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Examen de admisión de la Universidad Federico Villarreal 2026: link para ver los resultados hoy 29 de marzo

El proceso se llevó a cabo este domingo y la plataforma para la consulta de resultados aún no está habilitada hasta que concluyan las evaluaciones y se publiquen los listados oficiales

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UNFV
La Universidad Nacional Federico Villarreal convocó a miles de postulantes para el examen de admisión 2026 en sus 60 carreras profesionales. (Andina)

Los postulantes que participaron en el examen de admisión 2026 de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) este domingo 29 de marzo buscan acceder a una de las vacantes distribuidas en las 60 carreras profesionales que ofrece esta institución.

La expectativa por conocer los resultados del proceso se centra en el acceso al enlace oficial para la consulta, aunque hasta el momento el portal web destinado a publicar los resultados aún no se ha activado, ya que la evaluación comenzó en la mañana de hoy.

Tras concluir la evaluación, los interesados deberán ingresar al sitio web oficial de la UNFV para revisar el listado de admitidos y los puntajes obtenidos. El enlace habilitado por la universidad es el siguiente: https://www.unfv.edu.pe/oca/.

examen de admisión villareal
El proceso de admisión UNFV 2026 ofrece 4,251 vacantes repartidas en Examen Ordinario, Extraordinario y Centro Preuniversitario. (Andina)

En ese portal, los aspirantes tendrán que ingresar su número de DNI o el código de postulante para verificar si consiguieron una vacante. La publicación de los resultados suele realizarse en las primeras 24 horas posteriores al examen, de acuerdo con la dinámica de convocatorias anteriores.

El acceso al portal aún no se encuentra abierto para la consulta de resultados, dado que la evaluación apenas inició durante la mañana. Los postulantes deben mantenerse atentos a la publicación oficial e ingresar sus datos una vez que la universidad confirme la disponibilidad del sistema.

Detalles del proceso

La Universidad Nacional Federico Villarreal dispuso un total de 4,251 vacantes para el presente proceso. De ese total, 2,991 vacantes corresponden al Examen Ordinario, 801 se asignaron para diversas modalidades del Examen Extraordinario y 459 están destinadas a quienes provienen del Centro Preuniversitario de la propia universidad.

Postulantes del examen de admisión
Cerca de 12 mil postulantes participaron en la convocatoria de admisión 2025. - Crédito: UNFV

La distribución de cupos abarca las 60 carreras profesionales que ofrece la UNFV. En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo se asignaron 86 vacantes, mientras que Ingeniería Civil cuenta con 100 lugares.

Las ingenierías agrupadas en Industrial y de Sistemas suman 373 vacantes. Oceanografía, Pesquería, Ciencias Alimentarias y Acuicultura concentran 329 cupos, Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo tienen 313, y la Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática dispone de 268.

El área de Ciencias Económicas tiene 143 vacantes, Ciencias Naturales y Matemáticas un total de 289, Derecho y Ciencias Políticas 168, y Ciencias Sociales 144. Las carreras de Humanidades reúnen 292 vacantes y Psicología ofrece 180. Educación, en sus diferentes modalidades, concentra el mayor número de cupos con 591, mientras que Administración dispone de 276 y Ciencias Financieras y Contables alcanza 111.

En el campo de Ciencias de la Salud se repartieron 246 vacantes, Odontología 109 y Tecnología Médica, en sus distintas especialidades, 272.

Examen de admisión de UNFV
El domingo 28 se llevó a cabo el examen ordinario de la UNFV. - Crédito: UNFV

Carreras y opciones

La Universidad Nacional Federico Villarreal mantiene una oferta académica que supera las 50 carreras profesionales en áreas como Administración y Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Básicas, Ciencias de la Salud, e Ingeniería y Tecnología.

Entre las opciones se encuentran Administración, Contabilidad, Economía, Marketing, Derecho, Ciencias Políticas, Ciencias de la Comunicación, Sociología, Trabajo Social, Antropología, Arqueología, Historia, Filosofía, Lingüística, Literatura, Educación Inicial, Primaria, Secundaria, Física, Matemática, Química, Estadística, Medicina Humana, Enfermería, Obstetricia, Odontología, Nutrición, Psicología, Ingeniería Civil, Industrial, de Sistemas, Informática, Ambiental, Electrónica, Geográfica, Agroindustrial, Alimentaria, de Telecomunicaciones, Mecatrónica y Pesquera.

Este abanico de alternativas permite a los postulantes seleccionar la especialidad que mejor se ajuste a sus intereses y aspiraciones profesionales.

Horarios y recomendaciones

Según el cronograma oficial, el horario de ingreso para los postulantes al examen fue entre las 7.15 a. m. y las 8.45 a. m. La organización dispuso un control estricto en los accesos para asegurar la transparencia y el orden durante la jornada.

Las inscripciones para el proceso de admisión concluyeron el 18 de marzo. Los estudiantes de colegios estatales pagaron una tasa de 450 soles, mientras que los de instituciones privadas abonaron 650 soles, según la modalidad de inscripción establecida.

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