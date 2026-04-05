Perú

Keiko Fujimori, primera en encuestas, señala que avanzará “con prudencia y mucha fuerza en este último tramo” de campaña

La lideresa de Fuerza Popular agradeció el respaldo obtenido en los sondeos y aseguró que la campaña avanzará con cautela. “Faltan días clave, pero recibimos esta encuesta con mucha alegría”, dijo

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Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, anunció que continuará la campaña electoral con prudencia y determinación. REUTERS/Sebastian Castaneda
Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, anunció que continuará la campaña electoral con prudencia y determinación. REUTERS/Sebastian Castaneda

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó este domingo que avanzará “con prudencia y mucha fuerza en este último tramo” de la campaña electoral, en la que encabeza las preferencias según los últimos sondeos publicados durante la jornada.

Desde la región San Martín, la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) destacó el respaldo de sus seguidores y señaló que el resultado refleja el trabajo conjunto realizado por su equipo.

“Sé que faltan días claves para el momento de la elección, pero recibimos esta encuesta con mucha alegría, sobre todo porque es el esfuerzo de los miles de militantes, simpatizantes que nos vienen ayudando a transmitir nuestras propuestas. Es el esfuerzo de todo el equipo humano”, expresó en diálogo con Canal N.

“Yo lo que siempre les digo: hay que seguir con mucha humildad, con mucha prudencia y con mucha fuerza en este último tramo”, añadió.

Los últimos sondeos de Datum y CPI la mantienen como favorita, con una intención de voto que oscila entre el 11,8 % y el 18,1 %, según la metodología aplicada, por delante de sus principales rivales, López Aliaga y Álvarez
Los últimos sondeos de Datum y CPI la mantienen como favorita, con una intención de voto que oscila entre el 11,8 % y el 18,1 %, según la metodología aplicada, por delante de sus principales rivales, López Aliaga y Álvarez

Fujimori, quien obtiene el mayor respaldo en el oriente, indicó que se trata de “un espacio que siempre nos ha recibido con mucho cariño” y comentó que impulsará el desarrollo agrícola en esa región, así como el soporte técnico, la presencia del Estado y la mejora de la infraestructura.

También anunció que, de llegar a la presidencia, construirá un aeropuerto en el bosque de protección del Alto Mayo, infraestructura que “será fundamental”, con el objetivo de optimizar la conectividad y dinamizar la economía local.

Según un simulacro de votación realizado por la empresa privada Datum para el diario El Comercio, la lideresa fujimorista recibe un 18,1 % de los votos válidos, en lo que se excluye los votos en blanco y anulados, tal como hará el jurado electoral.

La siguen, en un virtual empate técnico, Álvarez y López Aliaga, con 10,8 % y 10,3 % de los votos válidos, respectivamente; Jorge Nieto, con 7,2 %; Roberto Sánchez, con 7 %; Ricardo Belmont, con 6,5 %; Marisol Pérez Tello, con 4,6 %; y Alfonso López Chau, con 4,6 %.

Fujimori resaltó el apoyo recibido en la región San Martín y prometió impulsar el desarrollo agrícola, el soporte técnico, la presencia del Estado y la mejora de la infraestructura en esa zona
Fujimori resaltó el apoyo recibido en la región San Martín y prometió impulsar el desarrollo agrícola, el soporte técnico, la presencia del Estado y la mejora de la infraestructura en esa zona

Al respecto, la directora de Datum, Urpi Torrado, remarcó que, a una semana de los comicios “nada está definido”, porque “el nivel de fragmentación del voto sigue siendo alto”.

De acuerdo con su ficha técnica, este trabajo se hizo a nivel nacional del 1 al 4 de abril pasado con una muestra de 3.000 personas y tiene un margen de error de 1,8 % y un nivel de confianza del 95%.  

Otros sondeos

Otra encuesta, realizada por la empresa privada CPI y publicada para la emisora RPP, coincidió en que Fujimori mantiene el primer lugar, con un 11,8 %, seguida por López Aliaga, con un 9,2 %, y Álvarez, con un 8,5 %.

Tras estos candidatos aparecen López Chau, con 6,0 %; Nieto, con 4,8 %; y Belmont, con 4,3 %.

En un simulacro de votación realizado por la misma empresa, Fujimori obtuvo un 13,3 %, López Aliaga un 10,6 %, Álvarez un 9,7 %, López Chau un 6,8 %, Nieto un 5,3 %, Belmont un 4,9 %, Pérez Tello un 4,4 % y Sánchez un 4.3 %.

La ficha técnica indicó que el estudio de CPI se hizo el 3 y 4 de abril a 2.000 personas de zonas urbanas y rurales del país, y tiene un nivel de confianza del 95,5 % y un margen de error de 2,2 %.

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