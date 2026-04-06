¿Nuevo cártel del pollo? 5 avícolas habrían concertado precios tras concentrar el 80% del mercado del norte de Perú

El Indecopi abrió un procedimiento sancionador contra cinco empresas avícolas por presunta concertación de precios del pollo en el norte del Perú.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) abrió un procedimiento administrativo sancionador (PAS) contra 5 empresas del sector avícola y 3 personas naturales por la supuesta concertación de precios del pollo vivo en 5 departamentos del norte del Perú.

Según la información oficial difundida por Indecopi, la medida obedece a la existencia de indicios razonables sobre la coordinación entre las compañías para fijar el costo de venta por kilogramo de pollo vivo entre febrero de 2020 y marzo de 2021.

Indecopi: 5 empresas habrían concertado precios en el norte del país

La investigación, impulsada por la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia (DLC), abarca a las compañías Avícola Yugoslavia S.A.C., Molino La Perla S.A.C., Técnica Avícola S.A., El Rocío S.A. y Chimú Agropecuaria S.A., todas ellas con operaciones relevantes en Lambayeque, La Libertad, Piura, Áncash y Cajamarca.

La resolución 035-2026/DLC-INDECOPI formaliza el inicio del proceso, que busca determinar si existió un acuerdo colusorio entre los involucrados para incrementar y mantener el precio del producto durante el periodo analizado.

Las compañías investigadas controlan más del 80% de la producción conjunta de pollo vivo en Lambayeque, La Libertad, Piura, Áncash y Cajamarca.

La producción conjunta de pollo vivo de las empresas investigadas superó el 80% del volumen total en las regiones afectadas en 2020 y 2021, lo que otorga a la presunta práctica un impacto considerable sobre el mercado local de esta proteína.

El pollo, de acuerdo con los datos oficiales, constituye el principal insumo de proteína animal en la dieta nacional, con un consumo per cápita de 51,7 kilogramos en 2023 y una participación del 59,2% en el abastecimiento de carnes a escala nacional.

Cártel del pollo: la concertación precios es un delito en el Perú

La DLC sostiene que las coordinaciones para fijar precios se habrían realizado por WhatsApp y llamadas telefónicas, mientras que el monitoreo del cumplimiento del supuesto acuerdo se habría efectuado a través de los propios vendedores y comunicaciones directas entre los involucrados.

La resolución administrativa indica que este tipo de conductas se consideran prácticas colusorias horizontales, prohibidas por la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

En abril de 2026, el precio promedio del pollo vivo en Lima fue de S/8,10 por kilogramo y se mantuvo estable por 25 días consecutivos.

Tanto las empresas como las personas naturales involucradas disponen de un plazo de 30 días hábiles para presentar sus descargos y ejercer su derecho de defensa ante la autoridad competente.

Indecopi invita además a cualquier persona con interés legítimo a aportar información o evidencia relevante para la investigación. El organismo reiteró su compromiso con la integridad y la transparencia en la protección de la libre competencia y la defensa de los derechos de los consumidores en el país.

¿Cómo se mueve la industria de pollo en el Perú?

La avicultura en Perú presenta características únicas, como la venta del 80% del pollo en canal tradicional, es decir, vivo y sin cadena de frío, lo que la diferencia de otros mercados de la región.

Tres grandes empresas (entre ellas, San Fernando y Redondos) concentran la mayor parte de la producción, principalmente en Lima, aunque el sector ha experimentado un crecimiento sostenido de entre 6% y 8% anual.

El consumo per cápita de pollo en 2023 alcanzó los 51,7 kilogramos, representando el 59,2% de toda la carne abastecida en el país.

El consumo per cápita es elevado, superando los 80 kilos en Lima, y se destaca el rol del pollo a la brasa como plato emblemático nacional. La industria peruana también depende de insumos importados como maíz y soya, y aprovecha todo el producto, incluyendo menudencias y patas, estas últimas exportadas a China.

El sector enfrenta desafíos sanitarios como la influenza aviar y brotes ocasionales de Newcastle, además de la competencia de productos importados, especialmente el pollo congelado de Brasil, que presiona a la baja los precios locales, según datos de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Aves del Perú (AMEVEA).

¿Cuánto cuesta el pollo en Perú?

Al 1 de abril de 2026 en Lima, el precio promedio del pollo vivo en centros de distribución se mantuvo en S/8.10 por kilogramo durante 25 días consecutivos, con un peso promedio de 2.58 kg por unidad, mientras que el pollo eviscerado en mercados minoristas se vendió a S/12.86 por kilogramo.

En la ciudad de Arequipa, al 31 de marzo de 2026, el pollo vivo en centros de distribución registró un precio de S/9.06 por kg y el eviscerado alcanzó S/12.80 por kg, con un peso promedio de 2.92 kg por unidad, según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

En el primer trimestre de 2026, las ventas de pollo en Lima presentaron una tendencia a la baja (por ejemplo, en enero se vendieron 61,263 toneladas, un -3.4% respecto a enero de 2025), pero con incrementos en los precios al por mayor (de S/5.14 a S/7.33 por kg en enero).