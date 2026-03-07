LINK resultados del examen de San Marcos de este sábado 07 de marzo: conoce si ingresaste a la UNMSM

La universidad advirtió a los postulantes sobre el uso exclusivo de enlaces oficiales para evitar fraudes y solicitó mantener la calma mientras los resultados se van publicando de manera progresiva - Créditos: UNMSM.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) organizó este sábado 7 de marzo la primera fecha de su examen de admisión, dirigida a postulantes que buscan acceder a las áreas de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, y Ciencias Jurídicas y Sociales. Desde las primeras horas del día, cientos de jóvenes acudieron a la sede universitaria para rendir la prueba, culminando así un proceso de preparación intenso y prolongado.

El ambiente en los exteriores del campus reflejaba la expectativa y nerviosismo de quienes aspiran a obtener una de las codiciadas vacantes. Padres y familiares acompañaron a los estudiante, quienes ingresaron de manera ordenada bajo estrictas medidas de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la prueba. El proceso, organizado por la Oficina Central de Admisión, se desarrolló sin incidentes y contó con la supervisión de autoridades universitarias.

Tras concluir la evaluación, la atención de los postulantes y sus familias ahora se centra en la publicación de los resultados, que estarán disponibles durante la noche en la página oficial de la UNMSM.

La UNMSM realizó la primera fecha de su examen de admisión para Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, con alta concurrencia de postulantes que se prepararon durante meses - Créditos: San Marcos.

LINK de los resultados

La universidad informó que los interesados podrán consultar si lograron una vacante accediendo al portal habilitado para tal fin: https://admision.unmsm.edu.pe/portal/admision2026-ii/.

Para conocer los resultados, los pasos a seguir son los siguientes:

Ingresar al sitio oficial de la Oficina Central de Admisión .

Seleccionar la opción “Resultados del examen de admisión 2026-I”.

Elegir la carrera a la que se postuló.

Escribir el código de postulación o los apellidos del postulante.

La institución recomendó utilizar únicamente los enlaces oficiales para evitar caer en información falsa o sitios no autorizados. Asimismo, los resultados serán procesados y publicados progresivamente a lo largo de la noche.

La jornada de admisión continuará en los próximos días con la evaluación de otras áreas académicas y así, se completará el proceso de ingreso para el ciclo 2026-II. La UNMSM reafirmó su compromiso con la transparencia y la meritocracia, destacando la importancia del examen como principal vía de acceso a la educación superior pública en el Perú.

San Marcos se ha convertido en una de las universidades con más prestigio en Perú - Créditos: UNMSM.

Objetos prohibidos y código de vestimenta

La UNMSM dispuso una serie de estrictas medidas de seguridad para garantizar la igualdad de condiciones y la transparencia en la reciente jornada de admisión. La institución anunció la prohibición total de dispositivos electrónicos dentro de los ambientes de evaluación, incluyendo teléfonos móviles, audífonos, radios, reproductores musicales, memorias USB, microcámaras y aparatos de transmisión de datos.

La restricción también abarca objetos como lápices, borradores, tajadores, libros, documentos impresos o manuscritos, mochilas, carteras, billeteras, alimentos, bebidas, atomizadores, llaveros y servilletas, con el objetivo de evitar suplantaciones o conductas irregulares durante la prueba.

Respecto a la vestimenta, se exigió a los postulantes acudir con prendas sencillas y sin accesorios llamativos. Se vetó el uso de polos o casacas con capucha, pantalones o vestidos con correas, piezas con detalles metálicos, así como aretes, piercings u ornamentos similares. El calzado debe ser básico y sin hebillas o piezas metálicas, mientras que quienes tengan el cabello largo deberán llevarlo suelto y sin adornos. La omisión de estas reglas puede conllevar la anulación de la evaluación y la inhabilitación para futuros procesos, según lo establecido en el reglamento vigente.

Fechas restantes del proceso de admisión San Marcos 2026-II:

Domingo 8 de marzo: Ciencias Básicas (área B), Ingenierías (área C) y examen especial para todas las áreas.

Sábado 14 de marzo: Ciencias de la Salud (área A, excepto Medicina Humana).

Domingo 15 de marzo: Escuela Profesional de Medicina Humana.