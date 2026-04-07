Perú

Elecciones 2026: planes de gobierno priorizan educación, pero dejan fuera la salud mental y violencia infantil

Un análisis de UNICEF Perú a 36 propuestas revela consensos en temas básicos, pero vacíos en problemas críticos: solo 2 plantean presupuesto para prevenir la violencia y apenas 7 abordan la vulnerabilidad de niños ante desastres

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ONU muestra preocupación por cifra de menores desaparecidos y víctimas de violencia sexual en Perú
El próximo gobierno enfrenta el reto de ampliar la agenda por la infancia para no limitarse solo a los temas más visibles y mediáticos. | Foto referencial: El Peruano

A pocos días de las elecciones generales del 12 de abril, los planes de gobierno muestran una tendencia clara: hay consenso en los temas más visibles de la infancia, pero un silencio en los más complejos y urgentes.

Un análisis del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre 36 planes de gobierno identifica coincidencias casi unánimes en cuatro frentes: mejorar los aprendizajes básicos (97%), reducir la anemia y desnutrición infantil (94%), garantizar el acceso al agua segura (92%) y fortalecer la infraestructura educativa (83%).

Pero ese consenso no se repite cuando se trata de problemas estructurales. Salud mental, embarazo adolescente, violencia infantil o la vulnerabilidad frente a emergencias aparecen en menos de uno de cada cuatro planes.

Mientras casi todos los partidos hablan de educación y nutrición, solo el 22% menciona la salud mental, el 19% el embarazo adolescente y apenas el 19% la exposición de niños y adolescentes a desastres climáticos.

Una joven con mochila y uniforme escolar camina de izquierda a derecha frente a un mural blanco con grafitis coloridos sobre paz y derechos infantiles
La atención a problemas estructurales como embarazo adolescente, salud mental y vulnerabilidad ante desastres figura en menos de una cuarta parte de los planes. (UNICEF)

Consenso en lo básico, vacío en lo crítico

El análisis deja una paradoja: los planes incluyen a la infancia, pero no de manera integral. “Si hay un compromiso con la infancia, hay temas claves que no pueden dejar de incluir y no pueden dejar de atender”, señala Laura Salamanca, representante adjunta de UNICEF Perú.

Más allá de la salud y la educación, ¿qué significa realmente proteger a la infancia? Laura Salamanca de UNICEF Perú explora cómo la prevención de la violencia es un tema poco entendido y con escaso presupuesto, haciendo un llamado a la sociedad y a los partidos políticos para asumir un compromiso real. | Infobae

Las propuestas se concentran principalmente en salud y educación. En cambio, la protección frente a la violencia, la pobreza y la gestión del riesgo quedan en segundo plano.

Detrás hay una lógica política. Educación o anemia son temas visibles, con mayor presupuesto y más fáciles de comunicar en campaña. La protección infantil o la prevención de la violencia requieren intervenciones más complejas y menos inmediatas.

“El Perú invierte apenas el 1,4% del presupuesto en protección de la infancia. Es un tema complejo, pero es donde realmente se puede generar un cambio”, agrega Salamanca.

Veeduria - 5 Prioridades - UNICEF by Infobae Perú

Violencia infantil: el gran vacío presupuestal

Uno de los puntos más críticos es la prevención de la violencia.

Aunque el 47% de los planes menciona la violencia en el entorno familiar y el 44% la violencia sexual, solo 2 de 36 propuestas incluyen presupuesto específico para prevenirla.

En la práctica, muchas de estas propuestas quedan en declaraciones sin capacidad real de ejecución.

“Que solo dos planes incluyan presupuesto es una alerta. Significa que este problema no va a ser atendido como debería”, advierte Salamanca.

Cada año, al menos 1.500 niñas menores de 14 años dan a luz, producto de violencia sexual. (Composición Infobae/Andina/Danae Román)
Cada año, al menos 1.500 niñas menores de 14 años dan a luz, producto de violencia sexual. (Composición Infobae/Andina/Danae Román)

El impacto se refleja en casos como Condorcanqui, donde se registraron abusos sexuales sistemáticos contra menores. Incluso cuando existen herramientas, como cámaras Gesell, muchas no funcionan por falta de personal o recursos.

La violencia no es un problema aislado. Afecta la salud física, mental y el desarrollo de los niños, y sus consecuencias se arrastran durante años.

Emergencias: el riesgo que casi nadie mira

Otro punto crítico es la falta de propuestas frente a desastres. Solo 7 de los 36 planes incluyen medidas para reducir el impacto de emergencias en la vida de niñas, niños y adolescentes.

Niña de pie en el agua de una casa inundada de madera con techo de metal corrugado; viste camiseta roja y blanca y shorts
Una niña permanece en las aguas de su hogar inundado, reflejando la crítica situación de la infancia ante emergencias y la falta de propuestas integrales en los planes de gobierno de Perú. (UNICEF)

Esto ocurre en un contexto marcado por lluvias intensas y la amenaza recurrente del fenómeno de El Niño.

“El Perú tiene que asumir que estos riesgos van a ser cada vez más frecuentes. Si no estamos preparados, el impacto será mayor, especialmente en la infancia”, señala Salamanca.

La falta de preparación se traduce en escuelas sin protocolos, gobiernos locales con capacidad limitada de respuesta y dificultades para identificar rápidamente a niños afectados.

Durante las emergencias, además, aumentan riesgos como el abuso, el abandono o los problemas de salud mental, que rara vez son considerados en las políticas públicas.

Un niño de cabello oscuro, vestido con una camiseta roja y pantalones cortos rosas, se agacha en la tierra oscura, usando una herramienta con mango naranja para cultivar
Un niño trabaja la tierra, simbolizando la importancia de invertir en la niñez y el medio ambiente para un futuro sostenible, tema clave en las agendas políticas según UNICEF. (UNICEF)

Adolescencia y criminalidad: un enfoque que cambia

No todo el panorama es negativo. En el caso de la criminalidad adolescente, 20 planes de gobierno incluyen estrategias de prevención.

Este enfoque reconoce que muchos adolescentes involucrados en delitos son captados por redes criminales.

“Es positivo que no se les esté estigmatizando y que se entienda que el adolescente puede ser captado por estos grupos”, explica Salamanca.

El tema se da en medio del debate sobre endurecer sanciones contra menores, una discusión que ha ganado espacio en la campaña.

Videos impactantes como los "niños sicarios" y la vida en barrios como El Porvenir y Manzanillo, donde la violencia y la precariedad son moneda corriente. (Captura de pantalla)
Las campañas electorales incluyen propuestas para prevenir la delincuencia juvenil, mientras crece el debate sobre las penas a menores. (Captura de pantalla)

Una agenda sin continuidad

Más allá de las propuestas, el problema es la falta de continuidad.

Según UNICEF, el país no tiene una política de Estado sostenida en materia de infancia. Esto hace que las prioridades cambien con cada gobierno.

“No hay una mirada común sobre cómo atender a niñas, niños y adolescentes. Sin un acuerdo, las políticas cambian constantemente”, advierte Salamanca.

El resultado es un sistema fragmentado, con avances que pueden frenarse o revertirse en pocos años.

Dos niños en un aula. Uno mira a cámara, el otro levanta la mano. En el escritorio hay lápices de colores y un libro; textos educativos en la pared
Niños participan activamente en su aula, reflejando la necesidad de políticas gubernamentales que aseguren su educación y bienestar integral en Perú. (UNICEF)

Lo que está en juego

En un país donde 4 de cada 10 niños entre 6 y 36 meses padecen anemia y menos del 33% de estudiantes alcanza niveles satisfactorios en lectura, la infancia sigue siendo un tema estructural.

El próximo gobierno tendrá que decidir si mantiene el enfoque en los problemas más visibles o si incorpora aquellos que hoy siguen fuera del radar.

En medio de la campaña, queda una señal clara: lo que no se prioriza ahora difícilmente será prioridad después.

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