunda ronda electoral, como vaticinan las encuestas.

“Como están los números, creo que va a haber segunda vuelta, me imagino. En la segunda vuelta obviamente voy a estar, tengo que estar”, señaló, dejando claro su sentido de responsabilidad ciudadana.

La conductora también hizo un llamado a la reflexión sobre la importancia de la democracia y el deseo de ver al Perú liderado por un mandatario que promueva la paz, el trabajo y la libertad.

“Ojalá que quien entre pueda llevar bien al país porque nos conviene a todos tener puestos de trabajo, poder expresarnos libremente, poder vivir en armonía, que nada nos va a pasar… creo que viene un momento importante”, reflexionó.

La última noche juntas: una despedida inolvidable

En un video especialmente emotivo, la excondutora de TV compartió la intimidad de la última noche que dormiría junto a Valentina antes de su viaje.

“Hoy es la última noche que dormimos juntas y nada, los quiero mucho y les iré contando un poquito sobre el viaje de Valicha. Te amo. Te amo”, confesó, dejando ver el profundo vínculo que las une.

La historia de Tula y Valentina es un ejemplo de resiliencia, amor y crecimiento, donde el apoyo incondicional de madre e hija se impone ante las adversidades.

A lo largo de su carrera, Tula Rodríguez ha demostrado ser una mujer capaz de sobreponerse a la adversidad. Hoy, con la partida de su hija, reafirma su fortaleza y el poder del amor materno. “Soy una mujer fuerte, por supuesto que voy a poder a la distancia superar que ella ya no esté conmigo”, afirmó.

El caso de Tula y Valentina recuerda que los grandes cambios, aunque dolorosos, son oportunidades para aprender y seguir adelante, confiando en que el amor y la educación son los mejores legados para los hijos.

Tula Rodríguez comparte desgarradora despedida: Uno de los momentos más emotivos y difíciles para una madre: la partida de mi hija Valentina para estudiar fuera del país. Un video lleno de sentimientos encontrados, recuerdos y mucho amor. IG

Reacciones: apoyo, reconocimiento y mensajes de aliento

El anuncio de Tula generó una ola de mensajes en redes sociales. Seguidores y figuras del entretenimiento destacaron el valor de la conductora y la oportunidad que representa para Valentina estudiar en el extranjero.

“Has criado una crack y le estás dando algo valiosísimo: mundo. Tu rol cambia, pero el vínculo no. Ella siempre va a volver a ti, porque tú eres su hogar”, le escribió una seguidora.

Otros resaltaron la importancia de vivir experiencias fuera del país para el crecimiento personal y profesional de los jóvenes.