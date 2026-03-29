¿A qué hora empieza el debate presidencial del lunes 30 y cómo verlo en vivo en todo el país?

Siluetas de candidatos presidenciales debaten en el evento oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las elecciones de 2026 en Perú, con cámaras y público atentos a la jornada democrática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate presidencial del lunes 30 de marzo se realizará desde las 20:00 horas en el Centro de Convenciones de Lima y podrá verse a través de señal televisiva nacional y plataformas digitales habilitadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La transmisión en vivo busca alcanzar a la mayor cantidad de ciudadanos en un contexto electoral marcado por la fragmentación política y la alta expectativa sobre las propuestas económicas.

La jornada forma parte de la segunda ronda oficial de debates organizada por el JNE, que confirmó la participación de 13 aspirantes. Esta fase se desarrolla en tres fechas consecutivas debido al número de candidatos, con bloques diferenciados para ordenar las intervenciones. El lunes abre el ciclo con el denominado Bloque A.

El evento marca un giro temático respecto a la primera etapa. Si antes el foco se centró en seguridad ciudadana y corrupción, ahora el eje se desplaza hacia la economía, el empleo y la formación de capital humano. Las reglas, acordadas entre las organizaciones políticas y el ente electoral, obligan a respuestas directas y tiempos estrictos.

En este contexto, la atención se concentra en las propuestas concretas que los postulantes presentarán ante el electorado, en especial en un escenario donde la informalidad laboral y las brechas educativas condicionan el desarrollo del país.

Horario, transmisión y formato del debate

Keiko Fujimori frente a Rafael López Aliaga; Acuña frete a Nieto y López Chau; y Olivera contra Valderrama todos los encuentros del próximos debates presidencial del JNE

El Jurado Nacional de Elecciones confirmó que el debate iniciará a las 20:00 horas del lunes 30 de marzo. La sede será el Centro de Convenciones de Lima, espacio habitual para este tipo de encuentros oficiales. La transmisión se realizará por televisión abierta y plataformas digitales institucionales, lo que permitirá el acceso en tiempo real.

Según lo informado por el organismo electoral, el formato contempla bloques temáticos con tiempos definidos para exposición, réplica y cierre. Cada candidato contará con minutos asignados para desarrollar sus propuestas, sin posibilidad de exceder el límite establecido.

“El evento incluirá temáticas nuevas que los candidatos deberán abordar previo a las elecciones generales”, indicó el JNE en la comunicación oficial. Además, precisó que la segunda fase se extenderá durante tres días consecutivos para cubrir la totalidad de participantes.

Los temas: economía, educación y empleo en el centro

Lunes 30 de marzo - JNE

El contenido del debate responde a una agenda definida por consenso. En esta etapa, los candidatos deberán responder sobre educación, innovación tecnológica y empleo, considerados ejes clave para el desarrollo nacional.

En el bloque de Educación, Innovación y Tecnología, se espera que los postulantes expliquen cómo planean cerrar brechas de infraestructura educativa, elevar la calidad de la enseñanza pública y promover la investigación científica. El objetivo, según lo señalado, apunta a que el país pueda competir en la era digital.

Por otro lado, el segmento de Empleo, Desarrollo y Emprendimiento concentra la atención debido a la magnitud de la informalidad laboral. “En un país con niveles de informalidad cercanos al 75%, este bloque es crucial”, se advierte en la información oficial. Las propuestas girarán en torno a incentivos para micro y pequeñas empresas, mecanismos de formalización, impulso a proyectos de inversión y programas orientados al empleo juvenil.

Los candidatos que participarán el lunes

El primer día del debate reunirá a los aspirantes del Bloque A. La lista incluye a representantes de diversas agrupaciones políticas, lo que anticipa un intercambio amplio de propuestas.

Carlos Jaico (Perú Moderno)

George Forsyth (Somos Perú)

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

Alex González (Demócrata Verde)

Carlos Espá (Sí Creo)

Yonhy Lescano (Cooperación Popular)

Walter Chirinos (PRIN)

Ronald Atencio (Venceremos)

Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021)

Carlos Álvarez (País para Todos)

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

El JNE precisó que las siguientes fechas se desarrollarán el martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril, con los bloques B y C respectivamente, para completar el ciclo oficial de debates presidenciales.