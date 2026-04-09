“¿Sabes qué, hermanón? No te confundas": Fernando Olivera rechaza propuesta de Ricardo Belmont para ser ministro de Justicia

El exalcalde de Lima sorprendió al proponer al candidato del Frente Esperanza como eventual titular de Justicia en un eventual gobierno suyo. “Hay gente muy valiosa, yo los he visto en el debate”, dijo

Fernando Olivera, candidato presidencial por el partido Frente Esperanza, rechazó este jueves la posibilidad de integrar un eventual gobierno de Ricardo Belmont, aspirante presidencial por el partido Cívico Obras. De este modo, el popular 'Popy Olivera’ marcó distancia del exalcalde de Lima, cuya figura se encuentra envuelta en investigaciones fiscales y denuncias empresariales.

En diálogo con RPP, Olivera lanzó una crítica y cuestionó que su rival político haya empezado a repartir cargos antes del día de las votaciones. Según dijo, no existe ningún acuerdo político entre ambas agrupaciones, aclarando cualquier confusión que las palabras de Belmont puedan generar en el electorado del Frente Esperanza.

“Ricardo Belmont, que creo que ya se siente presidente, empieza a repartir cargos para querer de alguna manera confundir a nuestro electorado, diciendo que yo sería su ministro de Justicia”, sostuvo y añadió “¿Sabes qué, hermanón? No te confundas".

“Primero el 12 de abril, y ahí nos encontraremos”, afirmó Olivera, en referencia a la fecha de las elecciones generales. Además, subrayó que mantiene diferencias con Belmont, descartando de manera explícita cualquier alineamiento político inmediato entre ambos candidatos.

Ricardo Belmont ya busca estrategias y alianza con Fernando Olivera de cara a las Elecciones 2026 (Infobae)

Ricardo Belmont sugiere a Fernando Olivera como ministro de Justicia

En una anterior entrevista con Exitosa Noticias, el candidato del partido Cívico Obras, mencionó a Fernando Olivera como una opción para liderar el Ministerio de Justicia (Minjus) en un eventual gobierno suyo. Estas declaraciones surgieron luego que el exalcalde de Lima captara notoriedad en la intención de voto, según las últimas encuestas, sobre todo en el electorado más joven.

“Acá hay gente muy valiosa, yo los he visto en el debate. ¿Te imaginas que Popi Olivera sea el ministro de Justicia? ¿Te imaginas? Yo estoy seguro que se acaba gran parte de la corrupción de este país”, señaló. En su intervención mencionó también a la candidata Marisol Pérez Tello de Primero La Gente.

¿Quién es Ricardo Belmont?

Candidatura de Ricardo Belmont Cassinelli se desarrolla entre investigaciones y críticas por caso RBC. (Foto: JNE)

Ricardo Belmont Cassinelli es un empresario, comunicador y político peruano cuya figura ha estado marcada tanto por logros reconocidos como por polémicas persistentes. Nacido en Lima en 1945, Belmont inició su carrera pública en la década de 1980, fundando la Red Bicolor de Comunicaciones (RBC), canal de televisión que impulsó bajo un modelo de “accionariado difundido”, invitando a miles de peruanos a invertir en el proyecto.

Dicha propuesta, presentada como una alternativa ciudadana a los medios tradicionales, atrajo a más de 100.000 pequeños inversionistas, aunque a largo plazo generó reclamos por la falta de retornos y denuncias de presunta estafa, tema que aún es objeto de investigaciones fiscales.

Su salto a la política se consolidó en 1989, cuando fue elegido alcalde de Lima, cargo en el que fue reelegido en 1992. Durante su gestión, la ciudad experimentó la recuperación del centro histórico y la declaración de Lima como patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco. Sin embargo, su administración también enfrentó cuestionamientos por el manejo de fondos públicos y la transparencia en la ejecución de obras, sin que se hayan producido condenas judiciales en su contra.

A lo largo de su trayectoria, Belmont participó en diversas contiendas electorales: fue candidato presidencial en 1995, congresista entre 2009 y 2011, y postuló en varias ocasiones a la alcaldía de Lima y al Congreso. Fuera del ámbito político, mantuvo una presencia constante en medios de comunicación, promoviendo figuras como Laura Bozzo y utilizando sus espacios televisivos para difundir sus propuestas y opiniones, en ocasiones con declaraciones consideradas discriminatorias o controvertidas.

En 2026, a los 80 años, Belmont retorna a la escena nacional como candidato presidencial por el partido Obras, posicionándose como una alternativa frente a la clase política tradicional. Su discurso, centrado en la cercanía con la ciudadanía y la crítica a los partidos establecidos, ha captado la atención de un sector del electorado, especialmente jóvenes y votantes desencantados del sistema político.

No obstante, el peso de las investigaciones fiscales, las denuncias de antiguos accionistas de RBC y la selección de compañeros de fórmula con antecedentes judiciales siguen alimentando el debate sobre la viabilidad y legitimidad de su candidatura.