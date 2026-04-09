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Cuestionan a La Granja VIP: Samahara Lobatón recibe sorpresa de Team Leucemia pese a que Youna le retiró su apoyo

La inesperada declaración de amor y la propuesta de matrimonio en vivo sorprenden a los espectadores, quienes debaten si el gesto fue auténtico o parte de la estrategia del programa

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En un momento lleno de sentimientos, Youna sorprende a Samahara Lobatón con un ramo de flores antes de despedirse en La Granja VIP. La participante queda visiblemente emocionada y es consolada por sus compañeras. Video: Panamericana TV / La Granja VIP

La última edición de La Granja VIP generó controversia tras la emisión de un emotivo segmento en el que Samahara Lobatón recibió una sorpresa que incluyó un ramo de flores moradas y una carta con una propuesta de matrimonio. El detalle, atribuido a Youna, padre de su hija, reavivó rumores sobre una posible reconciliación, aunque horas antes el propio barbero había declarado públicamente que ya no apoyaba a la influencer debido a sus actitudes dentro del reality.

El episodio ha provocado cuestionamientos entre los seguidores del programa, que ahora ponen en duda la autenticidad del gesto y señalan una posible intervención de la producción.

Samahara Lobatón se encontraba conversando con sus compañeras Shirley Arica y Gabriela Herrera cuando recibió el arreglo floral y la carta. El mensaje, que incluía la frase “Te amo, te estoy esperando para casarnos”, sorprendió a la participante y desató una oleada de emociones. La joven rompió en llanto ante las cámaras y expresó: “¡Te amo, Youna!”, mientras sus compañeros bromeaban sobre una futura boda.

Este momento, transmitido en directo por Panamericana TV, provocó que en redes sociales se multiplicaran los comentarios sobre una posible reconciliación entre Lobatón y Youna, quienes han tenido una relación marcada por idas, vueltas y episodios de distanciamiento.

Samahara Lobatón y Youna
Youna sorprende con propuesta de matrimonio a Samahara Lobatón durante transmisión en vivo de 'La Granja VIP'. (Instagram Samahara Lobatón / Youna)

¿Youna reconsidero su apoyo hacia Samahara Lobatón?

Antes de que todo este pasara, Youna había tomado distancia de Samahara Lobatón, manifestando su desacuerdo con el comportamiento de la influencer en el reality. Tras varios conflictos y sanciones impuestas por la producción, el barbero dejó un mensaje en sus redes sociales.

“Para toda la gente que dice, ‘¿Por qué apoyas a Samahara?’ Yo no apoyo su mal comportamiento, pero quiero que siga participando porque es la mamá de mi hija y está trabajando simple”. Más adelante, agregó: “Si Samahara pierde su team, que ella pierda su team, pero yo soy otra persona diferente. Yo no apoyo”, señaló Youna, estableciendo una clara distancia respecto al desempeño televisivo de Lobatón.

El episodio que marcó el quiebre fue el enfrentamiento de Samahara Lobatón con Pamela López, que casi deriva en una pelea física. Como consecuencia, la producción sancionó a ambas, junto a Shirley Arica y Paul Michael, dejándolos nominados y expuestos a la decisión del público. La actitud de Youna frente a este incidente fue de desaprobación, aunque aclaró que su prioridad era el bienestar de su hija y que no pretendía perjudicar la participación de su expareja.

Ponen en duda ‘sorpresa’ de Youna

La sorpresa recibida por Samahara Lobatón en ‘La Granja VIP’ ha sido recibida con escepticismo por parte de los seguidores del programa. Muchos cuestionaron si el gesto fue realmente enviado por Youna o si se trató de una estrategia de la producción para generar contenido y elevar la tensión dramática del reality. En redes sociales, algunos usuarios señalaron la contradicción entre las declaraciones recientes del barbero y la emotiva carta entregada en el programa.

“¿Cambió de opinión?“, ”¿Total?“, ”Esa sorpresa debe ser de la producción”, “Pero si Youna dijo que no la iba a apoyar”, fueron algunos de los cuestionamientos de los usuarios en las redes sociales.

De confirmarse que Youna fue el autor del detalle, esto supondría un cambio en su postura pública y una posible reconsideración de su decisión de no apoyar más a Samahara Lobatón.

Youna
Youna deja claro que no apoya el mal comportamiento de Samahara Lobatón en La Granja VIP, pese a ser la madre de su hija. (Instagram Youna / Samahara Lobatón)

En su momento, la madre de SamaharaMelissa Klug, reconoció que la relación entre ambos jóvenes ha atravesado momentos difíciles, pero resaltó el impacto positivo que la cercanía de los padres tiene en la estabilidad emocional de su nieta. Klug sostuvo que la madurez alcanzada por Lobatón y Youna beneficia a la familia y permite afrontar de mejor manera los desafíos públicos y personales.

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