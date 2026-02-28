Alejandro Sanz y Stephanie Cayo tienen un mes de relación, según Jordi Martín. Willax TV: 'Amor y Fuego'.

La escena del espectáculo internacional es testigo de un nuevo romance que ha capturado la atención de los fans y la prensa: Alejandro Sanz y Stephanie Cayo llevan un mes como pareja, según reveló el periodista especializado en celebridades Jordi Martín para el programa ‘Amor y Fuego’.

La noticia, que ha hecho eco en la televisión peruana y española, confirma lo que hasta ahora eran solo rumores alimentados por gestos, imágenes y coincidencias en la gira sudamericana del cantante español.

Jordi Martín revela: “Alejandro Sanz y Stephanie Cayo son novios desde hace un mes”

En una intervención en vivo para la TV peruana, Jordi Martín explicó que la información le fue proporcionada por una fuente directa: “He hablado con una persona muy cercana a Alejandro Sanz, su exmánager de hace varios años, y me confirma que sí, que tiene una relación hace un mes, que son novios”, afirmó el comunicador, añadiendo que el intérprete de “Corazón Partío” está “muy ilusionado y con muchas ganas de empezar esta relación”.

Martín también aseguró que Stephanie Cayo estaría acompañando a Sanz en parte de la gira “¿Y Ahora Qué?” y que luego ambos regresarían a Madrid, donde la actriz habría adquirido una vivienda para pasar largas temporadas con el músico.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo tienen un mes de relación, según Jordi Martín. IG

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz: del rumor a la confirmación mediática

La relación entre Sanz y Cayo venía despertando especulaciones desde hace semanas. La actriz peruana fue vista en zonas exclusivas de los conciertos del cantante en Colombia y Ecuador, y las cámaras captaron momentos de evidente complicidad, como la vez en Guayaquil donde Sanz la tomó de la mano para retirarse juntos del escenario.

En Lima, durante el segundo concierto de Alejandro Sanz en el Estadio Nacional, la actriz fue nuevamente protagonista al ser abrazada por el cantante en pleno show, ante la ovación del público. El gesto se interpretó como una “oficialización” de la relación, aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas confirmando el romance.

Ambos estarían solteros y coinciden en la gira sudamericana 2026. ATV / Magaly TV La Firme.

Imágenes y gestos que alimentan la historia de amor

La presencia constante de Stephanie Cayo en la gira sudamericana del cantante no ha pasado desapercibida. Videos y fotos en redes sociales muestran a la actriz en primera fila, aplaudiendo, grabando y celebrando cada interpretación de Sanz. En varias ocasiones, los asistentes al concierto captaron escenas en las que la pareja se muestra cercana y cariñosa, aumentando la expectativa de sus seguidores.

En las redes, los fans no tardaron en viralizar los momentos románticos, y la prensa de espectáculos analiza cada detalle: desde la llegada anticipada de Sanz a Lima hasta los mensajes cargados de emoción que el artista ha compartido en sus perfiles digitales.

La actriz peruana ha sido vista junto a Sanz en conciertos de Colombia y Ecuador, presencia que alimenta versiones sobre una relación más allá de la amistad. (Magaly TV: La Firme)

Un romance a la vista de todos, pero sin declaraciones oficiales

A pesar del revuelo, ni Alejandro Sanz ni Stephanie Cayo han hecho comentarios directos sobre su relación. Sin embargo, los gestos públicos, los viajes compartidos y la ausencia de ocultamiento hacen pensar que ambos están cómodos viviendo su historia de amor a la vista de todos.

En el concierto del Estadio Nacional, Sanz selló la noche abrazando a Cayo y retirándose del escenario tomado de su mano, un acto que muchos interpretaron como una confirmación tácita del romance.

Rodrigo González: “Está muy ilusionado”

Conductores de programas como ‘Amor y Fuego’ han coincidido en que la relación es más que evidente. Gigi Mitre y Rodrigo González destacaron que, a diferencia de otros romances de la farándula, ambos artistas no han hecho intentos por ocultarse y se han mostrado juntos en eventos clave de la gira.

“Alejandro está muy, muy ilusionado y le da a Stephanie un lugar preponderante. Se nota el cariño y la química”, comentaron en el programa.

Con la actriz peruana instalada en Madrid y el cantante español embarcado en una exitosa gira, todo apunta a que la historia de amor de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo recién empieza. El público y la prensa siguen atentos a cada paso de la pareja, esperando que, tarde o temprano, los propios protagonistas decidan hablar de su relación.

Por ahora, las imágenes, los gestos y la información de fuentes cercanas confirman que el romance es una realidad y que el músico español está más enamorado que nunca.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo comparten un momento distendido en la cocina, mientras crecen los rumores sobre su posible relación.