Perú

Maestros exigen promulgación de Ley que eleva pensión a S/3.500: Han pasado tres semanas

Han pasado tres semanas desde que el Pleno del Congreso aprobó en votación final la Ley de pensiones dignas para maestros, que subirá en más de 400% su monto de jubilación

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maestra en marcha del SUTEP
Los maestros se han movilizado para pedir la promulgación de la Ley de pensiones dignas. - Crédito SUTEP

El pasado jueves 19 de marzo el Pleno del Congreso aprobó en segunda votación, finalmente, el dictamen que eleva las pensiones para los maestros del sector público en más de 400%, de un monto de alrededor de S/800 al monto de la primera escala magisterial, actualmente en S/3.500,70.

Como se recuerda, la Ley fue observada en su momento por la expresidenta Dina Boluarte, poco antes de ser vacada del cargo, por lo que fue aprobada por insistencia por el Congreso. Así, el Legislativo tiene tres días en que debe promulgar la norma, desde que es firmada la autógrafa; sin embargo, esto último se no se ha realizado aún, por lo que el plazo no puede correr.

Ante esto, ya los profesores y maestros se encuentran exigiendo al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, que firme la autógrafa y la promulgué, para lo cual se encuentran movilizándose estos días y en diferentes regiones.

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso
Fernando Rospigliosi debe firmar la autógrafa de la Ley de pensiones dignas si se quiere avanzar con su promulgación. - Crédito Captura Congreso

Maestros piden firmar autógrafa

“Los maestros cesantes y jubilados del Perú (...) venimos atravesando una etapa de nuestra vida es muy difícil con pensiones irrisorias y denigrantes que nos convierten casi en méndigos, ya que van de la suma de S/500 hasta los S/900, como promedio”, resaltan el Macep, la organización de Maestros cesantes del Perú, en una carta enviada al Presidente del Congreso.

En esta comunicación piden se firme la autógrafa de la Ley de pensión digna de S/3,500,70 (el monto de la primera escala magisterial), que fue aprobada por insistencia, para que sea promulgada “en el más breve plazo.

“Para que la Ley sea viable proponemos que el pago sea en forma progresiva hasta llegar a un RIM de la primera escala de un maestro activo”.

Jovenes frente a empresa Prima AFP
Las AFP deberían dar pensiones de S/3.500 a maestros jubilados. - Crédito Andina

Congresistas también piden promulgación

“¡Los Maestros Cesantes del Perú (MACEP) no están pidiendo un favor, están exigiendo justicia! Desde nuestro primer encuentro con ellos, hemos acompañado su demanda por una pensión digna. Hoy, en el foro ‘Retos y perspectivas del financiamiento de la Ley de pensiones para docentes cesantes y jubilados del magisterio’, reafirmamos ese compromiso. Quienes educaron al país merecen vivir con dignidad”, resalta Sigrid Bazán, congresista de Juntos Por el Perú (ahora postulando por Venceremos), luego de la actividad que tuvo en el Congreso.

Ayer también el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) marchó en Lima para exigir que se promulgué la Ley. Por su lado, Flor Pablo Medina apoyó la movilización: “Mi saludo y reconocimiento al SUTEP, que esta tarde se movilizó en Lima y en todo el país para exigir la promulgación, reglamentación y financiamiento de la Ley de Pensiones Dignas. Este es el momento de sumar esfuerzos para que la ley se concrete y beneficie a más de 160 mil maestros cesantes y jubilados, y a cerca de medio millón de docentes que lo serán en el futuro”, agregó.

Como se recuerda, la medida subirá las pensiones de los maestros cesantes a S/3.500,70, pero esto aplicaría no solo para los montos que se entregan en la ONP, sino que las AFP deberían también dar estos montos, a pesar de que no sea consistente con su sistema.

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