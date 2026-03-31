Perú

Ladrones esperaron a que empresario retire 10 mil soles de un banco en San Martín de Porres para golpearlo y robarle el dinero

Las imágenes de cámaras de seguridad registraron cómo dos hombres armados interceptaron a una víctima en la vía pública tras salir de un banco, logrando huir a pesar del rápido arribo de agentes de la policía

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Cámaras de seguridad registraron cómo dos sujetos siguieron a un empresario desde una entidad bancaria y lo asaltaron en plena avenida Perú, pese a la presencia policial en la zona. Fuente: Latina Noticias

A plena luz del día, en una de las zonas más concurridas de San Martín de Porres, un empresario fue interceptado por dos sujetos armados poco después de retirar 10.000 soles de una entidad bancaria. El asalto, registrado el 30 de marzo en la avenida Perú, expuso nuevamente las demoras en la reacción policial y el aumento de la sensación de inseguridad entre los vecinos del distrito.

Según imágenes difundidas por Latina Noticias, los delincuentes habían preparado una emboscada desde un vehículo estacionado en una esquina próxima al banco. Apenas la víctima abandonó la sucursal, fue interceptada, encañonada y golpeada en el piso para arrebatarle los fondos recién retirados. A pesar de la reacción de dos efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes llegaron apenas tres segundos después del asalto, los criminales escaparon en el mismo automóvil sin dejar rastro.

Un vecino de la zona, entrevistado por Latina Noticias, describió el temor que generó el asalto: “Todos escuchamos el disparo y tuvimos que entrar corriendo porque uno nunca sabe, una bala perdida puede caerle a cualquiera.”

Imagen dividida que muestra un asalto: a la izquierda, una persona en el suelo y un asaltante; a la derecha, dos asaltantes agrediendo a una persona caída
Dos sujetos armados interceptaron a un empresario en la avenida Perú de San Martín de Porres el 30 de marzo, robándole 10.000 soles tras salir de un banco, exponiendo la creciente inseguridad.

Delincuentes marcaron a empresario que acababa de retirar dinero

A las 12:51 de la tarde de este lunes, las cámaras de seguridad ubicadas en la avenida Perú, cerca del parque José Olaya, captaron el accionar de un auto plateado estacionado de manera sospechosa. Dos sujetos descendieron del vehículo al advertir la llegada de su objetivo: un empresario que minutos antes había retirado una suma considerable de dinero de una entidad bancaria cercana.

Uno de los asaltantes disparó al aire para intimidar tanto a la víctima como a los transeúntes. El empresario, en un intento desesperado por evitar el robo, cruzó hacia la vereda opuesta y se arrojó al piso, pero los ladrones lo rodearon, lo encañonaron y lo golpearon con la cacha del arma. El forcejeo duró apenas segundos, tiempo suficiente para que los delincuentes sustrajeran los 10.000 soles.

Secuencia de tres fotogramas de CCTV mostrando a dos asaltantes agrediendo y robando a una persona en una acera junto a un edificio y la calle
Un empresario es asaltado a plena luz del día por dos sujetos armados en la avenida Perú, San Martín de Porres, tras retirar S/10.000 de un banco, evidenciando la creciente inseguridad en el distrito. (Composición: Infobae Perú / Latina)

Las cámaras muestran un momento insólito cuando uno de los criminales tropieza al intentar subir al auto junto a su cómplice. A pesar de este traspié y de la llegada inmediata de dos policías, que realizaron disparos para intentar detenerlos, los ladrones huyeron del lugar en el mismo vehículo que los trajo. La rápida secuencia reveló la insuficiencia de los recursos policiales para neutralizar robos de esta naturaleza y la impunidad con la que actúan las bandas armadas en zonas urbanas.

Vecinos denuncian que los asaltos son cotidianos

Habitantes y comerciantes de San Martín de Porres manifestaron a Latina Noticias que la falta de efectivos policiales es sistemática y que el asalto al empresario no representa un hecho aislado. Una vecina, residente hace años en la zona, afirmó: “A diario se ven asaltos, robos a cualquier hora, incluso de madrugada; así está la situación.”

La preocupación se intensifica por la facilidad con la cual organizaciones criminales monitorean a las víctimas desde las inmediaciones de los bancos para ejecutar marcajes, modalidad reiterada en distritos periféricos de Lima. Los testigos del último caso subrayan que ni la presencia de cámaras ni la llegada posterior de refuerzos disuaden a los delincuentes, ya que la actuación policial habitualmente resulta reactiva y limitada.

Hombres armados en El Heraldo en Barranquilla
La FLIP denunció presencia de hombres armados en El Heraldo de Barranquilla. Crédito: Max Kleinen / Unsplash

Las protestas vecinales han tomado fuerza en los últimos meses, ante la proliferación de robos violentos en comercios y viviendas. Los vecinos exigen una redistribución de patrullajes, implementación de rondas mixtas y un fortalecimiento de la inteligencia policial que permita anticipar operativos y cerrar rutas de escape.

Gobierno amplía estado de emergencia en Lima

El reciente asalto ocurre en un contexto marcado por el endurecimiento de las medidas estatales para combatir la delincuencia urbana. En respuesta a la ola de asesinatos, extorsiones y crímenes violentos que afecta a Lima Metropolitana y Callao, el Ejecutivo prorrogó por 30 días el estado de emergencia en ambos territorios, de acuerdo al Decreto Supremo N.º 044-2026-PCM, como consignó El Peruano.

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Esta medida otorga facultades excepcionales a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas para intensificar controles, operativos y detenciones sin orden judicial en las zonas con mayor incidencia delictiva. El Observatorio del Crimen y la Violencia informó que “uno de cada cuatro peruanos ha sido víctima o conoce a alguien afectado por la extorsión en los últimos tres meses”, lo que corresponde a más de seis millones de personas en el país.

El Decreto Supremo establece, además, restricciones al tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal, con el fin de restituir el control estatal en las áreas más conflictivas. Las autoridades priorizan intervenciones en corredores urbanos con alta densidad demográfica y presencia sistemática de bandas criminales, coordinando acciones entre la PNP y las FF.AA. en el marco del Decreto Legislativo N.º 1186 y N.º 1095.

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