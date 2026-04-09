Perú

Qué se celebra el 9 de abril en el Perú: una fecha que refleja giros fundacionales en política, economía y cultura

La suma de acontecimientos ocurridos en esta fecha revela conexiones profundas entre la configuración del poder, el desarrollo del sistema bancario y la emergencia de referentes culturales a lo largo de la historia peruana

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La fecha reúne acontecimientos relevantes en las áreas política, económica y cultural, que han marcado la evolución institucional, financiera y social del país a lo largo de su historia reciente y colonial (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 9 de abril reúne hechos clave en la historia del Perú en distintos ámbitos. En 1548, la batalla de Jaquijahuana consolidó el dominio español tras la derrota de Gonzalo Pizarro.

En 1889 se fundó el Banco de Crédito del Perú, institución clave en el desarrollo financiero. En 1962, la actriz Vivien Leigh visitó Lima, generando gran impacto cultural. En 1995, Alberto Fujimori fue reelegido presidente con amplia mayoría, consolidando su poder político.

En 2006, Ollanta Humala y Alan García pasaron a segunda vuelta tras una elección ajustada, marcada por la incertidumbre en el conteo.

9 de abril de 1548 - Batalla de Jaquijahuana sella el dominio español y pone fin a las guerras civiles en el Perú

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Jaquijahuana puso fin a las disputas entre españoles en el Perú colonial, tras la victoria de las fuerzas leales al rey y la captura de Gonzalo Pizarro, hecho clave para el control político del territorio. (BNP)

La batalla de Jaquijahuana, ocurrida el 9 de abril de 1548 cerca del Cusco, puso fin a las guerras civiles entre conquistadores españoles en el Perú.

Las fuerzas leales a la Corona, dirigidas por Pedro de la Gasca, lograron la rendición del ejército rebelde encabezado por Gonzalo Pizarro, sin necesidad de un enfrentamiento prolongado. Este hecho consolidó la autoridad real en el territorio y debilitó definitivamente a los encomenderos sublevados.

Tras la derrota, Gonzalo Pizarro fue capturado y ejecutado, marcando el inicio de una etapa de mayor control político por parte de la monarquía española.

9 de abril de 1889 - Fundación del Banco de Crédito del Perú y su impacto en la economía nacional

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El nacimiento del Banco de Crédito del Perú significó el inicio de una nueva etapa para la banca nacional, con servicios orientados a dinamizar la economía y apoyar diversos sectores productivos. (ilmessaggeroip)

El Banco de Crédito del Perú fue fundado el 9 de abril de 1889 como una de las primeras instituciones financieras del país. A lo largo de su historia, ha desempeñado un papel clave en el desarrollo económico peruano, ofreciendo servicios bancarios a personas, empresas y sectores productivos.

Con el paso del tiempo, se consolidó como uno de los bancos más importantes del sistema financiero nacional, adaptándose a cambios tecnológicos y económicos.

Su crecimiento estuvo vinculado a la expansión del crédito, la modernización de servicios y la consolidación de la banca en el Perú.

9 de abril de 1962 - Vivien Leigh visitó el Perú y dejó huella con su presencia histórica en Lima

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En 1962, Lima recibió a Vivien Leigh, cuya presencia marcó un episodio destacado en la historia cultural del país, conectando el arte internacional con el público local. (GEC)

La reconocida actriz británica Vivien Leigh, célebre por su papel en el cine clásico, visitó el Perú en una gira internacional que despertó gran expectativa en Lima.

Su llegada generó atención mediática y entusiasmo entre seguidores del séptimo arte, consolidando su figura como ícono global. Durante su estadía, participó en actividades culturales y sociales, fortaleciendo el vínculo entre el arte internacional y el público peruano.

Este episodio marcó un momento significativo en la historia cultural del país, evidenciando el impacto de las grandes estrellas en escenarios latinoamericanos durante el siglo XX.

9 de abril de 1995 - Elecciones generales en Perú consolidan el poder de Alberto Fujimori

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Las elecciones de 1995 reforzaron el poder de Alberto Fujimori, quien logró la reelección con amplia mayoría en un contexto político marcado por cambios institucionales. (Andina)

Las elecciones generales del 9 de abril de 1995 en Perú marcaron un momento decisivo en la política nacional, con la reelección de Alberto Fujimori como presidente tras obtener una amplia mayoría en primera vuelta.

El proceso incluyó la elección de congresistas y representantes al Parlamento Andino, consolidando el control oficialista en el poder legislativo. La victoria reflejó el respaldo a sus políticas económicas y de seguridad aplicadas desde 1990.

Sin embargo, también generó cuestionamientos por el contexto político posterior al autogolpe de 1992 y las condiciones en que se desarrolló la contienda electoral.

9 de abril de 2006 - Ollanta Humala y Alan García pasan a segunda vuelta tras ajustada elección en Perú

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La primera vuelta de 2006 evidenció una contienda polarizada, con Humala liderando y García asegurando su pase al balotaje tras superar por poco a Flores. (Andina)

Las elecciones generales del 9 de abril de 2006 en Perú definieron el pase a segunda vuelta de Ollanta Humala y Alan García, en un proceso marcado por resultados ajustados.

Humala lideró la primera vuelta con 30.6%, seguido por García con 24.3%, quien superó por estrecho margen a Lourdes Flores, que obtuvo 23.8%. La diferencia mínima generó incertidumbre durante varios días de conteo.

El proceso reflejó una contienda intensa entre el discurso renovador de Humala y la experiencia política de García, dejando fuera a Flores pese a haber encabezado inicialmente las encuestas.

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