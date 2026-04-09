Perú

¿Usar perfume en el cuello causa cáncer de tiroides? Minsa aclara riesgos por químicos

Conoce qué dicen los especialistas sobre el uso cotidiano de perfumes y cómo elegir productos más seguros

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Muchos perfumes contienen ftalatos y parabenos, químicos que se absorben por la piel y pueden causar problemas hormonales. Descubre en este video por qué es mejor aplicar la fragancia sobre la ropa y cómo elegir productos que cuiden tu salud. | Diris Lima Sur

El uso diario de perfumes es una práctica extendida en todo el mundo y forma parte de la rutina de higiene y cuidado personal de millones de personas. En los últimos días, el tema ha generado debate en redes sociales a partir de un video viral difundido en México, que advertía —sin respaldo científico— sobre un supuesto vínculo entre el uso de fragancias en el cuello y el cáncer de tiroides.

Aunque esta versión fue posteriormente desmentida por autoridades sanitarias de ese país, la discusión abrió paso a una preocupación más amplia sobre los componentes químicos presentes en estos productos y sus posibles efectos en la salud.

En el Perú, el tema también cobró relevancia tras la difusión de un mensaje dede el Ministerio de Salud (Minsa), quien advirtió sobre los posibles efectos de ciertos componentes de los perfumes en el sistema hormonal. Su explicación se centra en la exposición a sustancias como ftalatos y parabenos, y no en una relación directa con el cáncer.

A este contexto se suma una reciente alerta sanitaria en Panamá, donde se ordenó el retiro de perfumes por contener un compuesto prohibido en cosméticos, lo que refuerza la importancia de revisar la composición de estos productos.

¿Aplicarse perfume en el cuello afecta la tiroides?

Mujer rocía perfume en su cuello de una botella transparente. Arriba a la izquierda, una señal triangular de advertencia roja con un signo de exclamación
Una mujer rocía perfume en su cuello, con una señal de advertencia general en la esquina superior izquierda, alertando sobre posibles riesgos asociados a las fragancias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La médica Allison Rould, del Diris Lima Sur del Minsa, advirtió que el uso frecuente de perfumes directamente sobre la piel —especialmente en zonas como el cuello— podría exponer al organismo a sustancias como ftalatos y parabenos.

Según explicó, estos compuestos pueden ingresar al torrente sanguíneo y actuar como disruptores endocrinos, es decir, alterar el funcionamiento hormonal. Esto podría reflejarse en cambios en el metabolismo, el peso o los niveles de energía.

En ese sentido, especialistas coinciden en que estos efectos están asociados a la exposición a ciertos químicos, pero no implican una relación directa con el desarrollo de cáncer de tiroides, como se ha sugerido erróneamente en redes sociales.

Asimismo, los estudios sobre ftalatos se han realizado principalmente en contextos de exposición prolongada o en altas concentraciones, por lo que su impacto en el uso cotidiano de perfumes aún es materia de evaluación científica.

Además, la zona de aplicación (cuello, muñecas u otra parte del cuerpo) no determina por sí sola un efecto específico sobre la glándula tiroides.

Alerta en Panamá por perfumes con sustancia cancerígena

En paralelo, el Ministerio de Salud de Panamá ordenó reciéntemente el retiro inmediato del mercado de tres perfumes tras detectar la presencia de una sustancia peligrosa.

Los productos involucrados son:

  • Montblanc Lady Emblem Elixir Eau de Parfum
  • Valentino Valentina Eau de Parfum
  • Montblanc Lady Emblem Eau de Parfum

La medida se tomó luego de una alerta emitida por el sistema europeo Safety Gate, que identificó el compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA) en estas fragancias.

Esta sustancia:

  • Está prohibida en cosméticos en la Unión Europea
  • Ha sido clasificada como potencialmente cancerígena
  • Puede resultar tóxica para la salud humana

Las autoridades panameñas ordenaron el retiro total de los lotes y exigieron a los distribuidores un informe detallado en un plazo de 30 días.

¿Existe riesgo en Perú?

mujer aplicando fragancia, perfume elegante, belleza madura, rutina diaria, gesto femenino refinado - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una mujer de entre 40 y 50 años aplica perfume con elegancia, resaltando su estilo y presencia con un gesto sutil. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, no existe ninguna alerta sanitaria emitida por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) en el Perú sobre estos productos específicos. Sin embargo, especialistas recomiendan mantener medidas básicas de prevención:

  • Comprar perfumes solo en comercios autorizados
  • Verificar que cuenten con registro sanitario vigente
  • Revisar las etiquetas y evitar productos de procedencia dudosa

Asimismo, sugieren adoptar hábitos más seguros:

  • Aplicarlos sobre la ropa en lugar de la piel
  • Evitar su uso en exceso
  • Preferir productos con ingredientes claramente identificados
  • Optar por fragancias sin ftalatos o parabenos, cuando sea posible

¿Qué componentes en los perfumes debemos evitar?

La discusión sobre los efectos de los perfumes en la salud refleja la creciente preocupación por los químicos presentes en productos de uso diario. Sin embargo, los expertos insisten en la importancia de basarse en evidencia científica y evitar conclusiones alarmistas.

En ese sentido, si bien algunas sustancias pueden representar riesgos en determinadas condiciones, no hay pruebas de que el uso común de perfumes —ni su aplicación en el cuello— cause cáncer de tiroides.

La clave, coinciden las autoridades, está en el consumo informado. Es importante prestar atención a ciertos ingredientes presentes en perfumes y cosméticos. Entre ellos destacan los ftalatos y parabenos, mencionados por el Diris Lima Sur, debido a su potencial como disruptores endocrinos en determinadas condiciones de exposición. A estos se suma el 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), sustancia catalogada como peligrosa por su clasificación como potencialmente cancerígena.

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