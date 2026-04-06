Perú

Mario Irivarren admite excesos y anuncia cambios en el regreso de ‘La Manada’: “Nos equivocamos, se nos fue de las manos”

El exchico reality regresó al pódcast junto a Laura Spoya y Gerardo Pe, reconociendo errores y comprometiéndose a ser más responsable, mientras promete recuperar la confianza de sus seguidores tras ampay en Argentina

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En un momento de total sinceridad, Mario Irivarren, integrante de 'La Manada', ofrece un emotivo mea culpa a toda su comunidad. Reconoce los errores cometidos, agradece el apoyo incondicional y promete volver con una mejor versión de sí mismos. Video: YouTube Satélite / La Manada

Este lunes 6 de abril, Mario Irivarren volvió a la escena pública tras varias semanas de ausencia y controversia. El influencer e integrante de ‘Esto es Guerra’ reapareció en el pódcast ‘La Manada’ junto a Laura Spoya y Gerardo Pe, espacio que había sido suspendido luego del escándalo del ampay en Argentina, donde fue captado en una despedida de soltero con Said Palao y Patricio Parodi, episodio que provocó el fin de su relación con Onelia Molina y una crisis interna en el equipo.

El exchico reality reapareció en el pódcast y admitió que su vida vive un antes y después por el escándalo. Irivarren pidió disculpas, reconoció excesos en el programa y anunció una nueva etapa junto a sus compañeros. En un mensaje sincero, el chico reality reconoció el impacto personal que tuvo el escándalo y el error en la gestión del programa.

“Para mí es un antes y un después, es algo que me ha marcado bastante”, confesó el exchico reality, antes de hacer un mea culpa público: “Toca hacer un mea culpa sincero y honesto, tanto a nivel personal como a nivel de grupo. En estos últimos tiempos nos hemos equivocado y mucho”.

Irivarren también admitió que el tono humorístico que manejaban en ‘La Manada’ pudo haber cruzado ciertos límites, sobre todo a raíz de la polémica generada en torno al ampay y a los comentarios emitidos en el programa. “Esta filosofía de tomar siempre todo a la broma se nos fue un poco de las manos”, reconoció, subrayando la importancia de aprender del error y buscar ofrecer una mejor versión tanto personal como profesional.

Mario Irivarren y 'La Manada'
Mario Irivarren reconoce públicamente los errores cometidos en el pódcast 'La Manada' tras la polémica del ampay en Argentina. (Instagram La Manada)

El retorno del pódcast se realizó en un ambiente de autocrítica y agradecimiento. “La comunidad sigue allí, nos alienta, nos manda palabras de apoyo (…) Les pido unas disculpas sinceras a todo aquel que siente que le fallamos con nuestras palabras y acciones. Somos perfectamente conscientes de ello”, agregó Irivarren.

Cambios en el equipo y una nueva etapa para ‘La Manada’

El regreso del pódcast no solo estuvo marcado por las disculpas y la reflexión, sino también por el anuncio de cambios importantes en el equipo. Mario Irivarren comunicó la salida de Abneer Robles, productor y cocreador del proyecto, quien decidió dar un paso al costado para enfocarse en nuevos retos personales y creativos. “Este proyecto existe gracias a Abneer”, afirmó Irivarren, reconociendo el rol fundamental del productor en la creación y consolidación del canal.

Laura Spoya y Gerardo Pe también dedicaron palabras de agradecimiento a Robles y reiteraron el compromiso de mantener el espíritu del programa, ahora en una etapa de renovación y búsqueda de mayor responsabilidad. “Volvemos recargados y renovados”, señalaron, dejando claro que la pausa fue necesaria para reestructurar el formato y recuperar la confianza de la audiencia. Anunciando además que el tiktoker Christian Company es el nuevo productor del programa.

Gerardo Pe, Laura Spoya, Christian Company y Mario Irivarren
La salida de Abneer Robles marca un cambio claves en el equipo de producción de 'La Manada', según confirmaron los conductores. El nuevo productor es el tiktoker Christian Company. (Instagram La Manada)

La suspensión temporal de ‘La Manada’ respondió, según sus conductores, a la necesidad de implementar cambios estructurales tras la crisis generada por el ampay y las críticas al contenido del programa. El equipo dedicó varias semanas a revisar el formato, la dinámica al aire y los procesos de producción, con el objetivo de presentar una propuesta más sólida y responsable de cara al futuro.

Este lunes 6 de abril, el programa de Laura Spoya, Gerardo Pe y Mario Irivarren regresó tras las recientes polémicas con cambios inesperados | YouTube / Satélite

Polémica, presión comercial y la respuesta de la audiencia

La crisis de ‘La Manada’ fue seguida de cerca por la prensa de espectáculos y los propios seguidores del pódcast. Conductores como Rodrigo González y Gigi Mitre analizaron la pausa como una consecuencia directa de la presión de los auspiciadores y la necesidad de proteger la imagen del canal.

Marean tanto, marean para decir Mario ahora no puede salir porque esto es un escándalo y los auspiciadores se nos van. Mejor nos alejamos un rato, Mario regresa, crece la expectativa ese día, pero por si acaso no vamos a responder a nadie”, ironizó González en ‘Amor y Fuego’, hace algunos días.

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