Isabela Merced promociona Kuélap en serie internacional y destaca el patrimonio peruano en Hollywood

Isabela Merced promociona Kuélap en serie internacional “Global Child: Travel & Purpose”.

La actriz Isabela Merced, reconocida internacionalmente por su participación en producciones como “The Last of Us”, “Superman” y “Alien: Romulus”, regresó al Perú con un objetivo claro: promover el turismo y la cultura en la región Amazonas. A sus 24 años, la peruana se ha consolidado como una de las figuras jóvenes más destacadas de Hollywood, pero mantiene un fuerte vínculo con sus raíces, las cuales reivindicó durante su reciente visita al emblemático Complejo Arqueológico Monumental Kuélap.

El pasado 5 de abril, Isabela Merced recorrió Kuélap, uno de los principales destinos turísticos y patrimoniales del Perú, en una jornada organizada junto a PromPerú y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas.

La visita formó parte de una producción internacional destinada a crear contenido audiovisual para la serie “Global Child: Travel & Purpose”, que será distribuida en plataformas como ViX y diversos canales de Estados Unidos. El proyecto busca posicionar a Perú como un destino turístico de alcance global y resaltar su riqueza cultural ante audiencias internacionales.

Destaca nuestra cultura

Durante su estancia, la actriz participó en grabaciones y actividades de promoción, destacando la importancia de Kuélap como símbolo de la herencia preincaica y como un atractivo para el turismo sostenible. El complejo, conocido por su impresionante arquitectura y su valor histórico, se erige en la región Amazonas como uno de los baluartes del turismo nacional. La presencia de Merced en el sitio arqueológico refuerza la estrategia de mostrar al mundo la diversidad y el patrimonio cultural del Perú.

La actriz peruana Isabela Merced sorprendió en la séptima edición de Le Défilé.

La participación de Isabela Merced en este proyecto no solo responde a una agenda profesional, sino también a un compromiso personal con la difusión de la cultura incaica. Hija de madre peruana, la actriz ha declarado en numerosas ocasiones su orgullo por sus orígenes y su interés en contribuir al reconocimiento internacional del país. Su presencia en Kuélap y su colaboración con iniciativas de promoción turística encarnan esa conexión y el deseo de tender puentes entre sus dos mundos: el de Hollywood y el de sus raíces peruanas.

La peruana que triunfa en Hollywood

Merced ha construido una carrera ascendente en Hollywood, participando en títulos de alto perfil que incluyen “Transformers: El último caballero”, “Dora y la ciudad perdida” y “Sicario: Day of the Soldado”. Su papel en “Alien: Romulus” ha sido uno de los más comentados en la saga de ciencia ficción, donde se destacó por su versatilidad y carisma.

Además, su inclusión en la exitosa serie “The Last of Us” y su protagónico en la película de superhéroes “Madame Web” como Anya Corazon, la han posicionado como una de las actrices más influyentes de su generación.

Isabela Merced - The Last of Us - Season 2

En 2024, Merced dio un nuevo paso en su carrera al sumarse al universo DC, interpretando a Hawkgirl en la próxima película “Superman”, bajo la dirección de James Gunn. Este hito la convirtió en la primera actriz peruana en desempeñar un papel de relevancia en la franquicia, abriendo nuevas oportunidades para la representación latina en la industria del cine internacional.

La iniciativa de promocionar Kuélap a través de la serie “Global Child: Travel & Purpose” responde a una estrategia de internacionalización del destino, en la que la figura de Isabela Merced aporta notoriedad y alcance. El programa, que se especializa en mostrar destinos exóticos y promover el turismo sostenible, permitirá que millones de espectadores descubran el valor histórico, arquitectónico y natural de la región Amazonas.

En medio de una agenda profesional intensa y un futuro prometedor en Hollywood, Isabela Merced reafirma su compromiso con el Perú. La actriz representa a una nueva generación de artistas que no solo triunfan en la industria global, sino que también asumen el reto de visibilizar y fortalecer la identidad cultural de sus países de origen. Su regreso a Kuélap, más allá de un acto simbólico, se convierte en una oportunidad para mostrarle al mundo la riqueza y el potencial turístico de la región Amazonas.

Isabela Merced en la alfombra roja de la premiere de "Alien: Romulus". REUTERS/David Swanson