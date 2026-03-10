Un nuevo derrame de crudo en río de la amazonía peruana es inspeccionado por la Fiscalía

Lima, 9 mar (EFE).- Un derrame de crudo del Oleoducto Norperuano (ONP) en el río Marañón, ubicado en la amazónica región de Loreto, al noreste de Perú, fue inspeccionado este lunes por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental para constatar los posibles daños en las comunidades nativas cercanas y los recursos naturales de la zona.

El Ministerio Público informó que la fiscal adjunta provincial Jackeline Hoffman se trasladó a la Estación 1 del oleoducto, en el distrito de Urarinas, para verificar las condiciones y efectos del derrame de petróleo en el río Marañón, que habría afectado a las comunidades nativas de Saramurillo y San José de Saramuro.

Agregó que la Fiscalía trabaja en conjunto con personal del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y de la Capitanía de Puertos para determinar las causas del derrame, identificar a los responsables y evaluar los componentes ambientales afectados.

La Fiscalía precisó que verificó el cumplimiento de las acciones de remediación que se está ejecutando en la zona con el objetivo de mitigar los efectos del derrame y proteger los ecosistemas acuáticos del río Marañón.

La empresa estatal Petroperú, a cargo del oleoducto, informó que la fuga de petróleo se produjo el sábado pasado cuando la compañía Upland Oil & Gas iniciaba el embarque de crudo Mayna desde el distrito de Trompeteros a la Estación 1 del Oleoducto Norperuano (ONP), en la barcaza Goias 3000 de nacionalidad brasileña.

Una presunta falla técnica en la brida de la embarcación generó una fuga de petróleo, donde la mayor parte quedó retenido en la cubierta de la barcaza y un volumen menor se vertió al río Marañón, señaló Petroperú en un comunicado.

Agregó que activó inmediatamente el Plan de Respuesta a Emergencias en apoyo a Upland Oil & Gas, a cargo de las maniobras de embarque de su producción, ejecutando las acciones de control y limpieza correspondientes, conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de contingencias.

Por su parte, el OEFA realizó la toma de muestras de agua para ser enviadas a un laboratorio oficial acreditado para su análisis.

Con la información recabada, el OEFA evaluará los posibles impactos ambientales y las medidas administrativas que correspondan, indicó.

Los derrames de crudo en algún tramo del oleoducto son recurrentes, que Petroperú atribuye en algunos casos a la intervención de terceros, y que requieren una intervención inmediata de las autoridades para remediar los efectos de una probable contaminación de los ríos y fuentes de agua en esa región amazónica. EFE