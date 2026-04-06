Mario Irivarren admite excesos y anuncia cambios en el regreso de ‘La Manada’: “Nos equivocamos, se nos fue de las manos”

Este lunes 6 de abril, Mario Irivarren volvió a la escena pública tras varias semanas de ausencia y controversia. El influencer e integrante de ‘Esto es Guerra’ reapareció en el pódcast ‘La Manada’ junto a Laura Spoya y Gerardo Pe, espacio que había sido suspendido luego del escándalo del ampay en Argentina, donde fue captado en una despedida de soltero con Said Palao y Patricio Parodi, episodio que provocó el fin de su relación con Onelia Molina y una crisis interna en el equipo.
El exchico reality reapareció en el pódcast y admitió que su vida vive un antes y después por el escándalo. Irivarren pidió disculpas, reconoció excesos en el programa y anunció una nueva etapa junto a sus compañeros. En un mensaje sincero, el chico reality reconoció el impacto personal que tuvo el escándalo y el error en la gestión del programa.
“Para mí es un antes y un después, es algo que me ha marcado bastante”, confesó el exchico reality, antes de hacer un mea culpa público: “Toca hacer un mea culpa sincero y honesto, tanto a nivel personal como a nivel de grupo. En estos últimos tiempos nos hemos equivocado y mucho”.
Irivarren también admitió que el tono humorístico que manejaban en ‘La Manada’ pudo haber cruzado ciertos límites, sobre todo a raíz de la polémica generada en torno al ampay y a los comentarios emitidos en el programa. “Esta filosofía de tomar siempre todo a la broma se nos fue un poco de las manos”, reconoció, subrayando la importancia de aprender del error y buscar ofrecer una mejor versión tanto personal como profesional.
El retorno del pódcast se realizó en un ambiente de autocrítica y agradecimiento. “La comunidad sigue allí, nos alienta, nos manda palabras de apoyo (…) Les pido unas disculpas sinceras a todo aquel que siente que le fallamos con nuestras palabras y acciones. Somos perfectamente conscientes de ello”, agregó Irivarren.
Cambios en el equipo y una nueva etapa para ‘La Manada’
El regreso del pódcast no solo estuvo marcado por las disculpas y la reflexión, sino también por el anuncio de cambios importantes en el equipo. Mario Irivarren comunicó la salida de Abneer Robles, productor y cocreador del proyecto, quien decidió dar un paso al costado para enfocarse en nuevos retos personales y creativos. “Este proyecto existe gracias a Abneer”, afirmó Irivarren, reconociendo el rol fundamental del productor en la creación y consolidación del canal.
Laura Spoya y Gerardo Pe también dedicaron palabras de agradecimiento a Robles y reiteraron el compromiso de mantener el espíritu del programa, ahora en una etapa de renovación y búsqueda de mayor responsabilidad. “Volvemos recargados y renovados”, señalaron, dejando claro que la pausa fue necesaria para reestructurar el formato y recuperar la confianza de la audiencia. Anunciando además que el tiktoker Christian Company es el nuevo productor del programa.
La suspensión temporal de ‘La Manada’ respondió, según sus conductores, a la necesidad de implementar cambios estructurales tras la crisis generada por el ampay y las críticas al contenido del programa. El equipo dedicó varias semanas a revisar el formato, la dinámica al aire y los procesos de producción, con el objetivo de presentar una propuesta más sólida y responsable de cara al futuro.
Polémica, presión comercial y la respuesta de la audiencia
La crisis de ‘La Manada’ fue seguida de cerca por la prensa de espectáculos y los propios seguidores del pódcast. Conductores como Rodrigo González y Gigi Mitre analizaron la pausa como una consecuencia directa de la presión de los auspiciadores y la necesidad de proteger la imagen del canal.
“Marean tanto, marean para decir Mario ahora no puede salir porque esto es un escándalo y los auspiciadores se nos van. Mejor nos alejamos un rato, Mario regresa, crece la expectativa ese día, pero por si acaso no vamos a responder a nadie”, ironizó González en ‘Amor y Fuego’, hace algunos días.