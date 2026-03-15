Ezio Oliva se convierte en el primer peruano en ganar el Premio Dial en España: “Me siento muy orgulloso y Perú está lleno de talento”

El cantautor peruano Ezio Oliva se convirtió en el primer artista nacional en recibir el Premio Dial en España. IG

Un hito para la música peruana y una noche de emociones en el escenario internacional. Ezio Oliva, cantautor nacido en Lima y radicado en Madrid, fue galardonado con el Premio Dial en su trigésima edición, celebrada en Tenerife, España cdelabrado la noche del 12 de marzo.

El artista se convierte así en el primer peruano en recibir este importante reconocimiento, consolidando su carrera y abriendo caminos para otros talentos nacionales.

El premio, entregado por Cadena Dial, la principal empresa de radiodifusión española dedicada a la música en español, reconoció la trayectoria, el esfuerzo y la proyección internacional de Oliva. En la misma gala, figuras como Laura Pausini, Luis Fonsi, Amaral y Pablo Alborán también fueron distinguidos, confirmando el alcance y el prestigio del evento.

Una noche histórica para la música peruana

La emoción de Ezio Oliva era palpable cuando subió al escenario para recibir el galardón. Ante una audiencia repleta en el recinto de Tenerife y millones de espectadores a través de la transmisión en vivo, el artista agradeció la oportunidad y recordó el difícil camino recorrido.

“¡Gracias! y No ha sido fácil ser el nuevo del salón. Han sido años retadores y España es para mí la oportunidad de volver a creer en mí, en mi música, porque hace 3 años estuve a punto de dejarlo todo”, confesó Oliva, visiblemente conmovido.

El reconocimiento significó mucho más que un premio: marcó la validación de un sueño perseguido con pasión, disciplina y sacrificio.

El cantante también dedicó unas palabras a su país natal: “Me siento muy orgulloso y quiero decirles que el Perú es un país maravilloso, lleno de talento”, enfatizó, mientras la bandera peruana se hacía presente en el escenario.

El artista agradeció en el escenario a Perú y resaltó el esfuerzo de años para consolidar su carrera en España.

Trayectoria, desafíos y renacimiento en España

En los últimos años, Ezio Oliva ha cimentado su carrera en el competitivo mercado europeo, lanzando temas como Sevilla (junto a Carlos Baute), De Madrid al cielo y Mal amor, además de colaboraciones con artistas de renombre. El esfuerzo ha sido inmenso: largas jornadas de trabajo, periodos lejos de su familia y una apuesta arriesgada por internacionalizar su música.

La noche del Premio Dial fue especialmente significativa porque, apenas dos años atrás, Oliva asistió como invitado y soñador. Hoy, tras batallar contra las dudas y la distancia, subió al escenario como el primer peruano reconocido por la industria musical española.

El apoyo incondicional de Karen Schwarz: “Todo este camino ha valido la pena”

Junto a Ezio, en cada paso, ha estado su esposa Karen Schwarz. La exreina de belleza y conductora de televisión viajó a España para acompañarlo en este gran día, junto a sus dos pequeñas hijas. En la alfombra roja, Karen destacó por su elegancia y discreción, dejando el protagonismo al artista.

Tras la premiación, Schwarz compartió en redes sociales un mensaje profundamente emotivo, donde relató el esfuerzo, los sacrificios y la constancia que los llevaron a este logro.

“Han sido meses muy duros, meses de trabajo intenso, de distancia, de sacrificios, meses en los que estuviste alejado de la familia para venir a España a construir un sueño. Y hoy ese esfuerzo empieza a dar frutos”, escribió.

Karen subrayó el significado histórico del triunfo: “Hoy no solo te subes a ese escenario. Hoy te subes llevando en el corazón la bandera del Perú. Qué orgullo verte cumplir tus sueños con tanta pasión, disciplina y amor por la música. Todo este camino ha valido la pena”, agregó, acompañando el mensaje con imágenes de la gala y de su esposo celebrando el reconocimiento.

Karen Schwarz acompañó a Ezio durante la gala y le dedicó un emotivo mensaje tras la premiación.

Celebración en familia y orgullo nacional

Durante la ceremonia, Karen Schwarz acompañó a Ezio en la alfombra roja y durante las entrevistas previas al evento, siempre en un segundo plano pero con una sonrisa de apoyo incondicional. La conductora lució un vestido negro de cóctel y el cabello recogido, reflejando sobriedad y alegría en una noche donde la familia vibró al ritmo de la música y el orgullo nacional.

Ezio Oliva, por su parte, no ha dejado de compartir su felicidad con sus seguidores peruanos y españoles, agradeciendo cada mensaje de aliento y prometiendo seguir trabajando para elevar el nombre del Perú en la escena internacional.

El significado del Premio Dial

El Premio Dial es uno de los galardones más importantes en la música en español, con más de 30 años de historia. En la edición de este año también fueron premiados artistas de renombre internacional como Laura Pausini, Amaral, Luis Fonsi, Leire Martínez, Marta Sánchez, Pablo Alborán y Ana Torroja, lo que sitúa a Ezio Oliva en la élite de la industria musical hispanohablante.

La transmisión en vivo del evento permitió que miles de peruanos pudieran celebrar desde la distancia, compartiendo el orgullo de ver la bandera nacional representada en una gala de talla mundial.

Ezio Oliva recibió el Premio Dial en Tenerife, convirtiéndose en el primer peruano galardonado en la historia del certamen.