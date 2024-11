La última vez de Ádammo: el icónico grupo peruano se despide con un gran concierto

Ádammo: La última vez del icónico grupo peruano se despide con un gran concierto. (Captura: @eziooliva)

Ádammo, la icónica banda peruana que definió una generación con su energía y grandes éxitos, vuelve a los escenarios para ofrecer un único concierto de despedida titulado ‘La última vez’. Después de 14 años de su separación, Ezio Oliva, Diego Ubierna, Renzo Bravo y Nicholas Cáceres se reúnen para interpretar, por última vez, los temas que los convirtieron en leyenda dentro y fuera de Perú.

El show se realizará en Arena 1, donde los seguidores podrán revivir los grandes momentos de una banda que marcó la música peruana. Como se recuerda, ‘Ádammo’ fue una banda que se catapultó a la fama entre 2007 y 2013, con temas como “Sin Miedo,” “Algún día,” “Venus,” “En tus sueños” y “Te regalo.”

Además, fueron ganadores de los premios MTV Latinoamérica y nominados a galardones internacionales como los Grammy Latinos y MTV Europa, Ádammo representó al país en múltiples escenarios internacionales y compartió el escenario con estrellas como Beyoncé, Demi Lovato y Backstreet Boys.

Ádammo: La última vez del icónico grupo peruano se despide con un gran concierto. (Captura: @eziooliva)

Para quienes crecieron con sus canciones, este concierto promete ser más que un show: es el cierre de un ciclo y una oportunidad única de recordar los años de juventud. Con un espectáculo que asegura volver a tocar los corazones de su público, la agrupación cierra su historia en un último concierto lleno de emoción, para decir adiós a su público de la mejor manera.

Entradas y detalles del concierto

El evento será una celebración a la nostalgia y una despedida a la altura de su trayectoria. Las entradas estarán disponibles en preventa este 6 y 7 de noviembre a través de Joinnus, con un 25% de descuento, y los precios varían según la zona:

Zona Sin Miedo : S/198

Zona En tus sueños : S/132

Zona Te regalo : S/90

Zona Venus (Tribuna) : S/66

Zona Boxes (10 personas): S/2887

Ádammo: La última vez del icónico grupo peruano se despide con un gran concierto. (Captura: @eziooliva)

Ezio Oliva reflexiona sobre el final de Ádammo

En recientes declaraciones durante el programa de Verónica Linares, Ezio Oliva, exvocalista de la icónica banda peruana Ádammo, abordó los motivos que llevaron a la disolución del grupo, destacando la falta de madurez y la presión de la fama que enfrentaron en sus inicios.

El artista recordó con nostalgia el apogeo de la banda en los años 2000, cuando lograron un reconocimiento significativo en la industria musical. “Para mí fue un golpe gigante el que se termine. Diego, Renzo y Nicho, los amo, pero creo que éramos bien chiquitos. Éramos súper chiquitos, considero que súper inmaduros”, expresó Oliva, aludiendo a la juventud de los integrantes que, a tan solo 19 años, ya estaban recibiendo premios como el MTV en Colombia y siendo nominados a los Grammy.

Ezio también reveló que esta juventud conllevó una serie de problemas internos dentro de la banda, incluida una “guerra de egos” que afectó su desempeño. “A los 19 años, que te pase algo así de grande y tan importante, te rayas sin duda alguna. Afortunadamente, nunca con drogas, pero más que cosas externas, con ego. Con mucho ego, con mucha competencia entre nosotros”, recordó el músico, quien admitió que las malas actitudes y decisiones contribuyeron al fin de su carrera juntos.

Finalmente, el esposo de Karen Schwarz no esquivó su propia responsabilidad en la disolución de Ádammo, reconociendo que también él jugó un papel importante en la caída del grupo. “¿Por qué fue tan duro para mí? Porque, te hablo desde mi lado, los cuatro fuimos responsables, pero yo también fui responsable de que se termine. Siento que contribuí a que se vaya a la mier** algo por lo que había trabajado tanto. (...) Me tocó durísimo. Destruí algo que había construido con tanto cariño, algo que me había dado tanto”, confesó el cantante, mostrando su sinceridad y vulnerabilidad al hablar sobre una etapa tan significativa de su vida.

Ádammo: La última vez del icónico grupo peruano se despide con un gran concierto. (Captura: @eziooliva)