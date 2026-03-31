Magaly Medina aplaude que Alejandra Baigorria no celebrara el cumpleaños de Said Palao: “Él se lo ganó, ni la familia le hizo nada”

El programa Magaly TV La Firme hace un recuento de las celebraciones de cumpleaños de Said Palao a lo largo de los años, todas meticulosamente organizadas por Alejandra Baigorria. Un contraste notable con su situación actual. Magaly TV La Firme/ ATV.

La reciente celebración del cumpleaños de Said Palao no pasó desapercibida en el mundo del espectáculo, pero no precisamente por una fiesta o una sorpresa, sino por todo lo contrario: la ausencia total de celebraciones por parte de su pareja, Alejandra Baigorria. Este hecho fue ampliamente comentado en el programa de Magaly Medina, quien no dudó en respaldar la decisión de la empresaria y lanzar duras críticas contra el integrante de reality.

El 30 de marzo, fecha en la que el llamado ‘samurái’ celebró un año más de vida, transcurrió de manera muy distinta a lo que había sido habitual en los últimos años. Lejos de los eventos ostentosos, los viajes o las reuniones familiares organizadas por Baigorria, esta vez el cumpleaños de Palao se caracterizó por la sobriedad y la distancia, en medio de los rumores y cuestionamientos que surgieron tras el reciente ampay ocurrido en Argentina.

Magaly arremete contra Said Palao tras cumpleaños sin festejo: “Ni su familia le hizo nada”. Captura: Magaly TV La Firme.

Alejandra Baigorria celebraba cumpleaños de Said Palao con muchos detalles

Mientras la empresaria se encontraba en Miami, compartiendo imágenes de su viaje en redes sociales, Palao permanecía en Lima enfocado en sus actividades diarias, entre ellas el gimnasio y el trabajo. Esta separación física fue interpretada por muchos como una señal clara del momento que atraviesa la relación, aunque ninguno de los involucrados ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto.

Desde su tribuna televisiva, Magaly Medina no dejó pasar el detalle y recordó cómo, durante años, Baigorria se había esforzado por hacer de cada cumpleaños de su pareja una ocasión especial. “Ella, desde hace cinco años le celebraba su cumpleaños los 30 de marzo. Le ha hecho las reuniones familiares, lo ha llevado de viaje, la parrillita, también lo ha llevado a un yate, pero parece que a él le gustan otros yates”, comentó con ironía.

Magaly arremete contra Said Palao tras cumpleaños sin festejo: “Ni su familia le hizo nada”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina celebró que Alejandra Baigorria no haya celebrado cumpleaños de Said Palao

La conductora también enfatizó el contraste con la situación actual, destacando lo que consideró una decisión acertada por parte de la empresaria. “Ella se fue a Miami, él se quedó acá y ella tuvo por lo menos la inteligencia emocional de no celebrarle su cumpleaños”, señaló, sugiriendo que el gesto responde a una forma de marcar distancia tras los cuestionamientos públicos.

En su análisis, Medina fue más allá y planteó que el cambio de actitud de Baigorria evidencia una transformación en la dinámica de la relación. Según la conductora, la empresaria habría sido, durante años, la principal responsable de organizar cada detalle en fechas importantes, lo que ahora contrasta con la aparente indiferencia mostrada en esta ocasión.

Magaly arremete contra Said Palao tras cumpleaños sin festejo: “Ni su familia le hizo nada”. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Familia de Said Palao se habría olvidado de cumpleaños?

Pero la crítica más dura llegó al referirse directamente a Palao. “Ni su familia le ha organizado un té con galletas (...) él se lo ganó, porque un hombre que paga con deslealtad, se merece eso”, sentenció, dejando en claro su postura frente a lo ocurrido. Sus palabras no tardaron en generar reacciones en redes sociales, donde usuarios se dividieron entre quienes respaldan su opinión y quienes consideran que se trata de una interpretación apresurada.

El comentario sobre la falta de celebraciones no solo apuntó a la pareja, sino también al entorno del deportista, insinuando que ni siquiera su círculo cercano habría tomado la iniciativa de organizar algún tipo de festejo. Este detalle reforzó la narrativa de un cumpleaños atípico, marcado más por la polémica que por la celebración.

Magaly arremete contra Said Palao tras cumpleaños sin festejo: “Ni su familia le hizo nada”. Captura: Magaly TV La Firme.

En paralelo, las redes sociales se convirtieron en un termómetro de la opinión pública. Muchos usuarios recordaron los cumpleaños anteriores de Palao, donde Baigorria solía compartir imágenes de sorpresas, viajes y momentos románticos. Este contraste alimentó aún más las especulaciones sobre el estado actual de la relación.

El contexto del ampay en Argentina sigue siendo un elemento clave en esta historia. Aunque no se menciona directamente en cada intervención, las referencias implícitas han sido suficientes para que el público conecte ambos episodios. La idea de una posible deslealtad ha marcado la conversación, influyendo en la percepción de los hechos recientes.

Por su parte, Baigorria ha mantenido una postura reservada, limitándose a compartir contenido de su viaje sin hacer alusión directa a la situación personal. En el caso de Palao, su actividad en redes ha sido igualmente discreta, centrada en aspectos laborales y personales sin referencias a su cumpleaños o a la ausencia de celebraciones.

Magaly arremete contra Said Palao tras cumpleaños sin festejo: “Ni su familia le hizo nada”. Captura: Magaly TV La Firme.