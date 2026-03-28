Perú

Lucía de la Cruz mejora en hospital y sale de trauma shock: “Llamó para decir que se siente mejor”

La cantante criolla evoluciona favorablemente en la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital María Auxiliadora tras superar el cuadro más crítico de una fuerte infección

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Lucía de la Cruz mejora en hospital y sale de trauma shock. FB.
Lucía de la Cruz mejora en hospital y sale de trauma shock. FB.

La salud de Lucía de la Cruz genera expectativa y esperanza en el mundo artístico peruano. Luego de días marcados por la preocupación, la reconocida cantante criolla muestra señales de mejoría tras ser internada de emergencia en el Hospital María Auxiliadora.

Según el último reporte de su entorno, la artista se encuentra ahora en la Unidad de Cuidados Intermedios y su evolución es positiva.

Lucía de la Cruz mejora y se comunica con su familia

El diario Trome conversó con Christian Wong, hijo de la intérprete, quien detalló que la cantante está recibiendo los tratamientos necesarios para vencer la infección que la llevó a una situación crítica.

“Hoy (26 de marzo) ya está mejor, llamó a mi hermana Enith en la mañana, le pidió su celular a una enfermera para decirle que se sentía mejor”, relató Wong, destacando el ánimo y la fortaleza de su madre.

El músico enfatizó que Lucía, fiel a su carácter, no ha perdido el temple. “Tú sabes cómo es Lucía, tiene su carácter, es fuerte. Están hablando de que le dio un derrame cerebral, que está entubada y no es así; sí tiene una infección fuerte que casi se generaliza y eso hace que tenga fiebre alta, pero se la están controlando y estamos esperando el cultivo para atacar la bacteria. Ahora está en la Unidad de Cuidados Intermedios”, precisó.

Lucía de la Cruz está siendo evaluada por los médicos.
Lucía de la Cruz está siendo evaluada por los médicos.

¿Cómo fue el ingreso de Lucía de la Cruz al hospital?

El Hospital María Auxiliadora emitió un comunicado oficial confirmando que la artista fue internada el miércoles 25 de marzo a las 9:40 de la mañana tras una descompensación que inicialmente hizo temer lo peor.

“La paciente se encuentra en la unidad de trauma shock, bajo monitoreo permanente y cuidados de un equipo multidisciplinario”, informó el centro médico.

La institución destacó que la atención está siendo cubierta en su totalidad por el Seguro Integral de Salud (SIS) y se están realizando todos los esfuerzos posibles para contribuir a su recuperación.

Hospital María Auxiliadora emite comunicado sobre el estado de salud de Lucía de la Cruz. Difusión.
Hospital María Auxiliadora emite comunicado sobre el estado de salud de Lucía de la Cruz. Difusión.

Se descartó el derrame cerebral y la artista responde favorablemente

En un principio, los médicos sospecharon de un posible derrame cerebral, pero tras realizar pruebas, esta hipótesis fue descartada. Según la manager de Lucía, Rosa Gonzales, la cantante llegó a entrar en estado de coma, pero logró reaccionar a los pocos minutos.

“Gracias a Dios ya descartaron el derrame. Ella entró como en coma, pero a los diez minutos logró reaccionar. Lo que tiene es una fuerte infección que la ha tumbado y ha hecho que la presión se le suba”, compartió.

Por ahora, la artista se encuentra controlada y bajo estricta observación, con fiebre alta pero estable dentro de la Unidad de Cuidados Intermedios.

Estado de salud de Lucía de la Cruz tras ser internada en hospital: “Tiene una fuerte infección”. Captura: América TV
Estado de salud de Lucía de la Cruz tras ser internada en hospital: “Tiene una fuerte infección”. Captura: América TV

Complicaciones por diabetes y antecedentes recientes

La salud de Lucía de la Cruz ya estaba en situación delicada debido a su diabetes. Su hijo Christian confirmó que la descompensación podría estar relacionada con esta condición crónica, aunque el foco de los médicos está en combatir la infección y evitar que se generalice.

Antes de su internamiento, la cantante ya presentaba signos de agotamiento y fiebre, lo que le impidió cumplir con presentaciones recientes. El pasado viernes 20 de marzo, Lucía llegó a Ica para un show pero no pudo subirse al escenario. Su entorno confirmó que la artista siempre ha priorizado su trabajo, incluso enfrentando malestares físicos.

El concierto homenaje sigue en pie

A pesar del delicado estado de salud que enfrentó la artista, la producción del concierto por los 61 años de trayectoria de Lucía de la Cruz confirmó que el evento seguirá adelante según lo previsto. El espectáculo, titulado ‘Juntos por Lucía’ en honor a la situación actual de la cantante, se realizará este jueves 28 de marzo en el Círculo Militar de Jesús María y reunirá a destacadas figuras de la música peruana.

La cartelera incluye a reconocidos artistas como Bartola, Camagüey, Marco Romero, Barrio Fino y Deyvis Orosco, junto a un artista internacional sorpresa que será anunciado durante la noche. Organizado por Tropic Life Entertainment, el evento busca rendir homenaje a la amplia carrera de Lucía, considerada una de las voces más emblemáticas de la música criolla peruana.

Durante más de seis décadas, Lucía de la Cruz se ha mantenido vigente interpretando valses, marineras y otros géneros tradicionales, incursionando también en estilos como la cumbia y la salsa. Su legado ha trascendido generaciones, convirtiéndola en una de las artistas más queridas y respetadas del país, con presentaciones nacionales e internacionales.

Las entradas para ‘Juntos por Lucía’ están a la venta a través de Teleticket. El equipo de la artista reiteró la invitación y agradeció la solidaridad de seguidores, colegas y medios de comunicación, confiando en la pronta recuperación de Lucía para que pronto pueda regresar a los escenarios que tanto ama.

Equipo de Lucía de la Cruz hace aclaración sobre su estado de salud.
Equipo de Lucía de la Cruz hace aclaración sobre su estado de salud.

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