Usuarios podrían escoger notaría para operaciones financieras a través de nueva plataforma

Usuarios podrán elegir libremente servicio notarial para operaciones en sistema financiero. (Foto: Difusión)

Atención, consumidor. ¿Eres de los que contrata servicios notariales en compra de inmuebles en operaciones en el sistema financiero? Pronto podrías escoger libremente el proveedor de estos servicios.

La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, presidida por el congresista Wilson Quispe Mamani, aprobó el dictamen que busca que se puedan contratar estos servicios en operaciones financieras inclusive fuera de la provincia en que se realiza.

Pero el dictamen también aprueba que estas notarías tengan “una plataforma digital notarial desarrollada y administrada por el colegio de notarios con mayor número de agremiados, a través de la cual el usuario pueda acceder y elegir de forma gratuita al notario de su preferencia”.

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Cambios para servicios de notarías

La comisión aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 10619/2024-CR que, con texto sustitutorio, plantea modificar la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, que crea la plataforma digital notarial como mecanismo para efectivizar la libre elección del servicio notarial.

“El objeto central de la iniciativa legislativa es garantizar la libre elección del notario por parte de los usuarios en operaciones financieras, pues ello reduce el riesgo de colusión o presión en las entidades financieras hacia notarios predeterminados, lo que fortalece la autonomía del consumidor”, se manifestó en la argumentación de la propuesta.

Asímismo, la congresista Magally Santisteban Suclupe (bancada Fuerza Popular) sostuvo que su iniciativa busca fortalecer la protección de los usuarios del servicio notarial y garantizar el ejercicio efectivo de su derecho a la libre elección del notario.

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También indicó que la cobertura del servicio notarial en nuestro país continúa siendo insuficiente. “De las 196 provincias del Perú, 65 no cuentan con ningún notario y en otras 60 existen únicamente uno. Esta situación resulta preocupante pues limita las posibilidades de elección de los ciudadanos y en muchos casos los obliga a depender de un único proveedor del servicio”, acotó.

Crearían una plataforma

También la congresista añadió que la propuesta plantea la creación de una plataforma digital notarial que permitirá a los ciudadanos acceder de manera gratuita a información sobre los servicios notariales y elegir por medio digitales al notario de su preferencia, tanto para la constitución de garantías como para su levantamiento.

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“Estamos ante una iniciativa que fortalece los derechos de los consumidores, promueve la libre competencia, impulsa la modernización de los servicios notariales y contribuye a cerrar brechas de acceso en beneficio de miles de ciudadanos”, apuntó.

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Asimismo, esta plataforma debe cumplir con requisitos estandarizados de los procesos bancarios y financieros para la intermediación de los usuarios, entidades financieras y bancarias y notarios y, asimismo, debe garantizar la interoperabilidad con los servicios que brinda la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP)”.

De igual manera, el dictamen buscará que el colegio de notarios con mayor número de agremiados implemente de manera progresiva la plataforma digital notarial prevista, en un plazo no mayor de sesenta días calendario contados a partir de su vigencia (si se aprueba la norma).

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Por su lado, la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú en coordinación con el gremio bancario y financiero establecen los requisitos estandarizados para los procesos y productos bancarios y financieros para la intermediación.