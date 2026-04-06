Perú

Chacalón Jr. anuncia su retiro de los conciertos por problemas de salud: “No es una despedida”

El cantante de chicha decidió dar a conocer esta decisión en sus redes sociales, aunque no ahondó en el mal que lo aqueja

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Díptico que muestra a Chacalón Jr. en dos poses. A la izquierda, con gafas de sol y camisa roja. A la derecha, con gorra blanca y polo estampado
El cantante Chacalón Jr. anunció su retiro temporal de los conciertos debido a problemas de salud, aclarando que "no es una despedida".

José María Palacios, conocido artísticamente como Chacalón Jr., anunció este sábado que se alejará temporalmente de los escenarios. La noticia llegó a través de un comunicado en sus redes sociales y generó una fuerte reacción entre sus seguidores.

Me dirijo a ustedes con el cariño y respeto de siempre, para compartir el motivo de mi ausencia en los escenarios”, comienza el mensaje, en el que el cantante explica la razón de su retiro temporal.

Chacalón Jr. señala que luego de muchos años de trabajo constante, su salud le exige hacer una pausa. “Luego de muchos años de trabajo constante, mi salud me ha pedido hacer una pausa obligatoria”, afirma el artista, aunque no especifica el diagnóstico ni el tipo de dolencia que lo afecta.
Comunicado oficial de Chacalón Jr. en un fondo púrpura con texto blanco, anunciando una pausa por salud, firmado por José María Palacios Puente
Chacalón Jr. emite un comunicado oficial informando a su público sobre una pausa obligatoria en sus conciertos debido a problemas de salud.

A pesar de la preocupación que generó la noticia, el intérprete de chicha aclara que su estado es estable. “Afortunadamente, me encuentro estable; sin embargo, como todos, no estamos exentos de atravesar momentos difíciles”, expresa en el comunicado.

El músico, hijo de la leyenda Lorenzo Palacios ‘Chacalón’, destaca el orgullo que siente por su familia y por el camino recorrido en la música. “He tenido el orgullo de llevar en alto el apellido Palacios Puente, llegando a sus corazones con la misma entrega y pasión de siempre”, escribe.

Chacalón Jr. también aprovecha su mensaje para pedir tranquilidad y evitar especulaciones. “Hoy también deseo evitar especulaciones o comentarios malintencionados. Me quedo con lo más valioso: el cariño sincero de ustedes, mi público”.

Primer plano de Chacalón Jr. con gafas claras y polo rojo, cantando en un micrófono, mostrando tatuajes en su brazo y mano
El cantante Chacalón Jr. se muestra emocionado durante una presentación tras anunciar su retiro temporal de los escenarios por motivos de salud.

La reacción de sus seguidores fue inmediata. Muchos dejaron mensajes de apoyo y aliento en las redes sociales del artista, deseándole pronta recuperación y recordando su legado en la música chicha.

El propio cantante deja claro que este no es un adiós definitivo. “Esto no es una despedida… es solo una pausa”, remarca en su mensaje, y cierra con una promesa a sus seguidores: “Muy pronto volveremos a encontrarnos con el mismo afecto de siempre”.

Toño Centella pide oraciones para Chacalón Jr.

Distintas figuras del género se sumaron a los mensajes de apoyo. Toño Centella, colega y amigo de Chacalón Jr., compartió en redes sociales su preocupación y pidió una cadena de oración por la salud del cantante.

Quiero pedir una cadena de oración por la salud de mi compadre José María Palacios. Tú eres fuerte, mi cumpita, y vas a salir de esto. Todos los chacaloneros y centelleros orarán por tu salud. Fuerzas, cumpita, Dios siempre estará contigo”, publicó Centella.

Captura de pantalla dividida mostrando a Toño Centella con gorra y micrófono, y a otro hombre también con micrófono, con texto 'FUERZA COMPADRE JOSE MARIA' superpuesto
El cantante de cumbia Toño Centella solicita una cadena de oración por la pronta recuperación de su colega José María Palacios, conocido como Chacalón Jr.

Hasta ahora, ni Chacalón Jr. ni su entorno han dado detalles sobre el diagnóstico que lo afecta. La falta de información específica ha generado preguntas entre los fanáticos, pero muchos han decidido respetar la privacidad del artista.

Chacalón Jr. concluye su mensaje agradeciendo el apoyo y el cariño recibido. “Me quedo con lo más valioso: el cariño sincero de ustedes, mi público”, reitera el cantante, quien espera retornar a los escenarios cuando su salud se lo permita.

Por ahora, el intérprete se enfoca en su recuperación, rodeado del afecto de sus seguidores y colegas. Su ausencia será solo una pausa en una carrera marcada por la pasión y el legado familiar.

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