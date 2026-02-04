Perú

Junín entra al top 4 del turismo peruano y apuesta por sus carnavales para atraer más de 300 mil visitantes

La ubicación estratégica y la diversidad geográfica, junto a nuevas tendencias de viaje, han favorecido que la región se consolide como actor destacado en el mapa de visitantes peruanos y extranjeros

Delegaciones de Junín presentan danzas
Delegaciones de Junín presentan danzas tradicionales en el lanzamiento de los Carnavales 2026 en Lima, celebrando su ascenso como cuarto destino turístico del Perú (Directur Junín)

Junín acaba de dar un salto clave en el mapa turístico del Perú. La región se posicionó como el cuarto destino más visitado del país, solo por detrás de Cusco, Lima y Callao, y por delante de otras zonas históricamente fuertes en turismo interno y receptivo. El avance confirma un crecimiento sostenido y consolida al centro del país como un actor cada vez más relevante dentro de la dinámica turística nacional.

Este posicionamiento responde a un cambio en las preferencias de los viajeros. En los últimos años, el turismo peruano ha mostrado mayor interés por destinos que combinan cultura viva, naturaleza accesible y gastronomía con identidad local, más allá de los circuitos tradicionales. En ese escenario, Junín ha logrado capitalizar su diversidad geográfica —sierra y selva central—, su calendario festivo extendido y una oferta culinaria que dialoga entre tradición e innovación.

El dato fue anunciado durante el lanzamiento oficial de los Carnavales Junín 2026, realizado en Lima, en el auditorio del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en San Isidro. Delegaciones de las nueve provincias de la región llegaron hasta la capital para presentar las celebraciones que se desarrollarán entre febrero y marzo del próximo año, en una puesta en escena que combinó música, danzas y vestimenta tradicional.

Autoridades y delegaciones de Junín
Autoridades y delegaciones de Junín celebran el posicionamiento de la región como cuarto destino turístico del Perú y lanzan oficialmente los Carnavales Junín 2026 en el auditorio de Mincetur en Lima (Directur Junín)

Una región que gana peso en el mapa turístico del país

El ascenso de Junín al cuarto lugar nacional no es un hecho aislado. Responde a una estrategia que ha puesto en valor sus activos culturales y naturales, en un contexto donde el turismo interno viene creciendo y los viajeros buscan experiencias auténticas, menos masificadas y con fuerte identidad territorial.

La cercanía con Lima, la variedad de climas y la posibilidad de transitar entre paisajes andinos y amazónicos en un solo viaje han convertido a Junín en una alternativa competitiva. A ello se suma un mayor interés de turistas extranjeros que apuestan por rutas distintas a las tradicionales, ampliando el alcance del destino.

Una representante de Junín promueve
Una representante de Junín promueve la riqueza cultural y turística de la región, el cuarto destino más visitado de Perú, durante el lanzamiento de los Carnavales 2026 en Lima (Andina)

Carnavales 2026: tradición, diversidad y despliegue cultural

El lanzamiento de los Carnavales Junín 2026 funcionó como una muestra concentrada de esa diversidad. El público pudo apreciar expresiones emblemáticas como el Carnaval Jaujino, el Carnaval de Tarma, el Carnaval de Chupaca, el Huaylas Moderno y la Danza Asháninka, además de la participación de las mises juninenses.

Más que una sola fiesta, los carnavales de Junín —considerados los más alegres del Perú— conforman una red de celebraciones que se extiende por semanas y recorre distintos territorios. Esa multiplicidad convierte a la región en una de las mayores concentraciones culturales del país, integrando tradiciones de la sierra y la selva en un mismo calendario.

Artistas con trajes típicos de
Artistas con trajes típicos de Junín bailan durante el lanzamiento oficial de los Carnavales Junín 2026 en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en Lima (Directur Junín) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto económico, gastronomía y proyección regional

El movimiento turístico generado por estas festividades tiene un impacto directo en la economía regional. Entre febrero y marzo de 2025, Junín recibió 280 mil visitantes, lo que generó 84 millones de soles en ingresos. Para la próxima edición, las autoridades esperan superar los 300 mil turistas, con preparación en las nueve provincias y 134 distritos.

Delegaciones de Junín exhiben productos
Delegaciones de Junín exhiben productos artesanales y gastronómicos en Lima durante el lanzamiento de los Carnavales Junín 2026, destacando el auge turístico de la región (Andina)

La gastronomía aparece como uno de los grandes ejes del posicionamiento. Platos como el Hatun Mikuy (puchero), la patasca, el chicharrón colorado, el cuy, el juane y el lechón conviven con propuestas que incorporan insumos amazónicos, como el ceviche de doncella, el enchilado de paco y los nuggets de trucha. A ello se suman licores elaborados con agave y muña, artesanía y productos agroindustriales.

Junín también refuerza su identidad desde lo productivo. La región alberga el café más caro del mundo y un cacao reconocido a nivel internacional, productos que hoy forman parte de su narrativa turística y gastronómica.

Delegaciones de Junín presentaron sus
Delegaciones de Junín presentaron sus coloridos carnavales 2026 en Lima, celebrando la consolidación de la región como el cuarto destino turístico más visitado del Perú (Directur Junín)

Con este impulso, Junín se proyecta como la tierra de los múltiples carnavales, un destino que combina cultura, naturaleza y cocina regional. El Valle del Mantaro, la Reserva Nacional de Junín – Lago Chinchaycocha, la Selva Central y Satipo, la Catarata de Bayoz, el Santuario Nacional Pampa Hermosa, así como ciudades históricas como Jauja y Concepción, forman parte de una oferta que sigue ampliándose.

La meta es clara: sostener el crecimiento y consolidar a Junín como una parada obligatoria dentro del turismo peruano. Con cifras en ascenso y una agenda cultural potente, los Carnavales 2026 apuntan a marcar un nuevo hito para la región.

Autoridades y delegaciones de las
Autoridades y delegaciones de las nueve provincias de Junín posan en Lima durante el lanzamiento oficial de los Carnavales Junín 2026, celebrando el posicionamiento de la región como el cuarto destino más visitado de Perú (Directur Junín)

