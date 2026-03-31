Perú

Fonavi 2026: ¿Eres beneficiario de la devolución en abril? Conoce los requisitos y fechas estimadas

Tras el cierre de la Lista 22, la Comisión Ad Hoc confirmó los detalles del “Reintegro 5”, un proceso que beneficiará a miles de exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) con un desembolso

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Grupo de fonavistas reunidos exigiendo el pago del Fonavi
Fonavistas piden por mayor presupuesto para las devoluciones. - Crédito Fenaf Perú

El proceso de devolución de aportes al desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) entra en una etapa decisiva este 2026. Según las últimas declaraciones de Jorge Milla, representante de los exaportantes en la Comisión Ad Hoc, el cuarto mes del año marcará el inicio de los abonos para el grupo denominado Reintegro 5, un padrón que busca saldar la deuda con aquellos que, por diversas razones, no completaron su cobro en las listas anteriores.

A diferencia de procesos previos, este grupo de pago tiene filtros de edad muy rigurosos para priorizar a la población con mayor necesidad de liquidez. Los requisitos confirmados son:

  • Exaportantes vivos: Aquellos que tengan 67 años o más al momento del proceso.
  • Herederos de fonavistas fallecidos: Se incluirá a los familiares directos de aquellos exaportantes que, de haber estado vivos, hubieran cumplido 88 años o más al 31 de mayo de 2026.
  • Condición de cobro: Solo podrán acceder quienes no hayan formado parte de grupos de beneficiarios previos con el pago total de sus aportaciones debidamente reconocidas.
Fonavista cobrando Lista 22
Así se paga a los beneficiarios de la Lista 22 del Fonavi. - Crédito Andina

Fechas estimadas y presupuesto disponible

La proyección oficial apunta a que el desembolso de los fondos se realice de manera efectiva entre fines de abril y la primera semana de mayo de 2026. Este cronograma depende de la actualización final del Padrón Nacional de Beneficiarios y la transferencia de recursos al Banco de la Nación.

Es importante destacar que la Comisión Ad Hoc ha destinado un presupuesto de S/260 millones para cubrir este ciclo. No obstante, Milla ha advertido que debido a la paulatina escasez de recursos recuperados, estos podrían ser los últimos pagos de gran magnitud para este tipo de reintegros, instando a los aportantes a regularizar su situación de inmediato.

¿Cómo consultar si estás en la lista? El uso del CERAD

Para verificar si un exaportante ha sido incluido en este nuevo padrón, el sistema cuenta con la plataforma del Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos (CERAD). Este documento es la prueba legal del monto exacto que le corresponde a cada ciudadano.

Para realizar la consulta, se deben seguir estos pasos en el portal oficial del Fonavi (Secretaría Técnica):

  1. Ingresar el tipo y número de documento (DNI).
  2. Colocar el año de nacimiento para validar la identidad.
  3. Ingresar la clave SIFONAVI y el código de seguridad (captcha).
  4. Descargar el certificado para presentarlo físicamente en el Banco de la Nación.
Captura de la Secretaría Técnica con el aplicativo para descargar el Cerad del Reintegro 3 del Fonavi
¿Cuánto monto recibes en la devolución del Reintgro 3 del Fonavi? Ya lo puedes corroborar, así lo hayas cobrado o aún no, en el enlace oficial. - Crédito Captura de la Secretaría Técnica

Un proceso que cumple 26 años

Desde que el Fonavi cesó sus operaciones en agosto de 1998, miles de peruanos han esperado la devolución de un fondo que fue creado originalmente en 1979 para promover el acceso a la vivienda. Hoy, 26 años después, el Reintegro 5 representa una de las últimas ventanas de oportunidad para que los adultos mayores recuperen sus contribuciones históricas.

Se recomienda a los beneficiarios acudir únicamente a las agencias del Banco de la Nación portando su DNI vigente y evitar cualquier tipo de intermediario o tramitador, ya que todas las consultas en la plataforma oficial son totalmente gratuitas.

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