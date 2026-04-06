Padrón electoral se cierra el 7 de abril: RENIEC define fecha para elecciones regionales y municipales

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) dispuso el cierre del padrón electoral el 7 de abril de 2026 con miras a las Elecciones Regionales y Municipales que se realizarán el 4 de octubre de ese mismo año. La decisión se oficializó mediante una resolución jefatural y forma parte del cronograma aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La norma establece que el padrón debe cerrarse 180 días antes de la fecha de la elección. Este plazo busca asegurar que las autoridades cuenten con el tiempo necesario para organizar el proceso electoral. A partir de esa fecha, la información de los ciudadanos queda definida para este proceso y ya no puede ser modificada.

Qué es el padrón electoral y por qué es clave para votar

El padrón electoral es la lista oficial de ciudadanos habilitados para votar. Se elabora a partir del registro de identidad que administra el RENIEC e incluye datos como nombres, número de documento y dirección domiciliaria.

Esta información permite asignar a cada ciudadano un local de votación y una mesa específica. Además, sirve como base para que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organice toda la logística de la jornada electoral.

Contar con un padrón cerrado es fundamental para evitar cambios de último momento que puedan afectar la organización. También permite revisar y validar la información antes de su uso en las elecciones.

Qué pasa con los trámites después del cierre del padrón

La resolución precisa que todas las inscripciones o modificaciones de datos realizadas después del 7 de abril de 2026 no serán incluidas en el padrón electoral que se utilizará en las elecciones de octubre.

Esto significa que si una persona cambia su dirección en el DNI después de esa fecha, deberá votar en el domicilio anterior. De igual manera, si alguien obtiene su documento de identidad por primera vez luego del cierre, no aparecerá en la lista de votantes para este proceso.

La aplicación DNI BioFacial de Reniec permite a los ciudadanos peruanos solicitar el duplicado de su DNI electrónico en línea, agilizando trámites y evitando largas colas. (Composición: Infobae Perú)

Lo mismo ocurre con cualquier corrección de datos personales. Aunque estos trámites se pueden seguir realizando con normalidad, no tendrán efecto en estas elecciones. Sus resultados recién se verán reflejados en procesos electorales posteriores.

Quiénes podrán votar en las elecciones de octubre de 2026

El padrón electoral incluirá a todos los ciudadanos inscritos en el registro del RENIEC que tengan derecho a voto. También comprenderá a las personas que cumplan 18 años hasta el mismo día de la elección, es decir, hasta el 4 de octubre de 2026.

Esta disposición permite que los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad antes o durante la jornada electoral puedan participar en los comicios. Aunque al momento del cierre aún tengan 17 años, serán considerados dentro del padrón.

La resolución también encarga a las áreas correspondientes del RENIEC la aplicación de estas medidas y dispone que la información sea comunicada al Jurado Nacional de Elecciones y a la ONPE. Asimismo, establece que la norma debe ser publicada en los canales oficiales para conocimiento de la ciudadanía.

Capacitación de miembros de mesa avanza lento: solo 6% está preparado, según ONPE. (Foto: Agencia Andina)

Recomendaciones antes del 7 de abril

A pocos días del cierre del padrón, las autoridades recomiendan a la ciudadanía:

Verificar que los datos de su DNI sean correctos.

Actualizar la dirección si ya no viven en el lugar registrado.

Realizar cualquier trámite pendiente antes del 7 de abril.

El objetivo es evitar problemas el día de la votación, como tener que trasladarse largas distancias o no figurar correctamente en las listas.