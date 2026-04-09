José Domingo Pérez agradece palabras de Roberto Sánchez: “No he recibido invitación formal”

Pérez asumió recientemente la defensa del golpista expresidente Pedro Castillo. Foto: composición/Andina

El exfiscal provincial José Domingo Pérez se pronunció luego de que el candidato presidencial Roberto Sánchez lo invitó públicamente a sumarse a su equipo en un eventual gobierno.

“Agradezco que el señor candidato Sánchez haya tenido dicha deferencia en mi persona. No he recibido invitación formal. De igual modo, anteriormente, fue el candidato Lescano quien públicamente hizo una mención similar”, dijo Pérez a Infobae.

Como se recuerda, la noche del último miércoles, durante su cierre de campaña, el candidato de Juntos por el Perú agradeció al exfiscal y anunció que este se uniría al “proyecto político para recuperar la patria”

“No puedo dar esa respuesta, porque es un escenario que no se ha dado”, respondió José Domingo Pérez al preguntársele si no descarta aceptar la invitación del exministro del Mincetur y escudero de Pedro Castillo.

Según Roberto Sánchez, el exfiscal del Equipo Especial Lava Jato tendría la “gran tarea” de “conducir, llevar adelante la reforma integral del sistema de justicia para nuestra patria”.

Candidato presidencial dice que exfiscal se encargaría de la reforma integral del sistema de justicia en un eventual gobierno de su partido. Video: Facebook Roberto Sánchez

Nuevo abogado de Pedro Castillo

El exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez anunció que asumirá la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, quien cumple 11 años y cinco meses de prisión por conspiración para la rebelión tras el intento de autogolpe del 7 de diciembre de 2022. Pérez, destituido en marzo de 2026 por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), declaró que el caso de Castillo está “plagado de irregularidades” y afirmó que la vía judicial y política serán empleadas para buscar la excarcelación del exmandatario.

En diálogo con el programa ‘Yachay Wasy’ y la radio Exitosa, Pérez Gómez sostuvo que el proceso judicial contra Castillo negó su derecho a elegir defensor y calificó la sentencia de arbitraria. Argumentó: “No se le permitió ese ejercicio mínimo a elegir un abogado, sino que se le impuso un defensor público, una decisión arbitraria”, enfatizó el exfiscal a Exitosa. Agregó que su estrategia legal también incluirá el respaldo a un posible indulto, llamándolo una “vía política” complementaria para alcanzar la liberación del expresidente.

El propio Castillo solicitó a Pérez que se sumara a su proyecto político, remarcando —según el exfiscal— que su detención responde a razones políticas. “Castillo viene a ser un preso político, viene a ser un secuestrado por la justicia. Son los términos con los que el presidente Pedro Castillo me ha solicitado que me pueda dirigir a la opinión pública”, afirmó Pérez.

Fiscal fue destituido de manera cuestionada por la JNJ. Foto: Andina

Pérez defendió su tesis de que el orden constitucional no fue vulnerado durante el breve intento de cierre del Congreso por parte de Castillo. “Lo que hubo es una posición que seguramente va a ser examinada por los jueces y juezas de segunda instancia y a través de ese juicio, al que fue sometido el presidente Pedro Castillo, estuvo plagado de muchas irregularidades”, sostuvo.

El exfiscal subrayó que está dispuesto a impulsar la libertad de Castillo tanto por la vía judicial como política y consideró legítima la discusión de un indulto si el próximo gobierno decide adoptarlo. “Diversas agrupaciones políticas que están en esta contienda electoral coinciden con la libertad del presidente Pedro Castillo, porque se ha determinado que de una manera inconstitucional fue privado del ejercicio de su cargo en un proceso judicial plagado de irregularidades”, dijo.