Jesús Alzamora dedica romántico mensaje a María Paz por su aniversario pese a ampay: “Nos pasó de todo”

Jesús Alzamora dedica romántico mensaje a María Paz por su aniversario.

Jesús Alzamora estuvo en el ojo de la tormenta en setiembre de este año, luego de que Magaly Medina revelara en su programa unas imágenes donde el actor era captado besando a una mujer que no era su esposa, Maria Paz González-Vigil, con quien está casado hace 6 años.

De acuerdo a las imágenes expuestas por el programa de la ‘Urraca’, el actor estuvo en Colomba entre el 17 y 20 de agosto de 2023, por lo que aprovechó la oportunidad para salir de fiesta a una de las discotecas de la zona, llamada Perro Negro.

Según el informe, las imágenes llegaron al chismefono del programa para evidenciar al actor, quien en redes sociales muestra un romance sólido y lleno de amor con la madre de sus hijos. En las imágenes, se vio a Alzamora bailando muy pegado y cariñoso con una desconocida joven. El coqueteo se hizo evidente hasta que llegó el momento del beso, lo que fue catalogado como una infidelidad.

Pese a ello, ambos aclararon la situación y mencionaron que era un tema pasado del que habían conversado y dejado todo en orden.

Es así que, pasado algún tiempo de este escándalo público, Jesús Alzamora sorprendió en sus redes sociales con un romántico mensaje a la madre de sus hijos. En él, celebró su aniversario de bodas y resaltó que están ‘más unidos que nunca’. Además, hizo hincapié en que salen adelante pese a todo lo que les pueda pasar.

“6 años de casados y 12 años juntos, nos pasó de todo realmente y todo eso que vivimos nos ha hecho estar mucho más unidos que nunca. De eso se trata esta carrera, de ser una pareja en construcción y de aprender y mejorar y de ser los mejores padres que podamos para el equipo maravilloso que hemos armado. Te amo muchísimo y agradezco todos los días que seas mi esposa y la madre de mis hijos. El corazón y energía de esta familia se llama Paz. ¡Feliz aniversario!”, mencionó en su escrito junto a algunas fotografías de ambos.

Ante ello, María Paz no perdió la oportunidad y respondió de forma cariñosa. En el post, afirmó que ambos no son perfectos, pero su amor puede superar cualquier barrera. “Estamos lejos de ser la pareja perfecta, pero estamos en este camino aprendiendo y haciendo lo que podemos para que esta tribu esté siempre unida! Te amo y que sean muchos años más!”, finalizó.

María Paz afirmó que sabía del video de Jesús Alzamora

Luego de que saliera el adelanto del ampay a Jesús Alzamora en el programa ‘Magaly TV La Firme’, muchos se preguntaron cuál sería el destino de la pareja. Sin embargo, María Paz decidió poner paños fríos a esta situación y dejó en claro que sabía de esta situación desde cuando sucedió.

“Las imágenes que van a salir ahora en el programa de Magaly son de hace más de un año y yo ya tenía conocimiento de esto”, comentó al inicio.

Seguido, explicó que fue su pareja quien se lo mostró y pese a que en esa ocasión se molestó, lograron dejar atrás este impase y seguir adelante. “Pasó en un momento donde Jesús y yo estábamos distanciados y además fue él quien me mostró las imágenes porque nuestra relación está basada en la confianza. Claramente en ese momento no voy a negar que sí me molestó, pero como pareja hemos trabajado mucho para que esta familia siga adelante, seguimos juntos, unidos y sobre todo con mucho amor”, mencionó.

María Paz Gonzáles-Vigil defiende a Jesús Alzamora.

Finalmente, destacó que entre ambos el amor es lo que prevalece. “Cómo lo dije en La Lengua, estamos lejos de ser una pareja perfecta, pero lo que sí nos sobra es amor, fuerza y unión. ¡Gracias a todas las personas preocupadas por nosotros que nos han escrito y nos han mandado mucho amor!”. finalizó.