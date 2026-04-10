‘Drácula: The Bloody Truth’: comedia teatral en inglés presenta funciones gratuitas

'Drácula: The Bloody Truth' presenta funciones gratuitas.

La cartelera teatral limeña suma una propuesta distinta este mes con el estreno de ‘Dracula: The Bloody Truth’, una comedia en inglés que transforma el clásico de Bram Stoker a través del humor y la irreverencia. Dirigida por Pamela Alderson y con un elenco integrado por Sebastian Stimman, Fausto Molina, Viviana Pereyra y Mariana Vílchez, la obra invita al público a disfrutar de una experiencia interactiva y dinámica, en la que los cambios de personaje y las situaciones absurdas renuevan la mítica historia del conde Drácula.

La propuesta, presentada en el Británico Cultural, se estrenará con tres funciones gratuitas en diferentes distritos de Lima durante abril, con el objetivo de acercar el teatro en inglés a nuevas audiencias y fomentar el aprendizaje del idioma en un entorno lúdico y accesible.

La propuesta supone una alternativa innovadora en la cartelera local: el público podrá disfrutar de una pieza completamente en inglés, donde el dinamismo, las situaciones absurdas y los cambios vertiginosos de personaje marcan el ritmo del espectáculo. El elenco da vida a una variedad de personajes, rompiendo con la solemnidad propia de la obra original y proponiendo una mirada fresca y desenfadada sobre la famosa historia de vampiros.

Basada en la obra homónima de Le Navet Bete y John Nicholson, la comedia traslada al escenario la historia de Abby Van Helsing, sobrina del legendario cazavampiros, quien busca revelar la “verdadera” historia de Drácula. Para ello, cuenta con la ayuda —y a veces el entorpecimiento— de tres actores que se reparten una multiplicidad de papeles, generando situaciones inesperadas y cómicas que capturan la atención tanto de quienes dominan el inglés como de aquellos que están en proceso de aprendizaje.

La propuesta, presentada en el Británico Cultural, se estrenó el 8 de abril. Aún quedan dos funciones gratuitas.

Experiencia inmersiva en el inglés

La función de ‘Dracula: The Bloody Truth’ no solo tiene como objetivo entretener, sino también ofrecer una experiencia inmersiva en el idioma inglés. El Británico Cultural apuesta así por un formato que combina aprendizaje y diversión, permitiendo que el público viva el inglés de manera natural y en un contexto diferente al habitual. La obra está dirigida a espectadores a partir de los 12 años y promete ser una oportunidad para que estudiantes, familias y amantes del teatro se acerquen al idioma en un ambiente distendido.

Las funciones se llevarán a cabo en tres auditorios, ubicados en distintos distritos de Lima, para facilitar el acceso y descentralizar la oferta cultural. El calendario de presentaciones inició el 8 de abril, en el Auditorio Surco, pero quedan dos funciones más:

Miércoles 15 de abril, 6:30 p.m. en el Auditorio Santa Anita

Miércoles 22 de abril, 6:30 p.m. en el Auditorio San Juan de Lurigancho

La entrada es libre, con capacidad limitada, lo que permite que la propuesta llegue a un público amplio y diverso. La iniciativa busca democratizar el acceso al teatro, especialmente en inglés, y motivar a quienes están interesados en mejorar su comprensión auditiva y oral del idioma a través del arte escénico.

Pamela Alderson, directora de la puesta en escena, destaca que la comedia ‘Dracula: The Bloody Truth’ rompe con los moldes tradicionales del teatro clásico y ofrece una experiencia participativa y divertida. El montaje se apoya en la energía y versatilidad del elenco, que asume múltiples identidades y estilos en escena, manteniendo un ritmo acelerado y una interacción constante con el público.

La obra, recomendada para mayores de 12 años, resulta ideal tanto para estudiantes de inglés como para familias que buscan una actividad diferente. La experiencia de presenciar una función teatral en inglés, en un entorno relajado y gratuito, fomenta la confianza y el interés por el idioma, a la vez que estimula el gusto por las artes escénicas.

'Drácula: The Bloody Truth' es recomendada para mayores de 12 años.