Perú

Pescadores denuncian nuevo derrame de petróleo en Talara: OEFA atiende la emergencia

Testimonios desde la caleta Cabo Blanco alertaron sobre manchas de crudo en el mar y un fuerte olor a hidrocarburos en la zona cercana al yacimiento Peña Negra, que afecta zonas de pesca artesanal

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Ante el reporte, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmó el desplazamiento de un equipo técnico especializado hacia la zona cercana al yacimiento Peña Negra. // Video: Difusión

La alerta medioambiental se encendió nuevamente en el norte del Perú. Pescadores artesanales de Talara denunciaron la presencia de un nuevo derrame de petróleo en el mar frente a la caleta Cabo Blanco, en el distrito de El Alto (Piura), una zona clave para la actividad pesquera local. Según los testimonios recogidos este 5 de abril, las primeras evidencias aparecieron desde la madrugada, cuando comenzaron a observarse manchas oscuras e iridiscentes extendiéndose sobre la superficie marina.

La situación ha generado preocupación inmediata entre las familias que dependen de la pesca, no solo por el impacto ambiental, sino también por el golpe económico que podría significar. Ante el reporte, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmó el desplazamiento de un equipo técnico especializado hacia la zona cercana al yacimiento Peña Negra, con el objetivo de realizar acciones de verificación y coordinar medidas dentro de sus competencias.

Derrame de petróleo en Talara: pescadores alertan impacto en el mar y su sustento

Derrame de petróleo en Talara afecta 10.000 metros cúbicos del mar peruano
Derrame de petróleo en Talara afecta 10.000 metros cúbicos del mar peruano (Norte Sostenible)

De acuerdo con los pescadores de la caleta Cabo Blanco, el presunto derrame de crudo habría ocurrido recientemente. “Desde horas de la madrugada se ha constatado un derrame de hidrocarburos en el mar”, señalaron a través de pronunciamientos difundidos en redes sociales, donde también alertaron sobre el avance de la sustancia oleosa hacia zonas de pesca artesanal.

Los hombres de mar describieron la presencia de un fuerte olor a hidrocarburos y manchas visibles en el agua, lo que, según indicaron, podría afectar directamente a diversas especies marinas. Este escenario genera temor por una posible contaminación de los recursos hidrobiológicos y la paralización de faenas, en una zona donde la pesca constituye el principal sustento económico.

Además, representantes locales que acudieron al lugar cuestionaron la reacción inicial frente a la emergencia. “Lo más preocupante es que, pese a la gravedad del hecho, recién alrededor de las 11:00 a.m. se envía una unidad marítima, evidenciando una reacción tardía frente a una emergencia ambiental”, se indicó en un pronunciamiento difundido en medios locales de El Alto.

En esa misma línea, dirigentes del gremio de pescadores advirtieron que ya se habían realizado gestiones previas ante autoridades municipales sin obtener una respuesta inmediata. Frente a ello, reiteraron su pedido para que se investigue el origen del derrame de petróleo en Talara, especialmente en áreas cercanas a plataformas vinculadas al yacimiento Peña Negra, donde se desarrollan actividades de explotación hidrocarburífera.

Por su parte, el OEFA informó que su intervención busca confirmar la presencia de manchas iridiscentes en el mar, determinar posibles responsabilidades y coordinar acciones de contención y mitigación ambiental. Estas labores forman parte de los protocolos ante emergencias que podrían comprometer ecosistemas marinos y actividades productivas

Antecedentes: el devastador derrame en Talara que dejó miles de metros contaminados en 2024

Derrame de petróleo - Talara - Piura - 21 diciembre
Cangrejo cubierto de crudo en playa Las Capullanas, producto de un derrame de petróleo en terminal submarino de la Refinería Talara. Foto: Municipalidad distrital de Lobitos

El actual escenario en Talara revive uno de los episodios ambientales más graves registrados en la zona en los últimos años. En diciembre de 2024, un derrame de petróleo ocurrido en la Refinería Talara, operada por Petroperú, impactó directamente las costas del distrito de Lobitos, considerado uno de los balnearios más emblemáticos del norte del Perú. Informes preliminares señalaron que el área afectada alcanzó aproximadamente 10 mil metros cuadrados de mar contaminado, generando una rápida alarma entre autoridades y población local.

El incidente se produjo durante maniobras de embarque de hidrocarburos en el buque Polyaigos, cuando se liberaron cerca de 0,9 barriles de petróleo, equivalentes a 37,8 galones. Aunque el volumen podría parecer reducido, las consecuencias fueron visibles casi de inmediato en el ecosistema marino. Diversas especies como peces, pulpos e incluso delfines fueron hallados cubiertos de crudo en las playas, evidenciando el impacto directo de la contaminación en la fauna de la zona.

Las imágenes registradas tras el derrame mostraron un escenario crítico en el litoral de Lobitos, con presencia de hidrocarburos tanto en el agua como en la arena. Este evento no solo afectó la biodiversidad marina, sino que también golpeó actividades económicas como el turismo y la pesca artesanal, sectores clave en la región.

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