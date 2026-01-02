Los 10 personajes que marcaron este 2025 en espectáculos

Mimy Succar, Alejandro Aramburú e Isabela Merced marcaron este 2025.

El 2025 fue un año de contrastes para el espectáculo en el Perú. Desde premios internacionales hasta momentos de crisis, la industria estuvo marcada por figuras que llevaron el nombre del país a lo más alto y otras que protagonizaron polémicas o atravesaron situaciones difíciles. Estos son los diez personajes y agrupaciones que definieron el pulso del año, tanto en el plano positivo como en el negativo.

1. Mimy Succar: el sueño hecho realidad

Mimy Succar vivió el año más importante de su carrera al ganar dos premios Grammy, incluyendo Mejor Álbum Tropical Latino y Mejor Interpretación de Música Global. Con su hijo Tony Succar, se convirtió en referente de la música latina y ejemplo de perseverancia: luego de décadas de esfuerzo, sus logros internacionales inspiraron a miles, revalorizando la figura de la mujer y el talento peruano en escenarios globales.

Mimy Succar posa en la sala de prensa con el premio al mejor álbum tropical latino por "Alma, Corazón y Salsa" y a la mejor interpretación de música global durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

2. Alejandro Aramburú: la voz peruana en Corea

A sus 21 años, Alejandro Aramburú se sumó a Santos Bravos, la primera boyband latina impulsada por la empresa surcoreana Hybe, responsable de fenómenos como BTS y KATSEYE. El limeño destacó por su disciplina, superando un riguroso proceso de selección y luciendo siempre el escudo nacional como símbolo de identidad. Su ingreso representa una apuesta por la internacionalización de la música peruana y el surgimiento de nuevas generaciones de artistas conectados con el mundo.

El cantante agradeció el apoyo del público peruano desde que inició su proceso de formación para ser parte de Santos Bravos. Además, indicó que está bastante satisfecho por todo lo logrado con sus compañeros. (Infobae Perú)

3. Clíver Huamán “Pol Deportes”: la pasión por narrar

Clíver Huamán, conocido como Pol Deportes, dio una lección de vocación y resiliencia al narrar la final de la Copa Libertadores desde lo alto de un cerro en Lima, armado solo con un celular y su entusiasmo.

Su transmisión se volvió viral y lo catapultó a medios nacionales e internacionales, abriéndole puertas en la televisión y en el periodismo deportivo europeo. La historia de Pol demuestra que la pasión y la creatividad pueden romper cualquier barrera. Si bien es cierto no es una figura del espectáculo, lo hemos tomado en cuenta por el impacto que ha tenido. Muchos espacios de espectáculo lo han tenido como invitado, reconociendo su talento y esfuerzo.

Pol Deportes. (TikTok)

4. Isabela Merced: la peruana en Hollywood

Isabela Merced consolidó su estatus de estrella internacional en 2025. Participó en la segunda temporada de “The Last of Us” y en la nueva película de “Superman”, donde interpretó a Hawkgirl. Además, lanzó “Apocalipsis” junto a Tony Succar y anunció su interés en producir cine peruano. Su ascenso en Hollywood la ubica como una de las artistas latinas más influyentes de su generación.

La actriz peruana Isabela Merced sorprendió en la séptima edición de Le Défilé.

5. Mauricio Mesones: la cumbia al mundo

En uno de los momentos más comentados del año, Mauricio Mesones compartió escenario con Dua Lipa en Lima para interpretar “Cariñito”, himno de la cumbia peruana. La colaboración viralizó la música tropical nacional, revitalizando el legado de clásicos como Agua Marina y Grupo 5, y posicionando a Mesones como embajador de la identidad sonora peruana.

Dua Lipa: Así presentó a Mauricio Mesones y cantó 'Cariñito'. Tiktok

6. Tony Succar: el Grammy en familia

Tony Succar no solo acompañó el éxito de su madre, sino que reafirmó su propio liderazgo como productor musical. Sus premios Grammy junto a Mimy, su trabajo con estrellas internacionales y su compromiso con la difusión del talento peruano lo consolidaron como figura clave del 2025.

Tony Succar impulsa a nuevos artistas peruanos.

7. Los Mirlos: su larga trayectoria se lució en Coachella

Fundados en 1973 en Moyobamba, Los Mirlos son pioneros de la cumbia amazónica psicodélica, un género que fusiona ritmos tradicionales de la Amazonía con influencias del rock psicodélico y surf rock. Su sonido distintivo y el uso innovador de guitarras eléctricas los convirtieron en referentes de la cultura amazónica peruana a nivel mundial.

Los Mirlos - Perú - abril 2025

En 2025, marcaron un hito al convertirse en la primera banda peruana de cumbia en presentarse en el Festival de Coachella, uno de los escenarios más prestigiosos del mundo. Compartieron cartel con figuras internacionales como Lady Gaga y Missy Elliott, llevando la cumbia amazónica a una audiencia global y recibiendo ovaciones con temas como “Cumbia de los pajaritos”, “Eres mentirosa” y “La danza de los mirlos”. Su presentación destacó la riqueza cultural de la Amazonía peruana y reafirmó su relevancia en la música contemporánea.

8. Paul Flores: un violento asesinato que impactó al país

La madrugada del domingo 16 de marzo de 2025, la música peruana sufrió una tragedia con el asesinato de Paul Flores, cantante de 39 años e integrante de la orquesta Armonía 10. Un grupo armado atacó a balazos el autobús en el que viajaba la agrupación tras un concierto en Lima, alcanzando mortalmente a Flores, quien habría estado dormido en ese momento.

El hecho ocurrió en un contexto de amenazas y extorsiones constantes contra la orquesta, que ya había sufrido un ataque similar meses atrás. La muerte de Flores, conocido como “Russo”, conmocionó al país y generó pedidos de renuncia del ministro del Interior, así como un inminente estado de emergencia en Lima y Callao. El mundo artístico y cultural se unió en el reclamo de justicia y mayor seguridad, mientras familiares siguen sufriendo las consecuencias.

Familia, colegas y seguidores aún lloran la muerte de Paul Flores.

9. Agua Marina: la música pese a la adversidad

La legendaria agrupación de cumbia fue víctima de un atentado armado que conmocionó al país. El hecho, ocurrido la noche del 8 de octubre durante un concierto en Lima, se convirtió en un punto de quiebre para la crisis política que enfrentaba el Perú. Mientras el grupo se presentaba ante miles de personas, un ataque armado dejó cuatro músicos heridos y generó escenas de pánico entre el público. Las imágenes del tiroteo se viralizaron y avivaron el descontento popular frente a la incapacidad del gobierno para controlar la inseguridad y la criminalidad organizada.

El caso, sumado a otras demandas sociales, desencadenó una serie de mociones en el Congreso que culminaron en la destitución de Dina Boluarte por permanente incapacidad moral. Agua Marina, que ya había denunciado amenazas y extorsiones, condenó la inacción estatal y exigió cambios reales, mientras la indignación por el atentado se sumó a protestas masivas y marcó una nueva etapa en la política nacional. Pese al difícil momento, Agua Marina decidió no detenerse y reafirmó su apuesta por la música y la unión, recibiendo muestras de solidaridad de artistas y fans.

Agua Marina.

10. Grupo 5: reconocimiento internacional y presencia histórica

Durante años, Grupo 5 ha sido considerado uno de los pilares de la cumbia peruana. Su música ha cruzado generaciones y fronteras, pero este octubre marcó un antes y un después en su trayectoria: por primera vez, la agrupación participó en la Billboard Latin Music Week. La presencia del grupo en este espacio no solo representa un logro artístico, sino también un reconocimiento internacional a la cumbia como género vigente y exportable. El evento, que reúne en Miami a los artistas más influyentes del rubro, ejecutivos y productores, incluyó paneles, sesiones y presentaciones especiales del 20 al 24 de octubre. El conjunto, fundado hace 52 años en Monsefú, compartió espacio con figuras como Olga Tañón, Guaynaa y otros exponentes en el panel “La cumbia y la explosión de la música tropical”.

Grupo 5 está liderado por Christian Yaipén. Youtube

Bonus track: El personaje más polémico del 2025

El espectáculo peruano estuvo marcado por escándalos y crisis, donde los personajes polémicos no faltaron. Sin embargo, hubo uno del que se habló todo el año, Christian Cueva, involucrado en incidentes extradeportivos, y casos de violencia e infidelidad.

Christian Cueva pierde los papeles con reportera de ‘América Hoy’. Captura de Tv- América TV