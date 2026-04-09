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¿Cuánto financiamiento internacional puede obtener una ONG en el Perú?

La cooperación internacional sigue siendo relevante, pero ya no es la única fuente disponible. El ecosistema actual integra multilaterales como el BM y el BID, pero no son los únicos

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Las ONGs y emprendimientos sociales peruanos diversifican sus fuentes de financiamiento internacional para impulsar proyectos de impacto en Perú.

La cooperación internacional sigue siendo importante, pero ya no es la única fuente disponible. El ecosistema actual integra organismos multilaterales (como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, etc), fundaciones internacionales y fondos de inversión.

En un contexto cada vez más competitivo, ONGs, fundaciones, asociaciones, emprendimientos sociales y alianzas con el sector privado en Perú buscan diversificar sus fuentes de financiamiento internacional para sostener y escalar iniciativas sociales, ambientales y de impacto comunitario.

Los montos a los que pueden acceder varían según el tipo de proyecto, la etapa de desarrollo y la capacidad de gestión de la organización, según un reciente análisis de Funds4impact.

De pequeñas subvenciones a fondos millonarios

De acuerdo con la iniciativa, el acceso a financiamiento internacional puede ir desde pequeñas subvenciones de USD 1.000 a 50.000 para proyectos piloto o iniciativas en etapa temprana, hasta subvenciones medianas de USD 50.000 a 300.000 para organizaciones que demuestran crecimiento e impacto sostenido.

Propuestas más consolidadas, con potencial de expansión regional, pueden postular a fondos que superan los USD 300.000 e incluso alcanzar más de USD 1 millón en programas multilaterales o grandes fundaciones.

En el caso de la inversión de impacto —que involucra alianzas con el sector privado y modelos de negocio social— los montos pueden ser aún mayores, dependiendo de la escala, la sostenibilidad y la capacidad de generar retorno social y ambiental.

dinero - dolares
El financiamiento para proyectos sociales en Perú varía desde USD 1.000 hasta más de un millón de dólares para iniciativas regionales consolidadas.

Qué exigen los financiadores y hacia dónde miran

Acceder a estos fondos supone cumplir con estándares cada vez más altos. Según Karina Sandoval-Boonstra, directora para América Latina y el Caribe en Funds4impact, los financiadores priorizan organizaciones y proyectos que demuestren impacto medible, sostenibilidad en el tiempo, transparencia en la gestión y capacidad real de ejecución.

De acuerdo con la revisión de Funds4impact, la claridad en la propuesta de valor, la solidez en la medición de resultados y la habilidad para forjar alianzas estratégicas son elementos que marcan la diferencia al competir por recursos internacionales.

En línea con las tendencias globales, los fondos de impacto se orientan hacia sectores como acción climática, conservación de biodiversidad, desarrollo sostenible e inclusión económica, con especial atención a comunidades vulnerables y proyectos capaces de replicarse o escalar.

Banco Mundial
La inversión de impacto y las alianzas con el sector privado ofrecen oportunidades de financiamiento superiores, según análisis de Funds4impact.

Claves para acceder a oportunidades globales

Para incrementar las posibilidades de éxito, los especialistas de Funds4impact recomiendan que las organizaciones y emprendimientos definan una estrategia de fundraising clara y sostenible y diversifiquen sus fuentes de ingresos.

Pero también es relevante que las organizaciones fortalezcan su propuesta de valor y su capacidad de demostrar resultados, apuesten por la visibilidad y el networking estratégico, y desarrollen capacidades internas para gestionar recursos y alianzas, según Sandoval-Boonstra.

Además del aporte económico, muchos programas internacionales ofrecen acompañamiento técnico, acceso a redes y formación en gestión, lo que resulta decisivo para sostener y expandir el impacto.

Como resuelve Sandoval-Boonstra: “Hoy el acceso a financiamiento no depende solo del proyecto, sino de qué tan preparada está la organización para sostenerlo y escalarlo. Las iniciativas que combinan estrategia, capacidades y conexiones son las que logran acceder a más oportunidades en la región”.

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