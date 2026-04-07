Perú

Científicos de la UNALM desarrollan alimentos nutritivos a base de pota sin octógonos: cereal, bebida y sopa instantánea

Algunos de estos alimentos ya se comercializan dentro de la Universidad Nacional Agraria La Molina y están disponibles bajo pedido, tras un proceso de desarrollo financiado desde 2018 por Prociencia, programa del Concytec

Guardar
Productos nutritivos y accesibles: científicos de la Universidad Nacional Agraria La Molina apuestan por la pota como base alimentaria. (Foto: Agencia Andina)
Productos nutritivos y accesibles: científicos de la Universidad Nacional Agraria La Molina apuestan por la pota como base alimentaria. (Foto: Agencia Andina)

Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) presentó una serie de alimentos innovadores elaborados a base de pota y otros insumos de origen peruano, que destacan por su alto valor nutricional y por no contener octógonos en su etiquetado. Se trata de un cereal, una bebida en polvo fortificada y una sopa instantánea, diseñados como alternativas saludables frente a productos similares disponibles en el mercado.

De acuerdo con los especialistas, estos desarrollos responden a la necesidad de ofrecer opciones accesibles, prácticas y nutritivas para la población, especialmente en contextos donde el consumo de alimentos procesados suele estar asociado a altos niveles de azúcar, sodio o grasas. En este caso, los productos han sido formulados para evitar dichos componentes en exceso, lo que les permite prescindir de las advertencias frontales.

El docente e investigador Rodolfo Omote, de la Facultad de Pesquería, explicó que la propuesta combina investigación aplicada con el aprovechamiento de recursos marinos y agrícolas del país. Entre ellos destacan la pota —fuente de proteína— y diversos granos andinos, lo que permite reforzar el aporte nutricional de los alimentos.

Innovación peruana: la Universidad Nacional Agraria La Molina presenta alimentos saludables elaborados con pota. (Foto: Agencia Andina)
Innovación peruana: la Universidad Nacional Agraria La Molina presenta alimentos saludables elaborados con pota. (Foto: Agencia Andina)

Productos con alto valor nutricional

Uno de los productos presentados es el cereal extruido Súper Pop Delymisk, elaborado con proteína de pota, cereales y granos andinos. Este alimento puede consumirse directamente como snack o acompañado de leche o yogur, y está disponible en sabores chocolate y vainilla. Según sus creadores, contiene aproximadamente 13% de proteína por cada 100 gramos, una cifra superior a la de muchos cereales comerciales.

Además del cereal, los investigadores desarrollaron la bebida instantánea fortificada Super Protts, que también tiene como base la pota en polvo. Este producto puede disolverse en agua o leche y está pensado como complemento nutricional para el desayuno, con una presentación que permite preparar varias porciones a partir de un solo sobre.

En la misma línea, se presentó la sopa instantánea Forty Misk, elaborada con proteína marina —principalmente pota y jurel— junto con granos andinos. Este producto está orientado al consumo en horarios de almuerzo o cena, y busca ofrecer una alternativa rápida sin sacrificar el valor nutricional.

Investigadores de la Universidad Nacional Agraria La Molina desarrollan cereal, bebida y sopa con alto valor nutricional. (Foto: Agencia Andina)
Investigadores de la Universidad Nacional Agraria La Molina desarrollan cereal, bebida y sopa con alto valor nutricional. (Foto: Agencia Andina)

Investigación y financiamiento estatal

Los avances no se limitan a los productos ya disponibles. El equipo de la Universidad Nacional Agraria La Molina también trabaja en el desarrollo de un sazonador denominado Masillay, elaborado a partir de biomasa seca de levadura y enriquecido con hierro. Este producto tiene como objetivo contribuir a la reducción de deficiencias nutricionales, especialmente en poblaciones vulnerables.

El desarrollo de estas iniciativas fue posible gracias al financiamiento de Prociencia, unidad ejecutora del Concytec. Según voceros de la entidad, los proyectos comenzaron a ser apoyados desde el año 2018, tras evidenciar avances sostenidos en investigación y desarrollo por parte del equipo académico.

Científicos de la Universidad Nacional Agraria La Molina crean alimentos a base de pota sin octógonos. (Foto: Agencia Andina)
Científicos de la Universidad Nacional Agraria La Molina crean alimentos a base de pota sin octógonos. (Foto: Agencia Andina)

De acuerdo con la información proporcionada, el respaldo económico permitió cubrir distintas etapas del proceso, desde la investigación inicial hasta la obtención de productos listos para su comercialización. Actualmente, algunos de estos alimentos ya pueden adquirirse directamente a través de la universidad, mientras continúan las evaluaciones para su posible expansión a otros mercados.

Temas Relacionados

UNALMAlimentosUniversidad Nacional Agraria de la MolinaPotaperu-noticias

Más Noticias

Universitario 0-0 Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Los dirigidos por Javier Rabanal llegan motivados a este compromiso luego de vencer 1-0 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano. Sigue todas las incidencias

Universitario 0-0 Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

¿Fuiste elegido miembro de mesa para las elecciones? Así puedes registrar tu medio de pago para recibir la compensación económica

La ONPE resaltó que la compensación se otorgará únicamente a quienes ejerzan el cargo este domingo 12 de abril, desde la instalación de la mesa hasta la entrega de actas

¿Fuiste elegido miembro de mesa para las elecciones? Así puedes registrar tu medio de pago para recibir la compensación económica

Elecciones 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los cierres de campaña presidencial en todo el país

Los candidatos presidenciales intensifican sus actividades en todo el país antes del fin del proselitismo este 9 de abril, en una elección marcada por 35 postulantes, alta fragmentación y un voto aún indeciso

Elecciones 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los cierres de campaña presidencial en todo el país

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario mientras juega con Tolima por fecha 1

El conjunto ‘crema’ inicia su camino en el torneo internacional dentro de un grupo exigente junto a Tolima de Colombia, Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido de Chile

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario mientras juega con Tolima por fecha 1

Misterioso doble hallazgo animal: Especie nunca antes vista en el mar peruano se registró entre Arequipa e Ilo

Científicos identificaron un organismo nunca antes reportado en aguas peruanas, acompañado por otro ser que vive adherido a su cuerpo

Misterioso doble hallazgo animal: Especie nunca antes vista en el mar peruano se registró entre Arequipa e Ilo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026 EN VIVO: así se viven los cierres de campaña de los 35 candidatos en la recta final electoral

Elecciones 2026 EN VIVO: así se viven los cierres de campaña de los 35 candidatos en la recta final electoral

Rafael López Aliaga llama “delincuente” a jefe de la ONPE y viola ley que prohíbe difundir encuestas: “Tengo 25% en todo el Perú”

Fernando Rospigliosi es condenado a prisión suspendida: sentencia no lo excluiría de las elecciones 2026

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón participa de manera remota en cierre de campaña de Perú Libre en Huancayo ante simpatizantes

Poder Judicial advierte retrasos en ley salarial y se reúne con el Ejecutivo para acelerar unidades de flagrancia en todo el país

ENTRETENIMIENTO

Ana Paula Consorte desmiente a Daniela Cilloniz, luego de rumores de affaire con entrenador: “Habla tonterías”

Ana Paula Consorte desmiente a Daniela Cilloniz, luego de rumores de affaire con entrenador: “Habla tonterías”

Samahara Lobatón desata la polémica al proclamarse “el mejor ejemplo del Perú” en 'La Granja VIP'

BTS anuncia tercer concierto en Lima tras agotar preventa en el Estadio San Marcos: fecha, entradas y cómo comprar

Laura Spoya responde con humor rumores de romance con Sebastián Gálvez: “Me han recetado colágeno”

'La Granja VIP': Youna rompe el silencio y desaprueba el comportamiento de Samahara Lobatón en el reality

DEPORTES

Perú vs Uruguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina

Perú vs Uruguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Alineaciones de Universitario vs Tolima HOY: titulares confirmados para duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Dudas en San Martín: ¿Paola Rivera y Fernanda Tomé jugarán el extra game de semifinales contra Universitario?

Partidos de hoy, martes 7 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo