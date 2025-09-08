Perú

Crisis migrañosa: cómo identificar si estás sufriendo un episodio de migraña

Identificar una crisis migrañosa implica prestar atención a un conjunto de síntomas específicos que la diferencian de otros dolores de cabeza

Sandra Campó

Por Sandra Campó

El dolor intenso y pulsátil
El dolor intenso y pulsátil de la crisis migrañosa suele concentrarse en un lado de la cabeza, aunque puede ser bilateral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocer a tiempo una crisis de migraña es fundamental para tomar medidas adecuadas y evitar que el dolor se convierta en una experiencia incapacitante. La migraña es un trastorno neurológico que afecta a millones de personas en todo el mundo y que en el Perú constituye un problema de salud pública. De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), los dolores de cabeza crónicos, entre ellos la migraña, son una de las principales causas de consulta en los servicios de neurología. Asimismo, informes del Seguro Social de Salud (EsSalud) señalan que la migraña afecta principalmente a mujeres en edad productiva, lo que genera un fuerte impacto en la calidad de vida y en el rendimiento laboral.

En el caso de la migraña, existen las llamadas crisis migrañosas, episodios agudos que se manifiestan con dolor intenso y síntomas neurológicos asociados. Identificar de manera oportuna estos episodios no solo permite un tratamiento más efectivo, sino también evitar complicaciones y recurrencias.

¿Qué es una crisis migrañosa?

Una crisis migrañosa es un episodio característico de la migraña que puede durar desde 4 hasta 72 horas, dependiendo de cada persona y de si recibe o no tratamiento. No se trata de un simple dolor de cabeza: el dolor es intenso, generalmente pulsátil, y suele localizarse en un lado de la cabeza, aunque puede extenderse a ambos.

Una de las señales de
Una de las señales de la crisis migrañosa es la sensibilidad al sonido, conocida como fonofobia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la crisis, las actividades cotidianas se ven gravemente afectadas. Muchas personas necesitan interrumpir su trabajo, estudios o incluso permanecer en reposo absoluto debido a la intensidad de los síntomas. A diferencia de otros tipos de cefalea, la migraña tiene una base neurológica y puede estar influenciada por factores genéticos, hormonales o ambientales.

Señales de que estás sufriendo una crisis migrañosa

Identificar una crisis migrañosa implica prestar atención a un conjunto de síntomas específicos que la diferencian de otros dolores de cabeza:

  • Dolor intenso y pulsátil: suele concentrarse en un lado de la cabeza, aunque puede ser bilateral. Empeora con la actividad física.
  • Náuseas y vómitos: son muy comunes y agravan la sensación de malestar.
  • Sensibilidad a la luz y al sonido: conocida como fotofobia y fonofobia, obliga a muchas personas a aislarse en habitaciones oscuras y silenciosas.
  • Aura migrañosa: en algunos casos, antes del dolor aparecen alteraciones visuales como destellos de luz, visión borrosa o pérdida parcial del campo visual. También puede haber hormigueos en el rostro o las manos.
  • Duración prolongada: el dolor puede extenderse entre 4 y 72 horas si no se recibe tratamiento adecuado.
  • Otros síntomas asociados: mareos, dificultad para concentrarse, irritabilidad y sensación de agotamiento extremo.

Si estos síntomas son recurrentes o se intensifican con el tiempo, es indispensable acudir a un especialista en neurología para descartar complicaciones y recibir un diagnóstico preciso.

Tratamiento para la migraña

Las náuseas y vómitos son
Las náuseas y vómitos son muy comunes y agravan la sensación de malestar durante la crisis migrañosa (NIDDK)

El tratamiento de la migraña depende de la intensidad y la frecuencia de las crisis. Incluye tanto medidas caseras como medicamentos específicos.

Consejos caseros para aliviar una crisis migrañosa

  • Descanso en un ambiente tranquilo: permanecer en una habitación oscura y silenciosa puede reducir la intensidad de los síntomas.
  • Compresas frías: aplicar frío en la frente o la nuca ayuda a disminuir el dolor pulsátil.
  • Hidratación adecuada: beber suficiente agua es fundamental, ya que la deshidratación puede empeorar la crisis.
  • Dormir lo necesario: mantener horarios regulares de sueño ayuda a reducir la frecuencia de las crisis.
  • Evitar desencadenantes: identificar y limitar el consumo de alimentos y bebidas asociados a migraña, como alcohol, chocolate o quesos curados.

Medicamentos recomendados

  • Analgésicos comunes: en casos leves, paracetamol o ibuprofeno pueden ser útiles si se administran al inicio de la crisis.
  • Triptanos: medicamentos específicos para la migraña que bloquean el dolor a nivel cerebral y son efectivos en episodios moderados a severos.
  • Antieméticos: para controlar las náuseas y vómitos.
  • Tratamiento preventivo: en casos de migrañas recurrentes y severas, los médicos pueden indicar fármacos de uso diario como betabloqueadores, antidepresivos o anticonvulsivantes.

Es importante recordar que la automedicación puede ser peligrosa. Solo un especialista en neurología puede recomendar el tratamiento más adecuado según la frecuencia e intensidad de las crisis.

