Perú

Trujillo: desalojan ocupantes ilegales y recuperan 5,000 metros cuadrados invadidos en zona intangible de complejo arqueológico Chan Chan

El área intervenida colinda con el Colegio Militar Ramón Castilla y había sido ocupada con estructuras improvisadas y sistemas de riego

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Intervención liderada por la Policía Nacional del Perú con apoyo del Ministerio de Cultura. (Composición: Infobae)
Intervención liderada por la Policía Nacional del Perú con apoyo del Ministerio de Cultura. (Composición: Infobae)

La protección de los espacios considerados patrimonio cultural enfrenta presiones constantes en diversas regiones del país. En el norte del Perú, las autoridades intensifican acciones para resguardar áreas declaradas intangibles frente a ocupaciones ilegales y actividades no autorizadas. Estas intervenciones buscan frenar el deterioro de zonas vinculadas a la memoria histórica y al legado arqueológico.

En este contexto, las acciones de control se concentran en puntos donde se detecta presencia de invasores o uso indebido del suelo. La coordinación entre entidades estatales y fuerzas del orden resulta clave para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. La recuperación de terrenos ocupados sin autorización forma parte de una estrategia más amplia de protección.

El Complejo Arqueológico Chan Chan, ubicado en la región La Libertad, se mantiene bajo vigilancia permanente debido a su condición de patrimonio cultural. En sus alrededores, se identifican sectores vulnerables a ocupaciones informales. Las autoridades sostienen operativos con el objetivo de restituir el control sobre estas áreas.

Intervención policial permitió recuperar terreno ocupado

Retiro de ocupantes, estructuras precarias, objetos y animales domésticos. Gob
Retiro de ocupantes, estructuras precarias, objetos y animales domésticos. Gob

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, informó sobre la recuperación de un área invadida dentro de la zona intangible del Complejo Arqueológico Chan Chan. La intervención se realizó con apoyo de la Policía Nacional del Perú.

De acuerdo con la información oficial, el operativo permitió desalojar a personas que ocupaban de manera ilegal aproximadamente 5,000 metros cuadrados en el sector denominado Barrios Populares. Esta zona colinda con el Colegio Militar Ramón Castilla y forma parte del área protegida del sitio arqueológico.

Durante la acción, los agentes procedieron al retiro de diversos elementos instalados en el lugar. Entre ellos se encontraban colchones, tanques de agua, rollos de mangueras utilizados para riego tecnificado, un letrero que señalaba el uso del espacio como vivero y la presencia de animales domésticos. Estas estructuras evidenciaban un intento de ocupación sostenida del terreno.

Coordinación entre autoridades para ejecutar el operativo

Autoridades recuerdan que invadir sitios arqueológicos es delito penal. Gob
Autoridades recuerdan que invadir sitios arqueológicos es delito penal. Gob

El despliegue estuvo bajo la conducción del coronel Johnny Huamán Mariano, jefe de la División de Orden Público y Seguridad. En el operativo participaron cerca de 25 efectivos pertenecientes a distintas unidades policiales, entre ellas USE, SUAT, GRECCO, DIVINCRI y la comisaría de Huanchaco.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad también formó parte de la intervención. El director de esta entidad, Christian Arbaiza Mendoza, coordinó previamente con la Policía Nacional para asegurar el desarrollo de la acción en el área afectada.

Según lo señalado por Arbaiza Mendoza, la ocupación de espacios arqueológicos constituye un delito contra el patrimonio cultural. Esta conducta se encuentra sujeta a sanciones penales y a medidas administrativas, de acuerdo con la normativa vigente.

El operativo se desarrolló sin incidentes. Las autoridades indicaron que no se registraron hechos de violencia durante la intervención, lo que permitió ejecutar el desalojo conforme a los procedimientos establecidos.

Jornadas previas evidencian presión sobre el entorno de Chan Chan

Intervención en tramo Huanchaco – Víctor Larco.
Intervención en tramo Huanchaco – Víctor Larco.

Días antes de la intervención, ya se reportaban acciones en los alrededores del complejo arqueológico. A fines de marzo, más de veinte voluntarios participaron en una jornada de limpieza realizada durante los días 26 y 27 en zonas cercanas a Chan Chan.

La actividad se concentró en el tramo comprendido entre los distritos de Huanchaco y Víctor Larco. En ese sector se identificó acumulación de basura y desmonte, lo que generaba impacto negativo en el entorno del sitio arqueológico.

El área presentaba una acumulación progresiva de residuos sólidos. Esta situación alteraba el paisaje y representaba un riesgo para la conservación del complejo. La presencia de desechos también evidenciaba falta de control en zonas próximas al patrimonio cultural.

Los voluntarios se organizaron por sectores con el fin de abarcar una mayor extensión del terreno. Durante las jornadas, lograron liberar espacios que permanecían ocupados por residuos. El retiro de desechos permitió recuperar parte del entorno inmediato del complejo.

Estas acciones, sumadas al reciente operativo de desalojo, reflejan la atención constante que requiere la zona para evitar nuevas ocupaciones y garantizar la protección del patrimonio cultural en La Libertad.

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