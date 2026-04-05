Perú

Carlos Álvarez tras superar a Rafael López Aliaga en encuesta: “Hay que esperar el 12 de abril y que haya un voto reflexivo”

El candidato de País para Todos, quien logró ubicarse en el segundo lugar de las preferencias elecciones luego de los debates televisadors, pidió a la ciudadanía “serenidad” al ir a las urnas

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Carlos Álvarez
Las últimas encuestas ubican a Carlos Álvarez en el segundo lugar de las preferencias electorales, detrás de Keiko Fujimori y por encima de Rafael López Aliaga

El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, afirmó este domingo que espera con calma el desarrollo de las elecciones del próximo 12 de abril, después de que las últimas encuestas lo colocaran en el segundo lugar de las preferencias electorales, por encima del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga.

“En el debate presentamos nuestras propuestas, las hicimos realistas, no entramos en provocaciones. Esa no es mi filosofía. Apostamos por propuestas y resultados, la ciudadanía busca soluciones”, declaró desde Cajamarca, donde se encuentra en esta jornada.

“Contamos con un gran equipo, aunque las encuestas solo muestran una parte. Esperamos el 12 de abril con tranquilidad, con serenidad y confiamos en un voto reflexivo”, añadió.

Al ser consultado sobre la relevancia de su visita a la región, el cómico subrayó que se trata de una jurisdicción con gran potencial agrícola y minero, aunque enfrenta problemas como la anemia, que afecta al 40% de la población.

Carlos Álvarez pasará de imitar a políticos a formar parte de la clase política si confirma su postulación a la presidencia.
Álvarez remarcó la importancia de propuestas realistas y resultados, evitando confrontaciones en campaña

También señaló que el 17% de los jóvenes ni estudia ni trabaja. “Es una región con mucho potencial y riqueza, pero requiere más oportunidades y apoyo”, concluyó.

Un simulacro de votación realizado por la empresa privada Datum para el diario El Comercio, señaló que Keiko Fujimori, hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), recibe un 18,1 % de los votos válidos, en lo que se excluye los votos en blanco y anulados, tal como hará el jurado electoral.

La siguen, en un virtual empate técnico, Álvarez y López Aliaga, con 10,8 % y 10,3 % de los votos válidos, respectivamente; Jorge Nieto, con 7,2 %; Roberto Sánchez, con 7 %; Ricardo Belmont, con 6,5 %; Marisol Pérez Tello, con 4,6 %; y Alfonso López Chau, con 4,6 %.

Al respecto, la directora de Datum, Urpi Torrado, remarcó que, a una semana de los comicios “nada está definido”, porque “el nivel de fragmentación del voto sigue siendo alto”.

Las últimas encuestas ubican a Carlos Álvarez en el segundo lugar de las preferencias electorales, detrás de Keiko Fujimori y por encima de Rafael López Aliaga
Las últimas encuestas ubican a Carlos Álvarez en el segundo lugar de las preferencias electorales, detrás de Keiko Fujimori y por encima de Rafael López Aliaga

Según su ficha técnica, este trabajo se hizo a nivel nacional del 1 al 4 de abril pasado con una muestra de 3.000 personas y tiene un margen de error de 1,8 % y un nivel de confianza del 95%.  

Otros sondeos

Otra encuesta, realizada por la empresa privada CPI y publicada para la emisora RPP, coincidió en que Fujimori mantiene el primer lugar, con un 11,8 %, seguida por López Aliaga, con un 9,2 %, y Álvarez, con un 8,5 %.

Tras estos candidatos aparecen López Chau, con 6,0 %; Nieto, con 4,8 %; y Belmont, con 4,3 %.

En un simulacro de votación realizado por la misma empresa, Fujimori obtuvo un 13,3 %, López Aliaga un 10,6 %, Álvarez un 9,7 %, López Chau un 6,8 %, Nieto un 5,3 %, Belmont un 4,9 %, Pérez Tello un 4,4 % y Sánchez un 4.3 %.

La ficha técnica indicó que el estudio de CPI se hizo el 3 y 4 de abril a 2.000 personas de zonas urbanas y rurales del país, y tiene un nivel de confianza del 95,5 % y un margen de error de 2,2 %.

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