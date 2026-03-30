Elecciones 2026: indecisos definirán el voto y el debate será clave en la última semana

Lunes 30 de marzo - JNE

A dos semanas de las Elecciones Generales 2026, el escenario político peruano se encuentra marcado por la incertidumbre. En este contexto, el reciente debate presidencial aparece como un elemento que podría influir en la decisión final de los votantes, aunque sin despejar del todo las dudas del electorado. Para el excongresista Richard Arce, el alto número de indecisos y el creciente desinterés ciudadano serán factores determinantes en el resultado final.

El proceso electoral actual se desarrolla en un contexto atípico, con una fragmentación sin precedentes y sin un candidato que logre consolidarse como favorito.

Un electorado que aún no decide

Uno de los principales rasgos de esta elección es la cantidad de ciudadanos que aún no define su voto. Según Arce, este grupo será clave en las próximas semanas.

“Hay un porcentaje muy alto de personas que todavía no han decidido su voto”, explicó, al señalar que muchos electores esperan hasta el último momento para tomar una decisión.

Este comportamiento refleja un escenario de desconfianza y falta de identificación con las opciones políticas, lo que incrementa la volatilidad del proceso electoral.

Este lunes empieza la segunda edición del debate presidencial 2026. | Andina

Una elección atípica con 35 candidatos

El contexto se agrava por la cantidad de postulantes. “Estamos hablando de 35 candidatos en carrera”, indicó Arce, al calificar el proceso como “muy especial”.

La dispersión de candidaturas ha impedido que alguno logre posicionarse con claridad. “Hasta ahora ninguno de ellos se perfila como un serio candidato a ganar las elecciones”, sostuvo.

Esta fragmentación no solo complica la decisión del electorado, sino que también reduce la capacidad de los candidatos para construir liderazgos sólidos.

De izquierda a derecha, los candidatos presidenciales Keiko Fujimori, Rafael Belaunde, Enrique Valderrama, Jorge Nieto, Mesías Guevara, Herbert Caller, Mario Vizcarra, Paul Jaimes, Antonio Ortiz, Rosario Fernández, Roberto Chiabra y Ronald Atencio saludan a los periodistas al llegar a un debate presidencial antes de las elecciones del 12 de abril en Lima, Perú, el miércoles 25 de marzo de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

Desinterés ciudadano y ausencia de campaña tradicional

Otro elemento que marca esta elección es el bajo nivel de movilización política. A diferencia de procesos anteriores, no se observa una campaña activa en las calles.

Arce advirtió una “especie de desgano” en la población, producto del desgaste de la clase política. Este fenómeno se refleja en la ausencia de mítines y caravanas, que antes eran indicadores del respaldo ciudadano.

“En esta elección casi no hay mítines”, señaló, al comparar el escenario actual con campañas anteriores, donde los candidatos llenaban plazas y movilizaban a sus simpatizantes.

Comisión de Constitutción del Congreso debatió dictamen que permite a los congresistas a realizar campaña política durante semana de representación. (Foto: Infobae Perú/ Agencia Andina)

El voto se definirá en la última semana

En este contexto, el desenlace electoral se mantiene abierto. Arce considera que las decisiones finales se tomarán en los días previos a la votación.

“Están esperando la última semana para tomar decisiones”, afirmó.

Las encuestas, en ese sentido, tienen un valor limitado. “Estas encuestas solamente son referenciales”, indicó, al remarcar que el comportamiento del electorado puede cambiar en el tramo final.

La incertidumbre es tal que el resultado podría sorprender. La combinación de indecisos, fragmentación política y falta de liderazgos claros configura un escenario en el que cualquier resultado es posible.