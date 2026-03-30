Machu Picchu: se cayó el cerro por donde pasaba el tren rumbo al Santuario a días de Semana Santa

Huaico destruye vía férrea y suspende trenes a Machu Picchu. Canal N

Un huaico ocurrido la madrugada del lunes dañó severamente la infraestructura ferroviaria entre Machu Picchu y la Hidroeléctrica, obligando a suspender el tránsito de trenes hasta nuevo aviso y dejando sin conexión directa a una de las rutas utilizadas por turistas y pobladores, aunque no la de mayor afluencia.

La emergencia, comunicada oficialmente el 30 de marzo por PeruRail y Ferrocarril Transandino, ocurre en la antesala del feriado largo de Semana Santa, un periodo clave para el turismo en la región de Cusco.

Machu Picchu: colapso de la vía férrea en el acceso amazónico

El deslizamiento se produjo en el kilómetro 115+200, a la altura de la zona de Mandor, en la jurisdicción del distrito de Machu Picchu.

El colapso del tendido férreo afecta de manera directa el llamado acceso amazónico, la ruta alternativa que conecta la Hidroeléctrica y Machu Picchu Pueblo, utilizada por viajeros que buscan evitar la vía tradicional desde Ollantaytambo.

La suspensión indefinida de la ruta férrea afecta gravemente el acceso de turistas y comunidades locales a Machu Picchu Pueblo.

PeruRail, empresa responsable del servicio ferroviario, confirmó que el tramo Ollantaytambo – Machu Picchu – Ollantaytambo opera actualmente con normalidad, aunque el corte de la ruta amazónica complica el traslado para cientos de turistas y comunidades locales.

Personal de Ferrocarril Transandino realiza evaluaciones en la zona afectada y se mantiene en alerta para determinar el alcance total del daño y las condiciones para la rehabilitación de la vía.

Semana Santa: emergencia reiterada y presión sobre la infraestructura

La infraestructura ferroviaria que conecta Machu Picchu con la Hidroeléctrica enfrenta una fragilidad estructural cada vez más crítica.

En enero de este año, otro huaico ya había obligado a suspender las operaciones en el mismo tramo, tras el deterioro de la vía en el kilómetro 114+700.

La única ruta alternativa por la zona amazónica queda cerrada, generando presión sobre los servicios ferroviarios tradicionales desde Ollantaytambo.

Las lluvias intensas que golpean la región, asociadas al fenómeno ‘El Niño Costero’, generan una presión constante sobre una infraestructura que no logra adaptarse al riesgo climático.

Las últimas semanas han dejado dos personas fallecidas y varias familias damnificadas en sectores como Collpani, en Cusco, evidenciando la vulnerabilidad de la zona ante eventos extremos.

Eventos climáticos extremos, como lluvias y deslizamientos, han puesto en relieve la gran vulnerabilidad de la infraestructura ferroviaria de Cusco.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) emitió en las últimas horas una alerta naranja por lluvias moderadas a fuertes en 15 regiones del país, lo que incrementa el riesgo de nuevos deslizamientos, descargas eléctricas y otros fenómenos extremos en la región.

Las autoridades locales recomendaron reforzar sistemas de alerta y revisar rutas de evacuación mientras se mantenga la amenaza climática.

Impacto en el turismo y la economía local de Machu Picchu

La emergencia ocurre mientras Machu Picchu intenta consolidar su recuperación turística. Según cifras oficiales, el santuario recibió 1 millón 542.350 visitantes en 2025, un repunte respecto a años previos, pero aún lejos del récord prepandemia de 4,4 millones de turistas internacionales registrado en 2019.

El sector sigue operando con un aforo máximo de 5.600 visitantes diarios en temporada alta, una medida que busca evitar el colapso del sitio, pero que también limita el flujo económico hacia la región.

En 2025, Machu Picchu registró solo 1,5 millones de visitantes, cifra aún inferior al récord previo a la pandemia de más de 4 millones.

La Asociación Peruana de Turismo Receptivo e Interno (Apotur) estima que el país pierde entre US$ 1.000 y US$ 1.500 millones anuales por la caída en el turismo internacional, con Cusco como una de las regiones más golpeadas.

Según Apotur, alrededor del 70% de los viajeros cancela su visita ante la incertidumbre que genera el Perú como destino, un dato que se agrava ante cierres imprevistos como el actual. Así, el flujo turístico sigue más de un 20% por debajo de los niveles previos a la pandemia.