Pelea por cupos en EsSalud: Fujimorista Alejandro Aguinaga rechaza acusaciones y califica audio como una “patraña política”

Alejandro Aguinaga niega presiones tras audio y denuncia uso electoral del caso en EsSalud

No es solo Alianza para el Progreso. El partido fujimorista, Fuerza Popular, también busca mantener cuotas de poder y evidenciar su influencia en EsSalud. Tras la difusión de un audio que involucra a Alejandro Aguinaga, el legislador emitió un comunicado en el que sostiene que el caso responde a intereses electorales. Aguinaga, además, apunta a la reelección como senador.

Asimismo, afirma que el audio fue descontextualizado.

La controversia se originó tras la difusión de una grabación en la que el parlamentario habría intervenido para evitar la salida de una funcionaria en EsSalud Lambayeque. El caso reaviva el debate sobre la injerencia política en una de las principales instituciones de salud del país.

Aguinaga rechaza acusaciones

En su pronunciamiento, el congresista sostuvo que la difusión del audio responde a un intento de desviar la atención en plena campaña electoral. Señaló que se trata de un material “descontextualizado” que fue grabado en noviembre pasado, pero difundido ahora con fines políticos.

El parlamentario afirmó que su intervención no tuvo como objetivo ejercer presión indebida, sino evitar lo que calificó como un abuso de autoridad contra una trabajadora de carrera. En esa línea, remarcó que actuó con “transparencia” y dentro de sus funciones.

Además, insistió en que no existe irregularidad en su conducta y que su trayectoria respalda su accionar. “No me van a intimidar”, enfatizó, al asegurar que continuará defendiendo la legalidad.

El legislador también pidió celeridad al Ministerio Público para investigar presuntas irregularidades en EsSalud, en un intento por trasladar el foco hacia denuncias internas en la institución.

Periodista revela contradicciones en los descargos

Tras la difusión del audio, la periodista Karla Ramírez —quien dio a conocer el caso— cuestionó la versión del parlamentario. Según explicó, en sus descargos el fujimorista negó conocer a la funcionaria implicada.

Sin embargo, el contenido del audio sugiere un nivel de cercanía mayor al que el legislador reconoce públicamente. Ramírez también señaló que el congresista admitió conocer a otros funcionarios vinculados a presuntos malos manejos, aunque no habría presentado denuncias al respecto.

Estas contradicciones alimentan las dudas sobre el rol que habría desempeñado el parlamentario en decisiones internas de EsSalud, especialmente en un contexto donde la influencia política en cargos administrativos es constantemente cuestionada.

Escándalo en EsSalud: Alejandro Aguinaga rechaza acusaciones tras difusión de audio

El audio y la intervención en EsSalud, según “La Pista Clave”

De acuerdo con un reportaje del programa “La Pista Clave”, el audio corresponde a una conversación telefónica registrada en noviembre del año pasado. En ella, se escucha a Aguinaga insistir en que no se retire a la terapeuta Mayder Vera González de un cargo directivo en EsSalud Lambayeque.

En la grabación, el congresista pide de forma reiterada: “No la saques”, e incluso advierte que realizar cambios podría “mover el gallinero”. Además, menciona que la funcionaria forma parte de su entorno de confianza.

Alejandro Aguinaga, Patricia Juárez y Fernando Rospigliosi también buscan un lugar en el próximo Senado. Composición Infobae Perú.

El informe periodístico detalla que Vera González ocupaba un cargo en la Oficina de Investigación y Docencia de la Red Prestacional Lambayeque y que había sido retirada en octubre. No obstante, meses después, la decisión fue revertida y la funcionaria fue reinstalada en el puesto.

Asimismo, el reportaje revela que la trabajadora participó en actividades de campaña del legislador, lo que ella misma reconoció como un gesto “por agradecimiento”. Este elemento refuerza la hipótesis de una posible relación política detrás de su permanencia en el cargo.

Crisis en EsSalud: denuncias por deficiencias mientras crece la disputa política

El caso se produce en un contexto crítico para EsSalud, marcado por denuncias sobre deficiencias en la atención y falta de recursos.

Un ejemplo reciente se registró en Puno, donde familiares denunciaron la muerte de un paciente tras una atención que calificaron como deficiente. Según el testimonio recogido, el paciente permaneció varios días sin diagnóstico claro debido a la falta de equipos adecuados.

El Hospital Base III-Puno no cuenta con un tomógrafo operativo desde hace más de dos años, lo que limita la capacidad de respuesta ante casos complejos. La situación obligó a los médicos a trabajar con herramientas insuficientes, lo que, según los familiares, retrasó decisiones clave.

“Pagamos la ineficiencia con la vida”, denunció un familiar, al cuestionar la falta de reacción oportuna del personal médico.

A esto se suma la inestabilidad en la gestión. En la Red Puno, por ejemplo, se han registrado múltiples cambios de gerentes en poco tiempo, lo que dificulta la continuidad de políticas y mejoras en el servicio.

Mientras tanto, las disputas políticas por espacios de poder dentro de EsSalud continúan.