Perú

Elecciones 2026: ¿Habrá clases en los colegios elegidos como lugar de votación? Esto dice Minedu

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, señaló que 10 mil 130 locales escolares han sido seleccionados para esta función, por lo que se ha coordinado con la ONPE para su implementación

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Elecciones 2026: suspenden clases en colegios sede de votación del 10 al 13 de abril
Elecciones 2026: suspenden clases en colegios sede de votación del 10 al 13 de abril| Andina

Las escuelas que han sido designadas como locales de votación para las Elecciones Generales del domingo 12 de abril de 2026 no ofrecerán clases entre el viernes 10 y el lunes 13 de abril, según informó el Ministerio de Educación (Minedu). La medida, difundida por el organismo, alcanza a instituciones educativas públicas y privadas incluidas como sedes electorales en todo el país.

De acuerdo con el Minedu, la disposición responde a una coordinación directa con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que solicitó la disponibilidad de los centros escolares para la instalación, desarrollo y cierre del proceso electoral. La ministra de Educación, María Esther Cuadros, señaló que 10 mil 130 locales escolares han sido seleccionados para esta función y deberán permanecer accesibles desde el viernes hasta el lunes posterior a la votación.

Minedu ordena liberar escuelas para las Elecciones Generales: no habrá clases en 10 130 locales
Minedu ordena liberar escuelas para las Elecciones Generales: no habrá clases en 10 130 locales| Minedu

La lista de instituciones afectadas ha sido remitida a las direcciones y gerencias regionales de Educación (DRE y GRE), así como a las unidades de gestión educativa local (UGEL), para su verificación y correcta gestión. La ministra Cuadros pidió a las autoridades regionales garantizar la aplicación de la medida en los plazos definidos y coordinar con los responsables electorales para asegurar un proceso ordenado.

Recuperarán clases

La funcionaria también solicitó que los directivos de las escuelas incluidas tomen las medidas pedagógicas necesarias para recuperar las horas de clase que se vean afectadas por la disposición, de modo que se garantice la continuidad del servicio educativo. La recuperación de clases solo aplicará en los colegios utilizados como centros de votación..

Sin clases en colegios seleccionados como centros de votación por comicios del 12 de abril
Sin clases en colegios seleccionados como centros de votación por comicios del 12 de abril| Minedu

Por otra parte, el Minedu encargó a las instancias descentralizadas del sector supervisar el uso adecuado de la infraestructura escolar y restituir las condiciones de operatividad una vez finalizado el evento electoral.

¿Qué está prohibido en la semana de elecciones?

Las autoridades peruanas han dispuesto un estricto marco de restricciones electorales que regirá antes y durante las elecciones generales del 12 de abril, con el objetivo de preservar el orden público y la transparencia del proceso. El reglamento, aplicado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), incluye sanciones económicas y penales para quienes incumplan las disposiciones.

La normativa prohíbe la publicación de encuestas electorales desde el 6 de abril, con multas que pueden oscilar entre 55.000 y 550.000 soles para los responsables. Desde el viernes 10, quedarán vetadas las reuniones y manifestaciones políticas, conducta que podría derivar en condenas de hasta dos años de prisión. El reglamento establece también la suspensión de la propaganda política a partir de la medianoche del sábado 11, con penas superiores a dos años de cárcel para quienes infrinjan esta regla.

El Jurado Nacional de Elecciones ha dispuesto la llamada ley seca, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 8 de la mañana del sábado 11 hasta la misma hora del lunes 13. Los comercios que incumplan enfrentarán multas de 3.390 soles y hasta seis meses de cárcel. Además, el reglamento impide la realización de espectáculos públicos y reuniones de electores en un radio de 100 metros de los centros de votación.

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