Fiscalía incauta lingote de oro de USD 600.000 que iba a ser exportado a la India desde Puno

Composición: Infobae Perú

Una barra de oro valorizada en más de USD 600 000 fue incautada por la Fiscalía de Lavado de Activos cuando estaba a punto de ser exportada a India, en un nuevo golpe contra la minería ilegal en Puno. El lingote, de 5.31 kilogramos, habría sido obtenido de actividades ilícitas y formaba parte de una operación que ahora es investigada por el Ministerio Público.

La intervención permitió frenar la salida del mineral aurífero hacia el extranjero y activar una investigación por lavado de activos en Perú, que involucra a dos personas naturales y una empresa. Las autoridades buscan determinar cómo este oro logró ingresar a canales formales de comercialización, en un contexto donde el tráfico de recursos ilegales continúa expandiéndose en distintas regiones del país.

Incautan lingote de oro ilegal que iba a ser exportado al extranjero

Foto: Ministerio Público - Fiscalía de la Nación

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Sexto Despacho) ejecutó la incautación del lingote, cuyo valor supera los 600 mil dólares en el mercado internacional. De acuerdo con las diligencias preliminares, el mineral tendría origen en actividades de minería ilegal en Puno, una problemática que genera impactos económicos, sociales y ambientales.

Tras la intervención, el oro fue puesto a disposición del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), entidad encargada de administrar bienes vinculados a procesos judiciales. Posteriormente, el lingote fue trasladado e ingresado a una bóveda del Banco de la Nación, donde permanecerá bajo estrictas medidas de seguridad mientras continúan las investigaciones fiscales.

El operativo estuvo liderado por el fiscal provincial Pablo César Espinoza Vásquez y la fiscal adjunta provincial Angélica Yovana Ortiz Loa, quien tiene a su cargo la investigación. En la diligencia también participó personal especializado de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DIRILA) de la Policía Nacional, que brindó apoyo en la ejecución de la medida y en el traslado del mineral aurífero.

En el marco de este caso, el Ministerio Público investiga a Maritza Tapara, Nadya Soncco y la empresa Esfamin E. I. R. L., por su presunta participación en un esquema de lavado de activos relacionado con la comercialización de oro ilegal. Según las hipótesis fiscales, los implicados habrían intervenido en distintas etapas del proceso para dar apariencia de legalidad al mineral.

Las autoridades continúan con las diligencias para identificar posibles conexiones con otras operaciones similares y determinar si existen más personas o empresas involucradas en esta red vinculada al oro ilegal en Perú, cuyo destino final suele ser el mercado internacional.

Minería ilegal se expande en la Amazonía y ya impacta a todo el Perú

Lingote de oro incautado por la Fiscalía en el Callao durante una operación vinculada a minería ilegal. Composición: Infobae Perú

La minería ilegal en Perú ha dejado de ser un problema focalizado y ahora se extiende por prácticamente todo el país, con especial presión sobre la Amazonía. Un informe internacional advierte que esta actividad ya no solo se concentra en zonas como Madre de Dios, sino que ha avanzado hacia regiones como Loreto, Ucayali, Huánuco y Pasco, ingresando a territorios remotos y áreas que antes permanecían intactas.

El crecimiento de esta economía ilícita está estrechamente ligado al alza del precio del oro, que en 2026 se mantiene cerca de los USD 2.000 por onza, uno de sus niveles más altos en años. Este contexto ha incentivado la expansión de operaciones ilegales que utilizan maquinaria pesada y dragas para remover sedimentos de los ríos, generando deforestación acelerada y contaminación con mercurio en amplias zonas de la Amazonía peruana.

Además del impacto ambiental, el avance del oro ilegal en Perú está asociado a redes de crimen organizado, que han fortalecido su presencia en estas actividades. La contaminación por mercurio, utilizada para separar el oro, afecta directamente a los ríos y a las comunidades que dependen de ellos, mientras que líderes indígenas y defensores ambientales enfrentan amenazas constantes en medio de un escenario cada vez más complejo.